Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира
14:01 26.12.2024 (обновлено: 14:33 26.12.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© POOL
Евразийский экономический союз прочно занял своё место в формирующемся многополярном мире. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания ЕАЭС.
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, российский лидер отметил достижения межгосударственного интеграционного объединения.
"Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться. Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей. Главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - заявил Путин.
Он отметил, что Россия очень ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по евразийскому объединению. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению ЕАЭС, сказал российский лидер.
"Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан наших стран", - отметил Путин в своём выступлении на заседании ЕАЭС в узком составе.
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