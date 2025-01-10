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В Кремле отреагировали на желание Науседы обладать Калининградом

В Кремле отреагировали на желание Науседы обладать Калининградом - 10.01.2025 Украина.ру

В Кремле отреагировали на желание Науседы обладать Калининградом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, высказавшего притязания на Калининградскую область. В частности, Песков отметил, что Вильнюс - недружественный и враждебный Москве

2025-01-10T15:02

2025-01-10T15:02

2025-01-10T15:02

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В пятницу, 10 января, Науседа публично озвучил притязания на Калининградскую область России, комментируя в своих соцсетях решение властей региона сменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей"."Несмотря на то что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом. <...> Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю", - написал Науседа в своих соцсетях.Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название - Караляучюс. По его мнению, "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом".В Госдуме РФ отреагировали на заявление президента Литвы, в частности депутат Алексей Чепа назвал слова Науседы провокацией, а глава Комитета парламента по международным делам Леонид Слуцкий предложил литовскому лидеру сходить на прием к профильному специалисту."Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру", - сказал Слуцкий.Свои притязания на Калининградскую область Литва высказывает не первый раз. В 2023 году депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили комиссии по литовскому языку отказаться от советского названия города Калининград и использовать литовский вариант Караляучюс.Другие темы: Литовскому нацисту, осквернившему мемориалы в Судже и Вильнюсе, оторвало пальцы.

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новости, россия, литва, калининградская область, гитанас науседа, дмитрий песков, госдума