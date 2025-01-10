https://ukraina.ru/20250110/1060188640.html

Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США

Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США - 10.01.2025 Украина.ру

Русалочка наносит ответный удар: о роли божественного вмешательства в современной истории США

Мы плохо знаем США. С высоты нашего тысячелетнего опыта страна, лишённая продолжительной истории, представляется примитивной и малоинтересной. Но даже короткая история изобилует поворотами, которые напоминают фразу Миниха "Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует"

2025-01-10T16:53

2025-01-10T16:53

2025-01-10T16:53

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Нет, действительно, мы очень похожи. Иногда до ужаса похожи. И эта схожесть проявляется самым трагическим и удивительным образом.Сейчас, например, в США пылают страшные пожары. Погибло, по предварительным данным, десять человек. Сгорело 10 тысяч зданий, в частности, пять церквей, синагога, семь школ, две библиотеки (там ещё есть библиотеки?)Причины бедствия в общем-то понятны.С одной стороны – жара (традиционная для региона) и сильнейший ветер, быстро переносящий огонь.С другой стороны, надо знать американские традиции строительства жилья – у них там жарко, поэтому дома строят из гумуса и веток. Эти материалы отлично горят и, что характерно, догорают до конца – так что отсутствие развалин нас удивлять не должно.Учитывая эти обстоятельства, поселения вдоль берега океана в Калифорнии уподобились средневековым городам, которые горели часто, со вкусом, и выгорали, как правило, полностью.Правда, в средневековых городах отсутствовала пожарная служба. Но, как сказал Станислав Ежи Лец, у каждого века есть своё средневековье. Такое средневековье случилось сейчас в США. Началась традиционная охота на ведьм, причём обнаруженные ведьмы, против обыкновения, оказались именно ведьмами, а не китайскими подделками.Штат-то демократический, потому он был в первых рядах борьбы за самые передовые идеалы.Начальником пожарной охраны оказалась некто Кристин Кроули, главным достоинством которой оказалась гендерная идентичность – типа женщина (первая в истории Калифорнии женщина на этом посту), но, на самом деле, не совсем женщина, потому что открытая лесбиянка.Ну и, понятно, занималась она не какой-то там пошлой пожарной безопасностью, а поддержкой разнообразия, инклюзивности и равенства. И тут была проблема – когда после теракта 11 сентября начали проектировать памятник нью-йоркским пожарным, оказалось, что среди пожарных не было не только одноногой бодипозитивной лесбиянки, но даже и просто пары негров… Сплошные мужчины, причём сплошные же Мёрфи и О`Коннеллы. Хорошо хоть не "осы"*…Немного предсказуемо, что в калифорнийской пожарной охране при новом руководстве началась гендерно-инклюзивная текучка кадров… Ну как – текучка? Белые мужчины увольнялись, а цветные трансгендеры на их место почему-то не приходили. Некомплект – 40%.Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс (первая женщина на посту) в 2024 году сократила бюджет пожарной службы на $ 20 млн.Зато нашлись деньги на следующие мегаактуальные задачи:- создание кафе для трансгендеров;- поддержка Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения;- поддержка "Международных архивов геев и лесбиянок" (в т.ч. – выставка, посвящённая оккультизму и ЛГБТ-движению**);- и т.д., и т.п., и пр., пр., пр.Кроме того, по сообщению Дональда Трампа-младшего, пожарная служба города пожертвовала своё оборудование Украине.В общем, чёрная бодипозитивная русалочка вынырнула около побережья Калифорнии и жестоко отомстила проживающим тут голливудским звёздам за "Нетфликс".Шутки-шутками, но мне происходящее до ужаса напоминает то, что происходило сто лет назад в СССР. Там ведь было точно такое же увлечение самыми передовыми идеями и методами.Вспомним, например, создание колхозов, копирующих крупные американские специализированные хозяйства.Или, например, мелкую пропашку, предпринятую не потому, что не было тракторов и хотелось выполнить пятилетку в четыре года (хотя и это тоже конечно), а потому что так посоветовали американцы. В результате в засуху 1932-33 годов пшеничные поля высыхали так же капитально, как выгорают сейчас голливудские дачные посёлки.Да и подбор кадров… Вспомните "Поднятую целину". Кого отправляют поднимать сельское хозяйство? Давыдова, который ничего в порученном ему деле не смыслит, но зато имеет правильную классовую и политическую идентичность… Ну и, разумеется, подъём сельского хозяйства мыслится им, главным образом, с точки зрения классовой борьбы. Был бы трактор – отправил бы его на помощь немецким детям.Россия, хочется надеяться, исторический урок из своих попыток оказаться на острие социального прогресса сделала и сейчас тихонько отошла в сторонку, позволяя бороться за гендерную инклюзивность кому-то другому. А вот США и ЕС никаких уроков из этого всего не извлекли. Хотя, как победители в холодной войне, должны были – они ведь именно против этого боролись… Или всё же нет?И о вмешательстве божественного провидения.Для американской массовой культуры характерны различные дикие культы, круто замешанные на характерной для псевдохристианских сект мистике.Вера реднеков в Трампа изначально исходила из представления о том, что этот по любым представлениям не святой человек является орудием божественного промысла.Сейчас эта вера должна получить мощную подпитку за счёт явных знамений – мало того, что Трамп смог выиграть, но и вот – как Содом и Гоморра горит гнездо голливудского разврата, причем потушить его нельзя именно в результате разврата же…Могло ли такое произойти естественным путём? Ну, мы как люди рационально мыслящие (по крайней мере – иногда), скажем, что естественным путём только так произойти и могло. Кроме того, там действуют самоочевидные обстоятельства непреодолимой силы, с которой и пожарные-натуралы не справились бы. Но реднеки-то обязательств мыслить рационально на себя не брали…Кстати, если не делать вид, что мы совсем уж рационалисты, то логично предположить, что помимо земной версии небесного Иерусалима – Третьего Рима, должна быть и его противоположность. И она есть. Там. За океаном.* WASP – белые англо-саксы протестантского вероисповедания – этническое ядро населения США.** Движение ЛГБТ запрещено в России.О влиянии опыта США на ход коллективизации в СССР можно прочитать в статье Василия Стоякина "Головокружение от успехов американских зернопромышленников"

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, сша, ссср, россия, дональд трамп, история, лгбт, пожар, пожарные