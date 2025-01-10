Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко - 10.01.2025 Украина.ру
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Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко
Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко - 10.01.2025 Украина.ру
Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что будет, если Украина вслед за остановкой транзита... Украина.ру, 10.01.2025
2025-01-10T15:58
2025-01-10T15:58
видео
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
украина
канада
ес
украина.ру
нато
мигранты
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что будет, если Украина вслед за остановкой транзита российского газа откажется ещё и от транспортировки нефти, объяснил, что стоит за скандальными заявлениями Трампа о претензиях США на Канаду, Гренландию и другие территории, а также изложил свою позицию относительно того, как решить проблему с мигрантами в России.00:40 – Канада, Гренландия, Панамский канал, Мексиканский залив… Что стоит за громкими заявлениями Трампа? 16:10 – О планах Украины досрочно прекратить транспортировку российской нефти через свою территорию;29:15 – Как решить проблему с мигрантами в России?#Ищенко #Россия #РФ #Трамп #США #Канада #Украина #война #Мексика #Америка #СВО #спецоперация #Европа #ЕС #нефть #канал #транзит #конфликт #Гренландия #Дания #деньги #океан #НАТО #Евросоюз #президент #газ #Венгрия #Словакия #экономика #ГТС #Польша #газопровод #Германия #ФРГ #армия #БлижнийВосток #Скандинавия #снег #лёд #море #торговля #Китай #КНР #регионы #договор #контракт #хартия #документы #СССР #государство #Африка #история #Херсон #Киев #столица #граница #мигранты #гражданство #Москва #депортация #визы #миграция #паспорт #Таджикистан #Узбекистан #СредняяАзия #Шереметьево #аэропорт #режим #Турция #бизнес #ДальнийВосток #Казахстан #Александр #царь #император #квоты #ВНЖ #налоги #зарплата #страховка #медицина #Закавказье #Лужков #дворник #мэр #таджики ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина, канада, ес, украина.ру, нато, мигранты, средняя азия, визы
Видео, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина, Канада, ЕС, Украина.ру, НАТО, мигранты, Средняя Азия, визы

Как России решить вопрос с мигрантами и почему визовый режим со Средней Азией не поможет - Ищенко

15:58 10.01.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, что будет, если Украина вслед за остановкой транзита российского газа откажется ещё и от транспортировки нефти, объяснил, что стоит за скандальными заявлениями Трампа о претензиях США на Канаду, Гренландию и другие территории, а также изложил свою позицию относительно того, как решить проблему с мигрантами в России.

00:40 – Канада, Гренландия, Панамский канал, Мексиканский залив… Что стоит за громкими заявлениями Трампа?
16:10 – О планах Украины досрочно прекратить транспортировку российской нефти через свою территорию;
29:15 – Как решить проблему с мигрантами в России?

#Ищенко #Россия #РФ #Трамп #США #Канада #Украина #война #Мексика #Америка #СВО #спецоперация #Европа #ЕС #нефть #канал #транзит #конфликт #Гренландия #Дания #деньги #океан #НАТО #Евросоюз #президент #газ #Венгрия #Словакия #экономика #ГТС #Польша #газопровод #Германия #ФРГ #армия #БлижнийВосток #Скандинавия #снег #лёд #море #торговля #Китай #КНР #регионы #договор #контракт #хартия #документы #СССР #государство #Африка #история #Херсон #Киев #столица #граница #мигранты #гражданство #Москва #депортация #визы #миграция #паспорт #Таджикистан #Узбекистан #СредняяАзия #Шереметьево #аэропорт #режим #Турция #бизнес #ДальнийВосток #Казахстан #Александр #царь #император #квоты #ВНЖ #налоги #зарплата #страховка #медицина #Закавказье #Лужков #дворник #мэр #таджики

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Фото: logirus, мигранты, Средняя Азия
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