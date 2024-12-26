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Где может быть новая точка конфликта. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике

Где может быть новая точка конфликта. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике - 26.12.2024 Украина.ру

Где может быть новая точка конфликта. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике

Сегодня едва ли не все ведущие страны мира проявляют интерес к Арктике. Это касается и тех государств, территория которых располагается очень далеко от Северного полюса – в том числе Китая, который вкладывает огромные суммы в свои арктические проекты и уже готовится строить собственный ледокольный флот.

2024-12-26T06:51

2024-12-26T06:51

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Интерес мировых игроков к Арктике резко вырос после того, как стало ясно, что таяние северных льдов серьёзно увеличит проходимость региональных морских маршрутов – теперь ими можно будет пользоваться круглогодично. Помимо прочего, изменения климата облегчают возможность разработки местных ресурсов, в том числе гигантских объёмов нефти и газа.Арктика, без сомнения, является одной из возможных арен будущего мирового конфликта – особенно если иметь в виду, что все соседи России по Арктическому региону состоят в НАТО. Регион сейчас активно милитаризируется. Этот процесс сопровождают постоянно усиливающиеся споры, касающиеся принадлежности тех или иных территорий, статуса торговых путей и ещё целого ряда юридических аспектов. Стороны изо всех сил стремятся добиться заключения выгодных для себя договоров и конвенций, а также интерпретировать уже действующие в свою пользу.Сейчас Арктика представляет из себя настоящий узел политических, экономических и военных противоречий. И для того, чтобы разобраться в них хотя бы в самом первом приближении, необходимо вспомнить историю её освоения, которая продолжается и по сей день.В Средние века северные моря бороздили корабли викингов, искавших возможности для новых промыслов и грабежа. Однако системно осваивать и застраивать арктическое побережье первыми начали не скандинавы и не другие германские народы, а русские. В частности, огромную роль в русском освоении Арктики сыграли поморы, являвшиеся потомками новгородских переселенцев.Жизнь поморов (или поморцев) была в первую очередь связана с рыбной ловлей в прибрежных водах, и они создали, по сути, отдельную мореходную культуру. Со времён Петра I русские моряки начали использовать корабельную терминологию на голландском языке, во многом отказавшись от собственной, существовавшей к тому моменту не одну сотню лет. И если бы этого не случилось, у нас до сих пор был бы корщик вместо капитана, матица вместо киля и корг вместо форштевня.Поморы основывали на побережье свои поселения и торговые пункты, впоследствии часто превращавшиеся в крупные города. Одним из них стала легендарная Мангазея, названная "златокипящей" - не из-за золота, а из-за главного местного богатства, пушнины, являвшейся для осевших там купцов главным источником огромной прибыли. Мангазея располагалась за Полярным кругом на территории нынешнего Ямало-Ненецкого автономного округа.С XVI века Россия начала безостановочно расширяться на восток. Освоение Сибири не могло идти отдельно от освоения Севера. В 1642 году казаки достигли Чукотки (самой восточной территории Евразийского континента), а в 1648 году атаман Семён Дежнёв со своим отрядом прошёл вдоль побережья Чукотского полуострова и вышел в Тихий океан, открыв таким образом существование пролива, разделяющего Евразию и Америку.Однако север интересовал не только русских. Европейские страны всё больше вовлекались в поиски заморских территорий, которые манили их перспективой обретения сказочных богатств. Лидерами эпохи Великих географических открытий изначально были Испания и Португалия, но им в затылок дышали другие государства Европы, в том числе Англия. Англичане активно искали безопасный путь на восток, в Китай и Индию, и в какой-то момент они озаботились поиском северных маршрутов из Атлантического океана в Тихий. В числе прочего, они считали, что в восточные страны можно попасть, пройдя из Арктики через сибирские реки. Это попыталась осуществить экспедиция под руководством Хью Уиллоуби, в состав которой входили три корабля. Один из них, "Эдуард Благое Предприятие" под командованием Ричарда Ченслера достиг устья Северной Двины, где английские моряки встретились с местными жителями, что положило начало торговым, экономическим и политическим отношениям между Англией и Россией.