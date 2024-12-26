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Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира
Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира - 26.12.2024 Украина.ру
Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира
То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости
2024-12-26T14:53
2024-12-26T14:53
2024-12-26T14:54
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"Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России", - отметил Косачев.По его словам, "историю буквально творят сегодня люди, сражающиеся в зоне СВО за судьбу Отечества и самой российской цивилизации".Он выразил слова благодарности каждому, кто внес вклад в решение задач спецоперации."Низкий поклон каждому из них, честь и слава павшим", - сказал Косачев.Подробнее о спецоперации - в материале Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО на сайте Украина.ру.
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новости, косачев, запад, россия, сво
Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира
14:53 26.12.2024 (обновлено: 14:54 26.12.2024)
То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости
"Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России", - отметил Косачев.
По его словам, "историю буквально творят сегодня люди, сражающиеся в зоне СВО за судьбу Отечества и самой российской цивилизации".
"Игнорировать реалии, сложившиеся на поле боя, не сможет ни одно мирное соглашение. И эти реалии создают именно наши солдаты, офицеры, волонтеры и все причастные к достижениям на линии боевого соприкосновения, которых в уходящем году было немало", - подчеркнул сенатор.
Он выразил слова благодарности каждому, кто внес вклад в решение задач спецоперации.
"Низкий поклон каждому из них, честь и слава павшим", - сказал Косачев.
Подробнее о спецоперации - в материале Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО на сайте Украина.ру.