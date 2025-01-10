https://ukraina.ru/20250110/1060187534.html

Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко

Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко - 10.01.2025 Украина.ру

Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что будет, если Украина вслед за остановкой транзита... Украина.ру, 10.01.2025

2025-01-10T15:58

2025-01-10T15:58

2025-01-10T15:58

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россия

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что будет, если Украина вслед за остановкой транзита российского газа откажется ещё и от транспортировки нефти, объяснил, что стоит за скандальными заявлениями Трампа о претензиях США на Канаду, Гренландию и другие территории, а также изложил свою позицию относительно того, как решить проблему с мигрантами в России.00:40 – Канада, Гренландия, Панамский канал, Мексиканский залив… Что стоит за громкими заявлениями Трампа? 16:10 – О планах Украины досрочно прекратить транспортировку российской нефти через свою территорию;29:15 – Как решить проблему с мигрантами в России?#Ищенко #Россия #РФ #Трамп #США #Канада #Украина #война #Мексика #Америка #СВО #спецоперация #Европа #ЕС #нефть #канал #транзит #конфликт #Гренландия #Дания #деньги #океан #НАТО #Евросоюз #президент #газ #Венгрия #Словакия #экономика #ГТС #Польша #газопровод #Германия #ФРГ #армия #БлижнийВосток #Скандинавия #снег #лёд #море #торговля #Китай #КНР #регионы #договор #контракт #хартия #документы #СССР #государство #Африка #история #Херсон #Киев #столица #граница #мигранты #гражданство #Москва #депортация #визы #миграция #паспорт #Таджикистан #Узбекистан #СредняяАзия #Шереметьево #аэропорт #режим #Турция #бизнес #ДальнийВосток #Казахстан #Александр #царь #император #квоты #ВНЖ #налоги #зарплата #страховка #медицина #Закавказье #Лужков #дворник #мэр #таджики ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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