Помимо англичан, маршруты на богатый ресурсами Восток, которые не контролировались вездесущей Испанией, искали голландцы. Их присутствие в Арктике прежде всего связано с именем Виллема Баренца, который также искал путь в Юго-восточную Азию через северные моря. Баренц сделал множество важнейших открытий, однако проход в Атлантику он так и не нашёл. Не обернулись удачей и попытки найти ещё один проход туда – Северо-Западный, идущий вдоль побережья Северной Америки. Но со временем у европейских стран отпала насущная необходимость усиливать присутствие в Арктике. Англичане смогли уверенно потеснить испанцев в тёплых морях, и пытаться обходить их через крайний север надобности больше не было.Плюс к этому, все северные экспедиции были сопряжены с невероятными трудностями. Корабли затирало во льдах, их экипажи раз за разом вынуждены были выживать при экстремально низких температурах в откровенно античеловеческих условиях. Команда корабля Хью Уиллоуби погибла в полном составе, и причины её гибели до сих пор являются предметом дискуссий – моряки, задраившие во время зимовки все щели в бортах и палубе корабля, возможно, просто угорели. Баренцу и тем, кто его сопровождал, пришлось зимовать в построенной ими большой избе, и, несмотря на то, что голландские мореходы сумели пережить зиму, им пришлось возвращаться назад без корабля, а сам Баренц заболел цингой, от которой и умер.Да, европейцы по-прежнему были заинтересованы в организации определённых промыслов – в частности, в охоте на китов. Но это не предполагало покорения неизведанных холодных морей и покрытых льдом земель, в ходе которого даже просто остаться в живых было отнюдь не рядовой задачей. И в последующем интерес к исследованию Арктики многие годы проявляли прежде всего русские. Россия расширяла свои границы во всех направлениях, и её власти не могло не интересовать то, что происходит на севере.XVIII век прошёл под знаменем активных усилий Санкт-Петербурга по изучению региона. В те времена оно было связано с именами Витуса Беринга, Семёна Челюскина, братьев Лаптевых и многих других путешественников и первооткрывателей. Их деятельность получила название "Великая северная экспедиция", и она полностью изменила представление людей того времени об этой части земного шара. Именем Беринга, в частности, был назван пролив, которым ранее прошёл Семён Дежнёв: поход датского мореплавателя на русской службе подтвердил, что Евразия и Северная Америка разделены водой.В XIX столетии Российское государство искало морской маршрут, который обеспечил бы сообщение с Сибирью. Многочисленные географические открытия продолжились, но поставленная задача на тот момент представлялась нерешаемой: проходу кораблей по-прежнему мешали льды. Это касалось не только русских исследователей: к примеру, экспедиция британца Джона Франклина, отправившегося на очередные поиски Северо-Западного прохода, попросту исчезла, и её следы были обнаружены лишь через несколько лет. Корабли, опять же, оказались затёрты льдами, а их экипажи умерли от голода и холода, причём обследование найденных тел подтвердило рассказы свидетелей-эскимосов о том, что среди британских моряков процветал каннибализм.Легендарный русский адмирал Степан Осипович Макаров понимал, что нельзя проложить морской путь из Сибири в европейскую часть России без ледокольного флота. Фактически он создал первый в мире арктический ледокол – им стал знаменитый "Ермак". Однако в целом российские власти во второй половине XIX столетия уделяли развитию различных проектов в Арктике непозволительно мало внимания: империя расширялась в сторону Дальнего Востока, но Север со временем почему-то перестал интересовать Санкт-Петербург в должной степени. При этом в Арктике всё более активно проявляли себя другие страны: Британия, США и даже Норвегия, которая официально стала независимой лишь в 1905 году. Это не помешало ей прибрать к рукам Шпицберген – огромный архипелаг, на котором и по сей день добываются полезные ископаемые и который во многом является "ключом к Арктике". США, в свою очередь, приобрели у России Аляску, и это позволило им стать арктической державой.