Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059959492.html
Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря
Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря - 26.12.2024 Украина.ру
Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря
На борту "Урса Майор" после взрывов осталась пробоина, на Украине говорят о диверсии ГУР
2024-12-26T09:28
2024-12-26T11:55
эксклюзив
хроники
средиземное море
украина
оон
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059959354_0:199:780:638_1920x0_80_0_0_d1e9984d4ba01c7709bf36a27ec7ecae.png
После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в Средиземном море была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе владельца судна — группы компаний "Оборонлогистика"."На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками", — рассказали агентству.При этом на Украине уверены: произошедшее — дело рук украинских спецслужб.Согласно официальной информации, это судно везло во Владивосток два крана для порта весом 380 тонн каждый и крышки люков для ледоколов."Ursa Major - новое и самое большое судно "Оборонлогистики". Задачей Ursa Major на Дальнем Востоке была реализация государственных задач по "развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути", которые, очевидно, теперь сорваны. Исходя из первых сообщений и данных о грузе особых сомнений в причинах затопления у нас не было. Теперь даже понятно, что атакующие перестраховались: 3 взрыва, чтобы наверняка. На самом деле достаточно болезненный удар, сдвигающий график развития Севморпути (альтернативы Суэцкому каналу) вправо", — сообщил 25 декабря популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране —"Легитимный" — и вовсе назвал произошедшее спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. "Коллеги, русский грузовой корабль затопили ГУР Украины по указанию британцев, которые навели на цель и дали "весь маршрут" и даже помогали перетащить/собрать игрушки. Это всплывет скоро, но пока сами россияне молчат, так как им невыгодно повышать эскалацию, а официальные структуры Украины молчат, так как не хотят пока понижать свой имидж на западе, так как, это реально террористический акт &lt;...&gt;. Если Кремль в этом обвинит Киев, то поверьте, Украине будет "туго". 100% отключат от электричества нас", — отмечалось в публикации канала.До этого российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды", отметил, что произошедшее с судном показывает тотальность противостояния с Западом."Инцидент с Ursa Major показывает, в первую очередь, тотальность идущей войны. Спокойной жизни нам не дадут даже в случае перемирия – надо понимать что это будет пауза, заполненная стычками и терактами перед тем, как война разразится снова, при этом все причастные стороны будут делать большие глаза и говорить: "Это у вас само". О бывшем когда-то сотрудничестве спецслужб, когда мы с американцами взаимно предупреждали друг друга о ставших известными готовящихся терактах, можно забыть: противник будет решать задачу максимально возможного нашего ослабления, поэтому наработанные каналы управления террором будут использоваться активно, хотя, может быть, и не на всю катушку", - отметил он.По его словам, пугаться происходящего бессмысленно."Пугаться бессмысленно, делу это не поможет, но вот пересмотреть протоколы безопасности, схему охраны важнейших объектов, с большей ответственностью и известной долей паранойи подходить к кадровому отбору, и, разумеется, начать решать вопрос с бесконтрольной миграцией пора еще вчера. Нет, начать будет никогда не поздно, но чем раньше, тем лучше. Ну и повторюсь: противник будет себя вести тем более дерзко, чем больше будет уверен в своей безнаказанности и отсутствии адекватного воздаяния по своей территории и своим критическим объектам", - подытожил военкор.Российский эксперт в области транспорта Сергей Сигачев отметил, что сработали профессионалы."Мда. Сработали серьёзные профессионалы-планировщики: утопили ценное судно "Оборонлогистики", да ещё и в тот момент, когда оно шло с ценным дорогим грузом. Двое "пропали без вести" (с) - причём неизвестно, где пропали. Не обязательно при подрыве. Могли быть и исполнителями. Что сказать? Учиться надо, и самим тоже так делать, с противником. А истошно орать, возмущаться и истерить в ООНах или РИА "Новостях" бессмысленно: война есть война. Тут кто кого", - подчеркнул он.Сигачев сослался на публикацию телеграм-канала "Вестник подводных сил", авторы которого разобрали произошедшее с "Урса Майор"."Хотя на самом деле, взрыв произошел в обед 22 декабря (в районе часа дня по мск), когда судно находилось на переходе в восточной части моря Альборан, примерно, в 65-ти милях к юго-западу от ВМБ Картахена. А не "когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу". И затонуло судно, судя по всему, сегодня ранним утром, через полтора суток после случившегося. То, что это была диверсия, никто уже не сомневается. В Телеге выдвигаются разные версии, но это дело для расследования спецслужбами: где, когда и кто так грамотно заложил взрывное устройство", - отмечалось в публикации канала.Авторы обратили внимание на двух пропавших членов экипажа."Представляет интерес и другое: когда, а следовательно и где, без вести пропали два члена экипажа судна. В момент подрыва, днем 22-го числа, или может быть еще накануне поздно вечером, когда "Большая медведица" была в Гибралтарском проливе, и где "пропавших" легко могло подобрать какое-нибудь маломерное судно, "случайно" оказавшееся неподалеку? До испанской Сеуты было, всего ничего, меньше 8-ми км. А до "британского" Гибралтара – 10 км", - писали авторы канала."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море. По данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.Спасателям удалось вызволить оттуда 14 членов экипажа и доставить их в порт Картахена, два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.По данным владельца "Урсы Майор", это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине".
https://ukraina.ru/20241225/1059947031.html
https://ukraina.ru/20241225/1059936439.html
https://ukraina.ru/20241225/1059927267.html
средиземное море
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059959354_0:126:780:711_1920x0_80_0_0_be33eca63b5ae457828721be7fecbe88.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, средиземное море, украина, оон, гур моу, главное управление разведки украины (гур)
Эксклюзив, Хроники, Средиземное море, Украина, ООН, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР)

Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря

09:28 26.12.2024 (обновлено: 11:55 26.12.2024)
 
© Фото : скриншот видео очевидцаUrsa Major
Ursa Major - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : скриншот видео очевидца
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На борту "Урса Майор" после взрывов осталась пробоина, на Украине говорят о диверсии ГУР
После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в Средиземном море была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе владельца судна — группы компаний "Оборонлогистика".
"На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками", — рассказали агентству.
При этом на Украине уверены: произошедшее — дело рук украинских спецслужб.
Согласно официальной информации, это судно везло во Владивосток два крана для порта весом 380 тонн каждый и крышки люков для ледоколов.
"Ursa Major - новое и самое большое судно "Оборонлогистики". Задачей Ursa Major на Дальнем Востоке была реализация государственных задач по "развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути", которые, очевидно, теперь сорваны. Исходя из первых сообщений и данных о грузе особых сомнений в причинах затопления у нас не было. Теперь даже понятно, что атакующие перестраховались: 3 взрыва, чтобы наверняка. На самом деле достаточно болезненный удар, сдвигающий график развития Севморпути (альтернативы Суэцкому каналу) вправо", — сообщил 25 декабря популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Коллаж: пожар, падение самолета, обстрел - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 18:00
Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабряКрушение самолета Azerbaijan Airlines. Украинская атака на курский Льгов. Взрыв в ТЦ Владикавказа. Продвижение ВС РФ на фронте. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что с ответом на обстрелы России не нужно торопиться и назвал условие окончания СВО
Другой популярный в стране —"Легитимный" — и вовсе назвал произошедшее спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Коллеги, русский грузовой корабль затопили ГУР Украины по указанию британцев, которые навели на цель и дали "весь маршрут" и даже помогали перетащить/собрать игрушки. Это всплывет скоро, но пока сами россияне молчат, так как им невыгодно повышать эскалацию, а официальные структуры Украины молчат, так как не хотят пока понижать свой имидж на западе, так как, это реально террористический акт <...>. Если Кремль в этом обвинит Киев, то поверьте, Украине будет "туго". 100% отключат от электричества нас", — отмечалось в публикации канала.
До этого российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды", отметил, что произошедшее с судном показывает тотальность противостояния с Западом.
"Инцидент с Ursa Major показывает, в первую очередь, тотальность идущей войны. Спокойной жизни нам не дадут даже в случае перемирия – надо понимать что это будет пауза, заполненная стычками и терактами перед тем, как война разразится снова, при этом все причастные стороны будут делать большие глаза и говорить: "Это у вас само". О бывшем когда-то сотрудничестве спецслужб, когда мы с американцами взаимно предупреждали друг друга о ставших известными готовящихся терактах, можно забыть: противник будет решать задачу максимально возможного нашего ослабления, поэтому наработанные каналы управления террором будут использоваться активно, хотя, может быть, и не на всю катушку", - отметил он.
По его словам, пугаться происходящего бессмысленно.

