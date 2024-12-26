https://ukraina.ru/20241226/1059980778.html

Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира

Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира - 26.12.2024 Украина.ру

Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира

То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости

2024-12-26T14:53

2024-12-26T14:53

2024-12-26T14:54

новости

косачев

запад

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102509/57/1025095738_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_023ebed0ff0ddbe0d07897361961bd5b.jpg

"Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России", - отметил Косачев.По его словам, "историю буквально творят сегодня люди, сражающиеся в зоне СВО за судьбу Отечества и самой российской цивилизации".Он выразил слова благодарности каждому, кто внес вклад в решение задач спецоперации."Низкий поклон каждому из них, честь и слава павшим", - сказал Косачев.Подробнее о спецоперации - в материале Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО на сайте Украина.ру.

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, косачев, запад, россия, сво