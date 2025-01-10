Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о плане Трампа на Латинскую Америку и Канаду, а также оценил ситуацию на фронте и проанализировал проблемы, которые доставляют безэкипажные катера ВСУ, и рассказал, как с такими атаками справляется российская армия.
00:35 - О планах Трампа на Канаду и Гренландию;
10:04 - О войне на ближнем контуре США;
14:51 - О сроках завершения украинского конфликта;
19:12 - О проблеме безэкипажных катеров ВСУ;
26:54 - О Курской операции
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*В интервью упоминается "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), террористическая организация, запрещённая в РФ.
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00:35 - О планах Трампа на Канаду и Гренландию;
10:04 - О войне на ближнем контуре США;
14:51 - О сроках завершения украинского конфликта;
19:12 - О проблеме безэкипажных катеров ВСУ;
26:54 - О Курской операции
#Ераносян #СВО #спецоперация #война #ВСРФ #войска #Куба #Канада #Трамп #Десантис #Гренландия #инвестиции #туризм #экономика #США #банды #Техас #Штаты #ЛатинскаяАмерика #Панама #Мексика #Калифорния #картели #нетянники #ВПК #оружие #Тайвань #Япония #Украина #Россия #РФ #банки #авиация #армия #прокси #держава #агрессия #стратегия #Китай #КНР #тактика #гегемон #бизнес #Венесуэла #Колумбия #ЦРУ #Палестина #ИлонМаск #Сирия #Израиль #БлижнийВосток #саудиты #Анкара #Турция #Дамаск #катер #судно #БПЛА #беспилотник #дрон #президент
*В интервью упоминается "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), террористическая организация, запрещённая в РФ.
ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_war
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Вчера, 15:45Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват ПанамыПланы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.