"Пугаться бессмысленно, делу это не поможет, но вот пересмотреть протоколы безопасности, схему охраны важнейших объектов, с большей ответственностью и известной долей паранойи подходить к кадровому отбору, и, разумеется, начать решать вопрос с бесконтрольной миграцией пора еще вчера. Нет, начать будет никогда не поздно, но чем раньше, тем лучше. Ну и повторюсь: противник будет себя вести тем более дерзко, чем больше будет уверен в своей безнаказанности и отсутствии адекватного воздаяния по своей территории и своим критическим объектам", - подытожил военкор.
Вчера, 14:16
Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ поразили объекты в крупных городах Украины; ряд украинских регионов остались без света и тепла; украинские БПЛА сбиты над территорией России; ФСБ предотвратила теракт киевского режима в Московской области; в Курской области идет планомерное вытеснение противника
Российский эксперт в области транспорта Сергей Сигачев отметил, что сработали профессионалы.
"Мда. Сработали серьёзные профессионалы-планировщики: утопили ценное судно "Оборонлогистики", да ещё и в тот момент, когда оно шло с ценным дорогим грузом. Двое "пропали без вести" (с) - причём неизвестно, где пропали. Не обязательно при подрыве. Могли быть и исполнителями. Что сказать? Учиться надо, и самим тоже так делать, с противником. А истошно орать, возмущаться и истерить в ООНах или РИА "Новостях" бессмысленно: война есть война. Тут кто кого", - подчеркнул он.
Сигачев сослался на публикацию телеграм-канала "Вестник подводных сил", авторы которого разобрали произошедшее с "Урса Майор".
"Хотя на самом деле, взрыв произошел в обед 22 декабря (в районе часа дня по мск), когда судно находилось на переходе в восточной части моря Альборан, примерно, в 65-ти милях к юго-западу от ВМБ Картахена. А не "когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу". И затонуло судно, судя по всему, сегодня ранним утром, через полтора суток после случившегося. То, что это была диверсия, никто уже не сомневается. В Телеге выдвигаются разные версии, но это дело для расследования спецслужбами: где, когда и кто так грамотно заложил взрывное устройство", - отмечалось в публикации канала.
Авторы обратили внимание на двух пропавших членов экипажа.
"Представляет интерес и другое: когда, а следовательно и где, без вести пропали два члена экипажа судна. В момент подрыва, днем 22-го числа, или может быть еще накануне поздно вечером, когда "Большая медведица" была в Гибралтарском проливе, и где "пропавших" легко могло подобрать какое-нибудь маломерное судно, "случайно" оказавшееся неподалеку? До испанской Сеуты было, всего ничего, меньше 8-ми км. А до "британского" Гибралтара – 10 км", - писали авторы канала.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 09:00
"Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабряСвященник назвал украинское кулинарное шоу в Лавре "жертвой сатане". Российские военные уничтожают противника и технику, на Украине гремят взрывы. Киев может получить гарантии безопасности без вступления в НАТО
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море. По данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.
Спасателям удалось вызволить оттуда 14 членов экипажа и доставить их в порт Картахена, два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.
По данным владельца "Урсы Майор", это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.
Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине".
 
ЭксклюзивХроникиСредиземное мореУкраинаООНГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32В Донецке осудили на 13 лет наемника из США
12:29Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках
12:19За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион
12:11Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
11:50Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере
11:41"Смердит выборами": Порошенко недоволен настроениями на Украине
11:40Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года
11:35"Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО
11:15"Газпром" продолжает подавать газ в ЕС через Украину
11:11Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян
10:26Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины
10:23ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ
09:37"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово
09:36Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области
09:28Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря
09:26СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
09:04Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ
08:55Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ
08:29Депутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуют
08:09Главное за ночь 26 декабря
Лента новостейМолния