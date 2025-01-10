Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян - 10.01.2025 Украина.ру
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Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян
Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян - 10.01.2025 Украина.ру
Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 10.01.2025
2025-01-10T14:14
2025-01-10T14:14
видео
канада
россия
сша
дональд трамп
владимир ераносян
вооруженные силы украины
украина.ру
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о плане Трампа на Латинскую Америку и Канаду, а также оценил ситуацию на фронте и проанализировал проблемы, которые доставляют безэкипажные катера ВСУ, и рассказал, как с такими атаками справляется российская армия.00:35 - О планах Трампа на Канаду и Гренландию;10:04 - О войне на ближнем контуре США;14:51 - О сроках завершения украинского конфликта;19:12 - О проблеме безэкипажных катеров ВСУ;26:54 - О Курской операции#Ераносян #СВО #спецоперация #война #ВСРФ #войска #Куба #Канада #Трамп #Десантис #Гренландия #инвестиции #туризм #экономика #США #банды #Техас #Штаты #ЛатинскаяАмерика #Панама #Мексика #Калифорния #картели #нетянники #ВПК #оружие #Тайвань #Япония #Украина #Россия #РФ #банки #авиация #армия #прокси #держава #агрессия #стратегия #Китай #КНР #тактика #гегемон #бизнес #Венесуэла #Колумбия #ЦРУ #Палестина #ИлонМаск #Сирия #Израиль #БлижнийВосток #саудиты #Анкара #Турция #Дамаск #катер #судно #БПЛА #беспилотник #дрон #президент *В интервью упоминается "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), террористическая организация, запрещённая в РФ.ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_warНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, канада, россия, сша, дональд трамп, владимир ераносян, вооруженные силы украины, украина.ру
Видео, Канада, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Ераносян, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Сколько стоит Гренландия, зачем Трампу Канада и для чего США взяли курс на обострение - Ераносян

14:14 10.01.2025
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о плане Трампа на Латинскую Америку и Канаду, а также оценил ситуацию на фронте и проанализировал проблемы, которые доставляют безэкипажные катера ВСУ, и рассказал, как с такими атаками справляется российская армия.

00:35 - О планах Трампа на Канаду и Гренландию;
10:04 - О войне на ближнем контуре США;
14:51 - О сроках завершения украинского конфликта;
19:12 - О проблеме безэкипажных катеров ВСУ;
26:54 - О Курской операции

#Ераносян #СВО #спецоперация #война #ВСРФ #войска #Куба #Канада #Трамп #Десантис #Гренландия #инвестиции #туризм #экономика #США #банды #Техас #Штаты #ЛатинскаяАмерика #Панама #Мексика #Калифорния #картели #нетянники #ВПК #оружие #Тайвань #Япония #Украина #Россия #РФ #банки #авиация #армия #прокси #держава #агрессия #стратегия #Китай #КНР #тактика #гегемон #бизнес #Венесуэла #Колумбия #ЦРУ #Палестина #ИлонМаск #Сирия #Израиль #БлижнийВосток #саудиты #Анкара #Турция #Дамаск #катер #судно #БПЛА #беспилотник #дрон #президент

*В интервью упоминается "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), террористическая организация, запрещённая в РФ.

ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_war

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- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Вчера, 15:45
Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват ПанамыПланы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.
 
ВидеоКанадаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЕраносянВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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