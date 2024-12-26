Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира - 26.12.2024 Украина.ру
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Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира
Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира - 26.12.2024 Украина.ру
Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира
Евразийский экономический союз прочно занял своё место в формирующемся многополярном мире. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания ЕАЭС.
2024-12-26T14:01
2024-12-26T14:33
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Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, российский лидер отметил достижения межгосударственного интеграционного объединения."Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться. Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей. Главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - заявил Путин.Он отметил, что Россия очень ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по евразийскому объединению. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению ЕАЭС, сказал российский лидер."Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан наших стран", - отметил Путин в своём выступлении на заседании ЕАЭС в узком составе.Накануне Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭСБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
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новости, россия, ленинградская область, москва, владимир путин, еаэс, евразийский союз, евразия, евразийская интеграция, постсоветское пространство, бывший ссср, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Ленинградская область, Москва, Владимир Путин, ЕАЭС, Евразийский союз, Евразия, евразийская интеграция, постсоветское пространство, бывший СССР, международные отношения, Международная политика

Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира

14:01 26.12.2024 (обновлено: 14:33 26.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© POOL
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Евразийский экономический союз прочно занял своё место в формирующемся многополярном мире. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания ЕАЭС.
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, российский лидер отметил достижения межгосударственного интеграционного объединения.
"Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться. Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей. Главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - заявил Путин.
Он отметил, что Россия очень ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по евразийскому объединению. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению ЕАЭС, сказал российский лидер.
"Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан наших стран", - отметил Путин в своём выступлении на заседании ЕАЭС в узком составе.
Накануне Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
 
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