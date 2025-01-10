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Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем

Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем - 10.01.2025 Украина.ру

Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем

Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

2025-01-10T14:03

2025-01-10T14:03

2025-01-10T14:03

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"Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта.Подробнее о Зеленском - в материале Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, ростислав ищенко, рамштайн, мария захарова