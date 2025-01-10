Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде - 10.01.2025 Украина.ру
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Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде
Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде - 10.01.2025 Украина.ру
Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде
Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, передает РИА Новости
2025-01-10T12:00
2025-01-10T12:02
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"Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру", - сказал Слуцкий.Депутат отметил, что Калининград был и останется в составе России, а любые инсинуации на этот счет являются "покушением на территориальную целостность РФ со всеми вытекающими серьезными последствиями".Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. Он назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.Подробнее - в материале Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде на сайте Украина.ру.
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новости, россия, калининград, калининградская область, гитанас науседа, госдума
Новости, Россия, Калининград, Калининградская область, Гитанас Науседа, Госдума

Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде

12:00 10.01.2025 (обновлено: 12:02 10.01.2025)
 
© Фото : Л. СлуцкийЛ. Слуцкий
Л. Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Л. Слуцкий
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Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, передает РИА Новости
"Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру", - сказал Слуцкий.
Депутат отметил, что Калининград был и останется в составе России, а любые инсинуации на этот счет являются "покушением на территориальную целостность РФ со всеми вытекающими серьезными последствиями".
"Сомневаюсь, что сами калининградцы разделяют мнение литовского президента. Подобные провокации - из разряда инструментария "торговцев русофобией", - добавил Слуцкий.
Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. Он назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.
Подробнее - в материале Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКалининградКалининградская областьГитанас НауседаГосдума
 
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