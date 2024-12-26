В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059982769.html
В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос
В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос - 26.12.2024 Украина.ру
В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос
Этнические анклавы, формирующиеся из семей мигрантов в России, могут стать рассадниками экстремизма, поэтому миграционный вопрос нужно безотлагательно решать, включая проработку механизмов зачисления детей иностранцев в российские школы
2024-12-26T15:17
2024-12-26T15:17
дмитрий медведев
новости
мигранты
трудовые мигранты
школа
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/80/1018348044_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_36b12a7372bf07d982f6410bfd19c82e.jpg
Такое заявление на совещании по проблемам миграции сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России периодически становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Медведев обратил внимание на то, что сейчас свыше 200 тысяч детей мигрантов обучаются в российских образовательных учреждениях, и более 40% из них недостаточно владеют русским языком.В феврале 2021 года Медведев заявил, что "надо проработать вопрос упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсов сферы".Во вторник, 24 декабря, в распоряжении СМИ появился приказ МВД, в котором сказано, что "иностранные граждане, чьи дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать такой же статус". Уточнялось, что этот приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.Еще чуть раньше Государственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.Согласно законопроекту, зачислять иностранных граждан на школьное обучение возможно будет только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ. Уточнялось, что для самих иностранцев это будет бесплатно, и финансовую нагрузку возьмет на себя российский бюджет.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Другие новости: "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.
https://ukraina.ru/20241210/1059545309.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/80/1018348044_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_eac6b95e455863df2c4d1d0d304b4e91.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий медведев, новости, мигранты, трудовые мигранты, школа, русский язык
Дмитрий Медведев, Новости, мигранты, трудовые мигранты, Школа, Русский язык

В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос

15:17 26.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Этнические анклавы, формирующиеся из семей мигрантов в России, могут стать рассадниками экстремизма, поэтому миграционный вопрос нужно безотлагательно решать, включая проработку механизмов зачисления детей иностранцев в российские школы
Такое заявление на совещании по проблемам миграции сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России периодически становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Медведев обратил внимание на то, что сейчас свыше 200 тысяч детей мигрантов обучаются в российских образовательных учреждениях, и более 40% из них недостаточно владеют русским языком.

"Надо проработать вопросы реализации закона о тестировании детей мигрантов по русскому языку перед зачислением в школы, включая финансирование", - резюмировал зампред Совбеза.

В феврале 2021 года Медведев заявил, что "надо проработать вопрос упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсов сферы".
Во вторник, 24 декабря, в распоряжении СМИ появился приказ МВД, в котором сказано, что "иностранные граждане, чьи дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать такой же статус". Уточнялось, что этот приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.
Еще чуть раньше Государственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.
Согласно законопроекту, зачислять иностранных граждан на школьное обучение возможно будет только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ. Уточнялось, что для самих иностранцев это будет бесплатно, и финансовую нагрузку возьмет на себя российский бюджет.
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 15:03
За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школыГосударственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Авторы законопроекта - председатель парламента Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, а также главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
Другие новости: "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.
 
Дмитрий МедведевНовостимигрантытрудовые мигрантыШколаРусский язык
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве
16:00"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран
16:00Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну
15:54Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей
15:50Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ
15:34Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
15:17В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос
15:08Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма
14:57Нидерланды отправят на Украину военную помощь ещё на €6 млрд
14:53Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира
14:35"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
14:13Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники
14:01Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира
14:01"Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ
13:37Президент России помог исполнить мечту 12-летней Таисии Леоновой
13:19Поразили аэродромы, склады боеприпасов: Минобороны рассказало об успехах российских военных
13:09Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле
13:01Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
12:58Армия России освободила Гигант в ДНР
12:56Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина
Лента новостейМолния