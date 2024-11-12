https://ukraina.ru/20241112/1058836551.html
Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian
Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian - 12.11.2024 Украина.ру
Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian
Прийти к миру по украинскому конфликту - задача не вновь избранного президента США Дональда Трампа, а действующего лидера страны Джо Байдена. Об этом 12 ноября заявил обозреватель Guardian Саймон Дженкинс
2024-11-12T14:01
2024-11-12T14:01
2024-11-12T14:01
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Он отметил, что почти с самого начала СВО стратегия Запада утратила связь с реальностью. Площади Киева стали "театрами для западных политиков, у которых была лишь одна цель: победа, невзирая на средства". Дженкинс также упомянул, что во время СВО от 60-ти до 80-ти тысяч украинских военнослужащих погибли, а более шести миллионов граждан Украины эмигрировали.Он добавил, что мирные переговоры - это возвращение к провалившимся Минским соглашениям 2014 года и Стамбульским соглашениям 2022 года."Россия должна принять какие-то внешние гарантии будущей безопасности Украины. Киев должен признать, что это не членство в НАТО, в то время как Россия должна признать, что Украина разработает какое-то соглашение с ЕС", — считает Дженкинс.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме РФ Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность.“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, ес, сво
Новости, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, ЕС, СВО
Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - Guardian
"Пока его время не вышло": в Британии заявили, что Байден должен "прибрать за собой"
Прийти к миру по украинскому конфликту - задача не вновь избранного президента США Дональда Трампа, а действующего лидера страны Джо Байдена. Об этом 12 ноября заявил обозреватель Guardian Саймон Дженкинс
Он отметил, что почти с самого начала СВО стратегия Запада утратила связь с реальностью. Площади Киева стали "театрами для западных политиков, у которых была лишь одна цель: победа, невзирая на средства". Дженкинс также упомянул, что во время СВО от 60-ти до 80-ти тысяч украинских военнослужащих погибли, а более шести миллионов граждан Украины эмигрировали.
"Трамп на посту президента будет завален официальным и союзническим давлением, чтобы держаться и продолжать сражаться. [Президент России Владимир] Путин в настоящее время держит Украину в напряжении, а НАТО в неопределенном настроении. Джо Байден должен стремиться закончить по крайней мере одну из своих войн, прежде чем уйти. Возможно, удастся заключить сделку до начала хаоса и неопределенности второй эры Трампа", - заявил обозреватель Guardian.
Он добавил, что мирные переговоры - это возвращение к провалившимся Минским соглашениям 2014 года и Стамбульским соглашениям 2022 года.
"Россия должна принять какие-то внешние гарантии будущей безопасности Украины. Киев должен признать, что это не членство в НАТО, в то время как Россия
должна признать, что Украина разработает какое-то соглашение с ЕС"
, — считает Дженкинс.
Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме РФ Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность.
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.