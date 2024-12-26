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Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники
Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники - 26.12.2024 Украина.ру
Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале заявил, что приостановит действие комендантского часа в районах ЛНР, где позволяет обстановка
2024-12-26T14:13
2024-12-26T14:13
2024-12-26T14:33
новости
луганская народная республика
леонид пасечник
северодонецк
лисичанск
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"Соответствующий указ уже подписан. Действие комендантского часа приостановлено с 23.00 31 декабря до 04.00 2 января, а также в ночь с 6 на 7 января", - написал Пасечник.По его словам, из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанск, Первомайск, Рубежное, Северодонецк комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме.Подробнее о подготовке к праздникам в новых регионах РФ - в материале Игоря Гомольского "Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому году на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, леонид пасечник, северодонецк, лисичанск
Новости, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Северодонецк, Лисичанск
Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники
14:13 26.12.2024 (обновлено: 14:33 26.12.2024)
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале заявил, что приостановит действие комендантского часа в районах ЛНР, где позволяет обстановка