https://ukraina.ru/20250110/1060185895.html

Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян

Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян - 10.01.2025 Украина.ру

Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 10.01.2025

2025-01-10T14:14

2025-01-10T14:14

2025-01-10T14:14

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вооруженные силы украины

украина.ру

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о плане Трампа на Латинскую Америку и Канаду, а также оценил ситуацию на фронте и проанализировал проблемы, которые доставляют безэкипажные катера ВСУ, и рассказал, как с такими атаками справляется российская армия.00:35 - О планах Трампа на Канаду и Гренландию;10:04 - О войне на ближнем контуре США;14:51 - О сроках завершения украинского конфликта;19:12 - О проблеме безэкипажных катеров ВСУ;26:54 - О Курской операции#Ераносян #СВО #спецоперация #война #ВСРФ #войска #Куба #Канада #Трамп #Десантис #Гренландия #инвестиции #туризм #экономика #США #банды #Техас #Штаты #ЛатинскаяАмерика #Панама #Мексика #Калифорния #картели #нетянники #ВПК #оружие #Тайвань #Япония #Украина #Россия #РФ #банки #авиация #армия #прокси #держава #агрессия #стратегия #Китай #КНР #тактика #гегемон #бизнес #Венесуэла #Колумбия #ЦРУ #Палестина #ИлонМаск #Сирия #Израиль #БлижнийВосток #саудиты #Анкара #Турция #Дамаск #катер #судно #БПЛА #беспилотник #дрон #президент *В интервью упоминается "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), террористическая организация, запрещённая в РФ.ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_warНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20250109/1060159945.html

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, канада, россия, сша, дональд трамп, владимир ераносян, вооруженные силы украины, украина.ру