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Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем - 10.01.2025 Украина.ру
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем
Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
2025-01-10T14:03
2025-01-10T14:03
2025-01-10T14:03
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"Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта.Подробнее о Зеленском - в материале Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, ростислав ищенко, рамштайн, мария захарова
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Ростислав Ищенко, Рамштайн, Мария Захарова
Захарова назвала Зеленского кровожадным чудищем
Владимир Зеленский, заявивший о желании отправить иностранных военных на Украину, показал себя кровожадным чудищем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
"Он просто уничтожил своих граждан. Видимо, теперь настал черед уничтожать тех, кого они считают своими союзниками. Ну, кровожадное чудище, это же понятно… Видимо, посчитал себя каким-то там, я не знаю, мессией, а оказался кровожадным чудищем", - сказала Захарова.
Ранее Зеленский на заседании группы "Рамштайн
" высказался за отправку на Украину иностранных военных еще до завершения конфликта.