Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США
© Фото: Lynne Sladky / APФото: Дональд Трамп с Меланией Трамп на президентских выборах в США
© Фото: Lynne Sladky / AP
Мы плохо знаем США. С высоты нашего тысячелетнего опыта страна, лишённая продолжительной истории, представляется примитивной и малоинтересной. Но даже короткая история изобилует поворотами, которые напоминают фразу Миниха "Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует"
Нет, действительно, мы очень похожи. Иногда до ужаса похожи. И эта схожесть проявляется самым трагическим и удивительным образом.
Сейчас, например, в США пылают страшные пожары. Погибло, по предварительным данным, десять человек. Сгорело 10 тысяч зданий, в частности, пять церквей, синагога, семь школ, две библиотеки (там ещё есть библиотеки?)
Причины бедствия в общем-то понятны.
С одной стороны – жара (традиционная для региона) и сильнейший ветер, быстро переносящий огонь.
С другой стороны, надо знать американские традиции строительства жилья – у них там жарко, поэтому дома строят из гумуса и веток. Эти материалы отлично горят и, что характерно, догорают до конца – так что отсутствие развалин нас удивлять не должно.
Вчера, 17:02Ирония судьбы: горит Калифорния, а матпомощь снова получает ЗеленскийОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о масштабных пожарах в американском штате Калифорния после того, как местные власти передали часть своего оборудования для тушения возгораний Киеву
Учитывая эти обстоятельства, поселения вдоль берега океана в Калифорнии уподобились средневековым городам, которые горели часто, со вкусом, и выгорали, как правило, полностью.
Правда, в средневековых городах отсутствовала пожарная служба. Но, как сказал Станислав Ежи Лец, у каждого века есть своё средневековье. Такое средневековье случилось сейчас в США. Началась традиционная охота на ведьм, причём обнаруженные ведьмы, против обыкновения, оказались именно ведьмами, а не китайскими подделками.
Штат-то демократический, потому он был в первых рядах борьбы за самые передовые идеалы.
Начальником пожарной охраны оказалась некто Кристин Кроули, главным достоинством которой оказалась гендерная идентичность – типа женщина (первая в истории Калифорнии женщина на этом посту), но, на самом деле, не совсем женщина, потому что открытая лесбиянка.
Ну и, понятно, занималась она не какой-то там пошлой пожарной безопасностью, а поддержкой разнообразия, инклюзивности и равенства. И тут была проблема – когда после теракта 11 сентября начали проектировать памятник нью-йоркским пожарным, оказалось, что среди пожарных не было не только одноногой бодипозитивной лесбиянки, но даже и просто пары негров… Сплошные мужчины, причём сплошные же Мёрфи и О`Коннеллы. Хорошо хоть не "осы"*…
Немного предсказуемо, что в калифорнийской пожарной охране при новом руководстве началась гендерно-инклюзивная текучка кадров… Ну как – текучка? Белые мужчины увольнялись, а цветные трансгендеры на их место почему-то не приходили. Некомплект – 40%.
4 мая 2024, 06:29Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почемуМир переходит к идеологии милитаризма, а это требует отказа от пропаганды ЛГБТ* и феминизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс (первая женщина на посту) в 2024 году сократила бюджет пожарной службы на $ 20 млн.
Зато нашлись деньги на следующие мегаактуальные задачи:
- создание кафе для трансгендеров;
- поддержка Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения;
- поддержка "Международных архивов геев и лесбиянок" (в т.ч. – выставка, посвящённая оккультизму и ЛГБТ-движению**);
- и т.д., и т.п., и пр., пр., пр.
Кроме того, по сообщению Дональда Трампа-младшего, пожарная служба города пожертвовала своё оборудование Украине.
В общем, чёрная бодипозитивная русалочка вынырнула около побережья Калифорнии и жестоко отомстила проживающим тут голливудским звёздам за "Нетфликс".
Шутки-шутками, но мне происходящее до ужаса напоминает то, что происходило сто лет назад в СССР. Там ведь было точно такое же увлечение самыми передовыми идеями и методами.
Вспомним, например, создание колхозов, копирующих крупные американские специализированные хозяйства.
Или, например, мелкую пропашку, предпринятую не потому, что не было тракторов и хотелось выполнить пятилетку в четыре года (хотя и это тоже конечно), а потому что так посоветовали американцы. В результате в засуху 1932-33 годов пшеничные поля высыхали так же капитально, как выгорают сейчас голливудские дачные посёлки.
Да и подбор кадров… Вспомните "Поднятую целину". Кого отправляют поднимать сельское хозяйство? Давыдова, который ничего в порученном ему деле не смыслит, но зато имеет правильную классовую и политическую идентичность… Ну и, разумеется, подъём сельского хозяйства мыслится им, главным образом, с точки зрения классовой борьбы. Был бы трактор – отправил бы его на помощь немецким детям.
Россия, хочется надеяться, исторический урок из своих попыток оказаться на острие социального прогресса сделала и сейчас тихонько отошла в сторонку, позволяя бороться за гендерную инклюзивность кому-то другому. А вот США и ЕС никаких уроков из этого всего не извлекли. Хотя, как победители в холодной войне, должны были – они ведь именно против этого боролись… Или всё же нет?
И о вмешательстве божественного провидения.
Для американской массовой культуры характерны различные дикие культы, круто замешанные на характерной для псевдохристианских сект мистике.
Вера реднеков в Трампа изначально исходила из представления о том, что этот по любым представлениям не святой человек является орудием божественного промысла.
Сейчас эта вера должна получить мощную подпитку за счёт явных знамений – мало того, что Трамп смог выиграть, но и вот – как Содом и Гоморра горит гнездо голливудского разврата, причем потушить его нельзя именно в результате разврата же…
Могло ли такое произойти естественным путём? Ну, мы как люди рационально мыслящие (по крайней мере – иногда), скажем, что естественным путём только так произойти и могло. Кроме того, там действуют самоочевидные обстоятельства непреодолимой силы, с которой и пожарные-натуралы не справились бы. Но реднеки-то обязательств мыслить рационально на себя не брали…
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Кстати, если не делать вид, что мы совсем уж рационалисты, то логично предположить, что помимо земной версии небесного Иерусалима – Третьего Рима, должна быть и его противоположность. И она есть. Там. За океаном.
* WASP – белые англо-саксы протестантского вероисповедания – этническое ядро населения США.
** Движение ЛГБТ запрещено в России.
О влиянии опыта США на ход коллективизации в СССР можно прочитать в статье Василия Стоякина "Головокружение от успехов американских зернопромышленников"