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Глава ЕК сообщила об отправке Киеву трех миллиардов евро из кредита под активы РФ

Глава ЕК сообщила об отправке Киеву трех миллиардов евро из кредита под активы РФ - 10.01.2025 Украина.ру

Глава ЕК сообщила об отправке Киеву трех миллиардов евро из кредита под активы РФ

Евросоюз в пятницу перечислил Украине три миллиарда евро в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сети X

2025-01-10T13:00

2025-01-10T13:00

2025-01-10T13:16

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"Сегодня мы передаем Украине три миллиарда евро в качестве первого платежа в рамках части кредита ЕС от G7", - написала она.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение транша. Он уточнил, что средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы. По его словам, в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС.В конце прошлого года ЕК заявляла, что первый транш из общего кредита ЕС Украине размером 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов поступит Киеву уже в начале января 2025 года. А вся сумма по кредиту будет выплачена Украине в течение 2025 года.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Подробнее о замороженных активах — в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.

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новости, урсула фон дер ляйен, россия, украина, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, ес