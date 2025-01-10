Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что будет, если Украина вслед за остановкой транзита российского газа откажется ещё и от транспортировки нефти, объяснил, что стоит за скандальными заявлениями Трампа о претензиях США на Канаду, Гренландию и другие территории, а также изложил свою позицию относительно того, как решить проблему с мигрантами в России.
00:40 – Канада, Гренландия, Панамский канал, Мексиканский залив… Что стоит за громкими заявлениями Трампа?
16:10 – О планах Украины досрочно прекратить транспортировку российской нефти через свою территорию;
29:15 – Как решить проблему с мигрантами в России?
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00:40 – Канада, Гренландия, Панамский канал, Мексиканский залив… Что стоит за громкими заявлениями Трампа?
16:10 – О планах Украины досрочно прекратить транспортировку российской нефти через свою территорию;
29:15 – Как решить проблему с мигрантами в России?
#Ищенко #Россия #РФ #Трамп #США #Канада #Украина #война #Мексика #Америка #СВО #спецоперация #Европа #ЕС #нефть #канал #транзит #конфликт #Гренландия #Дания #деньги #океан #НАТО #Евросоюз #президент #газ #Венгрия #Словакия #экономика #ГТС #Польша #газопровод #Германия #ФРГ #армия #БлижнийВосток #Скандинавия #снег #лёд #море #торговля #Китай #КНР #регионы #договор #контракт #хартия #документы #СССР #государство #Африка #история #Херсон #Киев #столица #граница #мигранты #гражданство #Москва #депортация #визы #миграция #паспорт #Таджикистан #Узбекистан #СредняяАзия #Шереметьево #аэропорт #режим #Турция #бизнес #ДальнийВосток #Казахстан #Александр #царь #император #квоты #ВНЖ #налоги #зарплата #страховка #медицина #Закавказье #Лужков #дворник #мэр #таджики
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
5 января, 05:40"Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем РоссииНе первый раз Россия наблюдает "смычку" своих двух главных проблем: Украина и неконтролируемая миграция. Уже не первый раз мигрантов из Средней Азии и Закавказья ловят на связях с СБУ и ГУР, а, следовательно, с ЦРУ и MI-6