https://ukraina.ru/20250110/1060182949.html

Новая стратегия Киева, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13.30 10 января

Новая стратегия Киева, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13.30 10 января - 10.01.2025 Украина.ру

Новая стратегия Киева, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13.30 10 января

Боевые действия в зоне СВО и в Курской области продолжаются; ВС РФ наносят удары по военным объектам ВСУ; Дзержинск (Торецк) почти зачищен от украинских военных; от атак ВСУ пострадали мирные жители Донбасса; Киев представил западным партнерам свою стратегию на 2025 год

2025-01-10T13:30

2025-01-10T13:30

2025-01-10T13:30

эксклюзив

сво

украина

потери всу

обстрелы

днр

россия

вс рф

курская область

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059928192_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_6022aa512245dd5cfa02d7e7b3475468.jpg

Боевые действияБоевые действия в зоне проведения СВО продолжаются, ВС РФ продвигаются вперед. Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили выявленные позиции ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, информирует 10 января МО РФ.Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая": там у ВСУ есть небольшой гарнизон. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире программы "Соловьев Live".ОбстрелыВ ночь на 10 января ВС РФ атаковали военные объекты в Киеве. Как заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в многоэтажку, предварительно – без пострадавших. Повреждены окна и шесть авто, передает его слова УНИАН. Украинские паблики также сообщают о незапланированных отключениях света в Киеве.ВС РФ нанесли удары по военным объектам в 12 областях на территории подконтрольной киевскому режиму Украины. По данным онлайн-карты Минцифры Украины, утром 10 января воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях. Тревога звучит также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.Тем временем ВСУ продолжают попытки нанесения ударов по объектам на российской территории. В течение прошедшей ночи дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА, информирует МО РФ. Сообщается, что 16 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, три БПЛА – над территорией Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Белгородской области и десять – над акваторией Азовского моря.Как отмечает 10 января в своем блоге экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв, не снижается интенсивность обстрелов со стороны ВСУ Херсонской области. В результате этих обстрелов погибли два человека, шесть человек получили ранения. Удары были нанесены рядом со школами и детскими садами.ВСУ также нанесли ракетный удар по супермаркету "Молоко" в Донецке, есть пострадавшие среди мирных жителей. "Огонь велся по Киевскому району. Около Шахтёрской площади один из снарядов угодил в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома", – передает в пятницу, 10 января РИА "Новости". По данным властей ДНР, два человека (мужчина 2002 г.р. и женщина 1960 г.р.) ранены, их состояние – средней тяжести. По некоторым данным, ранение получил еще один человек.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что "в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести".Накануне две женщины погибли при обстреле со стороны ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий: "во время артиллерийского обстрела две жительницы (1940 и 1965 года рождения) получили ранения, несовместимые с жизнью".Стратегия Киева на 2025 годНа встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии Киев представил военную стратегию на 2025 год, среди ее ключевых приоритетов – стабилизация фронта и укрепление обороноспособности. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров."Во время встречи мы представили нашу стратегию, основанную на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, асимметричный ответ на попытки... добиться превосходства", – написал Умеров на своей странице в соцсети.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщает со ссылкой на свои источники, что Зеленский будто бы недоволен "заключительным" Рамштайном, он "не получил то, что просил – гарантий продолжения игры".Однако Запад продолжает оказывать помощь киевскому режиму. Как заявила в соцсети X (заблокирована в РФ) глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в пятницу 10 января ЕС перечислит три миллиарда евро Украине в качестве первого транша кредита под активы РФ.Возможность переговоров: "конкретики нет"Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что российский лидер изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Владимиром Путиным, но добавил, что "конкретики пока по-прежнему никакой нет".Ситуация в Курской областиПо информации МО РФ, бронегруппа Крымских десантников на БМД-4М уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области. Сообщается, что после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений.Также, по данным военного ведомства, расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области.В лесных массивах западнее деревень Старая Сорочина и Новая Сорочина продолжаются бои, информирует телеграм-канал "Два майора". По данным канала, противник утром 10 января предпринял попытку заскочить на двух ББМ в населенный пункт Махновка, но был уничтожен расчетом FPV."Противник подвез сильный РЭБ, который сажает птички, исходя из этого мы не можем полноценно вести контроль за противником", – отмечает канал.Украинские СМИ со ссылкой на новый обзор Института по изучению войны (ISW) пишут, что в районе Суджи россиянам в ходе усиленного механизированного наступления численностью до батальона удалось занять два населенных пункта – Леонидово и Александрию.В России тем временем обеспокоены судьбами пропавших жителей региона. Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в её адрес.Омбудсмен попросила всех, кому известно об их судьбе, сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте.Более подробно о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Татьяны Стоянович "Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте"

https://ukraina.ru/20250110/1060172921.html

https://ukraina.ru/20250110/1060180129.html

украина

днр

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, обстрелы, днр, россия, вс рф, курская область, татьяна москалькова, денис пушилин, рустем умеров, боевые действия, рамштайн, дональд трамп, владимир путин