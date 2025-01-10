https://ukraina.ru/20250110/1060182461.html

Пылающий Лос-Анджелес. Как сгорел дом Байдена

Пылающий Лос-Анджелес. Как сгорел дом Байдена - 10.01.2025 Украина.ру

Пылающий Лос-Анджелес. Как сгорел дом Байдена

Калифорния снова страдает от пожаров, которые в этот раз достигли беспрецедентного масштаба.

2025-01-10T12:59

2025-01-10T12:59

2025-01-10T13:06

эксклюзив

украина

голливуд

дональд трамп

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камала харрис

демократическая партия

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При этом наиболее тяжелая ситуация наблюдается в самых дорогих и фешенебельных кварталах Лос-Анджелеса, в том числе в районе Пасифик-Палисейдс, на подступах к Голливуду, где ничего подобного ранее не случалось. Само это место считалось стереотипным символом процветания, благополучия и успеха.Все началось с лесного пожара в окрестностях Пасадены. Однако сильный ураганный ветер быстро раздул пламя в плотной городской застройке, где накопилось множество горючего материала.На начальном этапе распространение огня можно было локализовать и остановить. Но местные пожарные службы оказались на это не способны – и, в общем, не по своей вине. Им не хватало для решения этой задачи буквально всего: гидрантов, воды, специального оборудования для пожаротушения и обученных людей, готовых к работе в таких условиях.В итоге пламя уничтожило имущество, связанное с именами множества знаменитостей, – например, бывший особняк Леонардо Ди Каприо, а также дома светской львицы Пэрис Хилтон."Мое сердце разбито. Невозможно передать словами, каково это – сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает в прямом эфире. Это переживание, которое никто не должен испытывать", – рассказала она сама в комментариях журналистам.Пожар также уничтожил особняки актеров Бена Аффлека, Энтони Хопкинса, Тома Хэнкса, Джона Гудмана, Юджина Леви, Майлза Теллера, Билли Кристалла. Этот список будет увеличиваться и дальше, поскольку пострадали или были разрушены тысячи зданий, а площадь пожара превысила десять тысяч гектаров.К сожалению, растет и список погибших, которыми уже признаны десять человек. Сотни тысяч калифорнийцев отправились в вынужденную эвакуацию, остались без работы, а приблизительно около миллиона людей сидят по домам без электричества, не имея представления, когда оно вновь появится.По словам очевидцев, пожарные даже не пытаются тушить многие объекты, отступая перед сплошным фронтом огня.Они сконцентрировали свои усилия на попытке защитить главные символы Голливуда – звездную Аллею славы, музей восковых фигур Тюссо, Сансет-бульвар, Беверли-Хиллз и отель "Долби", в котором проходит церемония вручения кинопремии "Оскар".Причем в этом году она уже официально перенесена.Если все это не получиться спасти, тогда Лос-Анджелес в его традиционном представлении просто-напросто прекратит свое существование. Это будет уже какой-то другой город, заново отстроенный среди пепелища.Ущерб от пожара уже сегодня составил не менее 57 миллиардов долларов. И многие высокопоставленные политики, включая Дональда Трампа, прямо говорят о том, что страховые компании не смогут выплатить пострадавшим подобные суммы.Всего этого вполне можно было бы избежать. Однако представители Демократической партии сами, своими руками, создали кризисную ситуацию в Золотом штате.Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в течение 2024 года умудрилась сократить расходы на пожарные службы, урезав их на двадцать миллионов долларов – несмотря на то, что лесные пожары происходят в штате ежегожно. Во время самой огненной катастрофы она вовсе уехала с правительственной делегацией за границу.Штаты калифорнийских пожарных систематически сокращались, их оборудование давно не обновлялось и списывалось, учения в случае кризисных ситуаций не проводили, потому что средства на это тоже решили сэкономить.Демократические власти штата осушили водохранилища в бассейне Сакраменто и других местных рек, объясняя это желанием защитить местную экологическую среду. Результатом такой своеобразной защиты явились сгоревшие дотла леса и луга, где уничтожено все живое.Кроме того, оказалось, что два года назад Лос-Анджелес передал пожарное оборудование Украине. Информацию об этом подтвердили в социальных сетях Дональд Трамп-младший и Илон Маск. И судя по всему, это тоже было сделано по партийной разнарядке администраторов из местной Демпартии.Вполне возможно, что голливудский мега-пожар станет политическим приговором для калифорнийского губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, поставив крест на его амбициях баллотироваться на президентских выборах 2028 года.Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже развернул атаку на этого видного политического противника республиканцев."Нет воды в пожарных гидрантах, нет денег в FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях). Вот что Джо Байден мне оставляет. Спасибо, Джо!Одна из лучших и красивейших частей Соединённых Штатов Америки сгорает дотла. Это пепел – и Гэвин Ньюскам должен уйти в отставку. Все это его вина!" – заявил вчера Дональд Трамп.Причем довольно обидное слово "newscum" ("новый мусор") уже успело прилипнуть к Гэвину.Акции Ньюсома стремительно падают, по мере того как телевидение показывает новые горящие кварталы Лос-Анджелеса.Между тем в Демпартии пока не видно фигур, которые могли бы его заменить.Это могла бы сделать губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, которой благоволил Обама. Однако американские политологи полагают, что после поражений Хиллари и Камалы демократы цинично засунут под лавку принципы гендерного равенства, сделав ставку на кандидата-мужчину.Но таковые тоже не просматриваются на горизонте. К примеру, если на выборы пойдет губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро, это может усилить раскол в рядах Демпартии по вопросу о Палестине, сыгравший не последнюю роль в поражении Харрис.Таким образом, нынешнее стихийное бедствие, помимо своего драматизма, может иметь далеко идущие политические последствия для Америки.Однако события в Лос-Анджелесе и без того полны символизма. Например, что может быть более знаковым, чем картина сгоревшего дома, который ранее арендовал помилованный своим отцом Хантер Байден?Сам Джо Байден отказался по случаю пожара от прощальной встречи с Зеленским, запланированной в Италии. А дом проигравшей выборы Камалы Харрис оказался в зоне распространения катастрофического пожара.И можно с уверенностью сказать: происходящее в Калифорнии является наследием провального и кровавого правления демократов.Также о политическом курсе новой американской администрации и роли Украины – в материале Олега Хавича Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний? на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060166482.html

https://ukraina.ru/20250110/1060182733.html

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эксклюзив, украина, голливуд, дональд трамп, джо байден, камала харрис, демократическая партия