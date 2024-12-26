Поразили аэродромы, склады боеприпасов: Минобороны рассказало об успехах российских военных - 26.12.2024 Украина.ру
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Поразили аэродромы, склады боеприпасов: Минобороны рассказало об успехах российских военных
Поразили аэродромы, склады боеприпасов: Минобороны рассказало об успехах российских военных - 26.12.2024 Украина.ру
Поразили аэродромы, склады боеприпасов: Минобороны рассказало об успехах российских военных
Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотниками, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах. Об этом сообщило 26 декабря Минобороны РФ
2024-12-26T13:19
2024-12-26T13:20
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Средства противовоздушной обороны сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 56 беспилотников.Так, в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами", - перечислили в ведомстве.Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 530 военнослужащихКроме прочего, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг".А подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и Senator канадского производства.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 650 самолетов, почти 300 вертолетов, около 39 тысяч беспилотников, почти 20 тысяч танков и других боевых бронированных машин и прочая техника.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Поразили аэродромы, склады боеприпасов: Минобороны рассказало об успехах российских военных

13:19 26.12.2024 (обновлено: 13:20 26.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотниками, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах. Об этом сообщило 26 декабря Минобороны РФ
Средства противовоздушной обороны сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 56 беспилотников.
Так, в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

"Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника.
"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами", - перечислили в ведомстве.
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 530 военнослужащих
Кроме прочего, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг".
А подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и Senator канадского производства.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 650 самолетов, почти 300 вертолетов, около 39 тысяч беспилотников, почти 20 тысяч танков и других боевых бронированных машин и прочая техника.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.
 
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