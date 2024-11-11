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Как националисты возьмут в заложники киевлян. Украинские эксперты о том, кто зарабатывает деньги на крови

Как националисты возьмут в заложники киевлян. Украинские эксперты о том, кто зарабатывает деньги на крови - 11.11.2024 Украина.ру

Как националисты возьмут в заложники киевлян. Украинские эксперты о том, кто зарабатывает деньги на крови

На Украине "элиты" думают о том, как себя вести после избрания президентом США Дональда Трампа - то ли действительно попробовать замириться с Россией, то ли не спешить и пока что продолжать уничтожать своих же граждан в очевидно бессмысленной бойне.

2024-11-11T05:19

2024-11-11T05:19

2024-11-11T05:19

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вооруженные силы украины

госпогранслужба

верховная рада

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Рядовые граждане тем временем думают, как спастись от верной гибели и избежать мобилизации. Многие пытаются нелегально перейти границу, что тоже очень опасно. По данным Госпогранслужбы Украины, при попытке пересечения границы погибли по меньшей мере 40 украинских мужчин.Как заявил спикер украинского пограничного ведомства Андрей Демченко, "фактически люди тонули, не оценив свои силы". Случаи гибели людей были и в горах. В сентябре несколько украинцев пытались бежать в Белоруссию через минное поле, чудом обошлось без жертв.По словам спикера, Госпогранслужба Украины насчитала около 650 организованных групп, которые с февраля 2022 года помогали уклонистам сбежать за границу. Самыми востребованными маршрутами спасения украинцев являются молдавский и румынский.Понятно, что от хорошей жизни не бегут. Украинские власти намерены в течение трёх месяцев призвать в ряды ВСУ 160 тысяч человек, но активистам (самих их пока не трогают, за редкими исключениями) этого кажется мало. Глава украинского фонда помощи ВСУ "Вернись живым"* Тарас Чмут заявил в интервью немецкому изданию "Deutsche Welle"**, что, хотя фронт не посыпался, но ВСУ сейчас столкнулись с худшим периодом с весны 2022 года.Поэтому, по словам активиста, "дело идёт к понижению мобилизационного возраста", а призывать надо не 160 тысяч человек, но гораздо больше. По его мнению, 500 тысяч - "адекватная цифра"."Актуальной" такую цифру назвал и глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко. По его словам, сейчас мобилизация идёт "никак". Депутат тоже заявил, что пресечь негативную тенденцию в мобилизации можно путём снижения мобилизационного возраста.В обществе в связи со всем этим обостряются противоречия. Как отметил экс-президент Украины Леонид Кучма в интервью агентству "Интерфакс-Украина", власти упрекают общество в недостаточной готовности встать на защиту государства, а "в обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя".Экс-президент рассказал, что противоречия накопились и в отношениях армии с военно-политическим руководством. В общем, это еще не конфликт, но - "стало меньше взаимопонимания".Что уж говорить о взаимопонимании между мобилизуемыми и теми, кто их мобилизует ("бусицирует")? Его просто нет."Могилизация в Салорейхе сопровождается всё более и более яркими сюжетами. Так, в харьковских пабликах расходится видео настоящей погони полиции и ТЦК за потенциальным "героем Украины", причём, чтобы заставить его остановиться, полицейские даже угрожали оружием", - рассказывает украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По её словам, "водитель оказался не робкого десятка и сумел уйти от погони"."Правда, за кадром остался вопрос, что он будет делать дальше: номера его авто у полиции явно есть, так что за ним определённо придут", - предположила Монтян.Конечно, всё это не прибавляют оптимизма украинцам. А кто-то делает бизнес на атмосфере страха и безнадёжности, охватившей страну. Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв сообщил о появлении новой компьютерной игры, которая называется "Побег с Украины", бета-версию уже распространили среди стримеров."Суть игры в том, чтобы сбежать с Украины под пулями пограничников. Персонаж, которого мы видим на экране со спины, бежит через лес к Белому дому, украшенному звёздно-полосатым флагом. При этом, если его настигает пуля, и он падает лицом вверх, выясняется, что он почему-то очень похож на Зеленского", - рассказал политик.Если серьёзно, то бежать украинцам есть, от чего. Царёв отметил, что "избрание Трампа президентом США не помешало ЕС выделить новые деньги на войну на Украине, из расчёта, что она продлится еще минимум два года".Скорого разрешения конфликта ожидать не приходится, считает украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко."К сожалению, война не закончится. Пока в Украине воюют мужчины отловленные на улице, националистические батальоны прекрасно себя чувствуют. Зеленский платит им, чтобы они не выступили против него. В том числе, из украденных у Запада денег.И даже когда общество согласится на любые компромиссы ради мира, 10 000 националистов засядут в метро Киева… И будут продолжать держать в заложниках киевлян", - написала Панченко в своём телеграм-канале.По её словам, "из-за радикально настроенных и недалеких маргиналов миллионы обычных украинцев будут страдать ещё очень долго".* организация внесена в список нежелательных в РФ** признано СМИ-иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти"

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Сергей Зуев

россия, украина, сша, дональд трамп, татьяна монтян, олег царев, вооруженные силы украины, госпогранслужба, верховная рада, эксклюзив