https://ukraina.ru/20241112/1058836551.html

Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian

Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian - 12.11.2024 Украина.ру

Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian

Прийти к миру по украинскому конфликту - задача не вновь избранного президента США Дональда Трампа, а действующего лидера страны Джо Байдена. Об этом 12 ноября заявил обозреватель Guardian Саймон Дженкинс

2024-11-12T14:01

2024-11-12T14:01

2024-11-12T14:01

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Он отметил, что почти с самого начала СВО стратегия Запада утратила связь с реальностью. Площади Киева стали "театрами для западных политиков, у которых была лишь одна цель: победа, невзирая на средства". Дженкинс также упомянул, что во время СВО от 60-ти до 80-ти тысяч украинских военнослужащих погибли, а более шести миллионов граждан Украины эмигрировали.Он добавил, что мирные переговоры - это возвращение к провалившимся Минским соглашениям 2014 года и Стамбульским соглашениям 2022 года."Россия должна принять какие-то внешние гарантии будущей безопасности Украины. Киев должен признать, что это не членство в НАТО, в то время как Россия должна признать, что Украина разработает какое-то соглашение с ЕС", — считает Дженкинс.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме РФ Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность.“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься

https://ukraina.ru/20241112/1058836412.html

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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, ес, сво