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Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде

Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде - 10.01.2025 Украина.ру

Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, передает РИА Новости

2025-01-10T12:00

2025-01-10T12:00

2025-01-10T12:02

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"Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру", - сказал Слуцкий.Депутат отметил, что Калининград был и останется в составе России, а любые инсинуации на этот счет являются "покушением на территориальную целостность РФ со всеми вытекающими серьезными последствиями".Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. Он назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.Подробнее - в материале Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, калининград, калининградская область, гитанас науседа, госдума