Это было время развития средств массовой информации. Путешественники, мореходы, первооткрыватели становились, как принято говорить сегодня, медийными личностями, их приключениями восхищался весь мир. Знаменитый норвежский исследователь Фритьоф Нансен в 1893 предпринял попытку достичь Северного полюса, выйдя из Норвегии на корабле "Фрам". Экспедиция продолжалась три года, до полюса Нансен так и не добрался, однако она стало первым подобным предприятием, в ходе которого не погиб ни один человек. Помимо этого, Нансен и его команда активно фиксировали происходящее на фотоплёнку, что сыграло огромную роль в популяризации "полярной гонки". Полярных экспедиций становилось всё больше, и они всё отчётливее приобретали характер соревнования. Русские впервые попробовали достичь полюса в 1912 году, однако экспедиция Георгия Седова не увенчалась успехом.Параллельно с тем, как на карте Арктики становилось всё меньше белых пятен, вставал вопрос о том, как её делить. Страны региона одна за другой стали объявлять своими владениями всё пространство от собственного арктического побережья до Северного полюса, ограничивая его с востока и запада соответствующими меридианами. В 1926 году это сделал Советский Союз.СССР с 20-х годов вёл себя в Арктике всё более активно, его присутствие в регионе становилось всё заметнее. В 1928 году экипаж ледокола "Красин" спас потерпевших катастрофу членов команды дирижабля "Италия", который возвращался из полёта над Северным полюсом. В 1937 году советский лётчик Павел Головин впервые пролетел над полюсом на самолёте. В том же году экипаж Валерия Чкалова совершил первый в истории беспосадочный перелёт из СССР в США, прошедший над самой северной точкой земного шара. Тогда же начала работу полярная дрейфующая станция "Северный полюс-1", которой руководил Иван Папанин.Стоит отметить, что среди советских арктических проектов встречались весьма занимательные – от идеи прокладывать трассы-коридоры прямо во льдах до предложения уничтожить ледяной покров Северного ледовитого океана ядерными бомбами, чтобы иметь возможность использовать Северный морской путь круглогодично.В годы Великой Отечественной в Арктике велись активные боевые действия. В Мурманск шли морские конвои союзников, на которые вела охоту немецкая авиация и подлодки. С самого начала войны нацистская Германия пыталась захватить Мурманск, и это было едва ли не единственное направление, на котором немцы не смогли достичь вообще никакого успеха. В дальнейшем германское командование вынуждено было ограничиться воздушными налётами и попытками перерезать морские коммуникации. В числе прочего, в истории навсегда останется подвиг экипажа гражданского ледокола "Александр Сибиряков", принявшего неравный бой с великолепно оснащённым немецким тяжёлым крейсером "Адмирал Шеер".В послевоенные годы руководство СССР прилагало значительные усилия для экономического, промышленного и военного развития Арктики. Строились города, со стапелей сходили новые атомные ледоколы, велась разведка полезных ископаемых. Однако после краха советского государства финансирование региона резко сократилось, арктические проекты начали приходить в упадок. Помимо этого, ещё до формального распада СССР в 1990 году глава советского МИДа Эдуард Шеварнадзе фактически сдал Вашингтону огромные водные пространства в Беринговом море. В 2010 году правительство РФ аналогичным образом поступило в отношении Норвегии.Однако в последние годы интерес Москвы к Арктике начал расти. Россия добывает углеводороды на принадлежащем ей шельфе, усиливает ледокольный флот и создаёт специальные воинские части, предназначенные для ведения боевых действий в условиях Заполярья. Да и другие страны всё сильнее хотят обозначить своё присутствие в регионе. Противостояние разгорается с новой силой: на кону как гигантские ресурсы, так и контроль за их транзитом, а также стремление обеспечить себе военно-стратегическое превосходство не только в региональном, но и в мировом масштабеЕщё в начале 20-х годов XX века Британия и США пытались присвоить себе исторически принадлежавший России остров Врангеля, располагающийся рядом с побережьем Чукотки. Тогда СССР воспрепятствовал этим попыткам, однако сегодня в Вашингтоне всё чаще раздаются голоса, требующие передать остров под американскую юрисдикцию. Это является частью более значительной проблемы, связанной с тем, что границы арктических государств до сих пор представляют собой предмет спора. Очевидно, что в рамках постепенно разворачивающегося в регионе конфликта каждая страна будет пытаться как трактовать имеющиеся договорённости в свою пользу, так и напрямую их пересматривать.Ситуация в Арктике обостряется. Хочется надеется, что Россия будет готова к самой серьёзной эскалации в регионе, которая при нынешних темпах развития ситуации представляется неизбежной.

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