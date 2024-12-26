В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в работе Российского инвестиционного форума
Этнические анклавы, формирующиеся из семей мигрантов в России, могут стать рассадниками экстремизма, поэтому миграционный вопрос нужно безотлагательно решать, включая проработку механизмов зачисления детей иностранцев в российские школы
Такое заявление на совещании по проблемам миграции сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России периодически становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Медведев обратил внимание на то, что сейчас свыше 200 тысяч детей мигрантов обучаются в российских образовательных учреждениях, и более 40% из них недостаточно владеют русским языком.
"Надо проработать вопросы реализации закона о тестировании детей мигрантов по русскому языку перед зачислением в школы, включая финансирование", - резюмировал зампред Совбеза.
В феврале 2021 года Медведев заявил, что "надо проработать вопрос упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсов сферы".
Во вторник, 24 декабря, в распоряжении СМИ появился приказ МВД, в котором сказано, что "иностранные граждане, чьи дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать такой же статус". Уточнялось, что этот приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года.
Еще чуть раньше Государственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.
Согласно законопроекту, зачислять иностранных граждан на школьное обучение возможно будет только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ. Уточнялось, что для самих иностранцев это будет бесплатно, и финансовую нагрузку возьмет на себя российский бюджет.
10 декабря, 15:03За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школыГосударственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Авторы законопроекта - председатель парламента Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, а также главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.