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Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники

Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники - 26.12.2024 Украина.ру

Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале заявил, что приостановит действие комендантского часа в районах ЛНР, где позволяет обстановка

2024-12-26T14:13

2024-12-26T14:13

2024-12-26T14:33

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"Соответствующий указ уже подписан. Действие комендантского часа приостановлено с 23.00 31 декабря до 04.00 2 января, а также в ночь с 6 на 7 января", - написал Пасечник.По его словам, из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанск, Первомайск, Рубежное, Северодонецк комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме.Подробнее о подготовке к праздникам в новых регионах РФ - в материале Игоря Гомольского "Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому году на сайте Украина.ру.

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новости, луганская народная республика, леонид пасечник, северодонецк, лисичанск