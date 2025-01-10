https://ukraina.ru/20250110/1060181023.html
В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители
В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители - 10.01.2025 Украина.ру
В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители
В результате ракетного удара Украины из американской реактивной системы HIMARS по гражданской инфраструктуре Донецка погибли два человека, еще по меньшей мере двое получили ранения. Эту информацию 10 января уточнили в пресс-службе СК России
2025-01-10T11:52
2025-01-10T11:52
2025-01-10T11:52
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Удары HIMARS пришлись по жилым домам и одному из самых крупных супермаркетов в Донецке. В управлении правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины обратили внимание на то, что фрагменты и осколки, найденные на месте обстрела очевидно являются частью американской РСЗО HIMARS.Прошлый раз Киев применил это оружие по мирным жителям Донецка 23 декабря. Тогда обстрелу подверглась в том числе больница Калинина.Тем временем российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, украина, россия, александр чаленко, ск рф, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Донецк, Украина, Россия, Александр Чаленко, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители
В результате ракетного удара Украины из американской реактивной системы HIMARS по гражданской инфраструктуре Донецка погибли два человека, еще по меньшей мере двое получили ранения. Эту информацию 10 января уточнили в пресс-службе СК России
"Следователи СК России зафиксировали последствия преступных действий ВФУ вооруженных формирований Украины. - Ред.), совершивших целенаправленный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка. ВФУ произвели обстрел с применением, предположительно, РСЗО HIMARS Киевского района Донецка, где находились мирные жители. В результате обстрела среди мирного населения погибли два человека и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении ведомства.
Удары HIMARS пришлись по жилым домам и одному из самых крупных супермаркетов в Донецке. В управлении правительства Донецкой Народной Республики (ДНР
) по вопросам документирования военных преступлений Украины
обратили внимание на то, что фрагменты и осколки, найденные на месте обстрела очевидно являются частью американской РСЗО HIMARS.
Прошлый раз Киев
применил это оружие по мирным жителям Донецка 23 декабря. Тогда обстрелу подверглась в том числе больница Калинина.