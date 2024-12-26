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Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира

Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира - 26.12.2024 Украина.ру

Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира

Евразийский экономический союз прочно занял своё место в формирующемся многополярном мире. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания ЕАЭС.

2024-12-26T14:01

2024-12-26T14:01

2024-12-26T14:33

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Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, российский лидер отметил достижения межгосударственного интеграционного объединения."Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться. Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей. Главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения", - заявил Путин.Он отметил, что Россия очень ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по евразийскому объединению. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению ЕАЭС, сказал российский лидер."Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан наших стран", - отметил Путин в своём выступлении на заседании ЕАЭС в узком составе.Накануне Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭСБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

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