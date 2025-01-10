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В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители

В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители - 10.01.2025 Украина.ру

В результате удара ВСУ по Донецку погибли мирные жители

В результате ракетного удара Украины из американской реактивной системы HIMARS по гражданской инфраструктуре Донецка погибли два человека, еще по меньшей мере двое получили ранения. Эту информацию 10 января уточнили в пресс-службе СК России

2025-01-10T11:52

2025-01-10T11:52

2025-01-10T11:52

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Удары HIMARS пришлись по жилым домам и одному из самых крупных супермаркетов в Донецке. В управлении правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины обратили внимание на то, что фрагменты и осколки, найденные на месте обстрела очевидно являются частью американской РСЗО HIMARS.Прошлый раз Киев применил это оружие по мирным жителям Донецка 23 декабря. Тогда обстрелу подверглась в том числе больница Калинина.Тем временем российская Армия продолжает продвижение на фронте. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?

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новости, донецк, украина, россия, александр чаленко, ск рф, вооруженные силы украины, украина.ру