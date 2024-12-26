https://ukraina.ru/20241226/1059959492.html

Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря

Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря - 26.12.2024 Украина.ру

Подробности взрывов на "Урса Майор" и роль ГУР и британцев. Главное на Украине на утро 26 декабря

На борту "Урса Майор" после взрывов осталась пробоина, на Украине говорят о диверсии ГУР

2024-12-26T09:28

2024-12-26T09:28

2024-12-26T11:55

эксклюзив

хроники

средиземное море

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главное управление разведки украины (гур)

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После трех взрывов по правому борту российского судна "Урса Майор" в Средиземном море была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе владельца судна — группы компаний "Оборонлогистика"."На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками", — рассказали агентству.При этом на Украине уверены: произошедшее — дело рук украинских спецслужб.Согласно официальной информации, это судно везло во Владивосток два крана для порта весом 380 тонн каждый и крышки люков для ледоколов."Ursa Major - новое и самое большое судно "Оборонлогистики". Задачей Ursa Major на Дальнем Востоке была реализация государственных задач по "развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути", которые, очевидно, теперь сорваны. Исходя из первых сообщений и данных о грузе особых сомнений в причинах затопления у нас не было. Теперь даже понятно, что атакующие перестраховались: 3 взрыва, чтобы наверняка. На самом деле достаточно болезненный удар, сдвигающий график развития Севморпути (альтернативы Суэцкому каналу) вправо", — сообщил 25 декабря популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране —"Легитимный" — и вовсе назвал произошедшее спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. "Коллеги, русский грузовой корабль затопили ГУР Украины по указанию британцев, которые навели на цель и дали "весь маршрут" и даже помогали перетащить/собрать игрушки. Это всплывет скоро, но пока сами россияне молчат, так как им невыгодно повышать эскалацию, а официальные структуры Украины молчат, так как не хотят пока понижать свой имидж на западе, так как, это реально террористический акт <...>. Если Кремль в этом обвинит Киев, то поверьте, Украине будет "туго". 100% отключат от электричества нас", — отмечалось в публикации канала.До этого российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды", отметил, что произошедшее с судном показывает тотальность противостояния с Западом."Инцидент с Ursa Major показывает, в первую очередь, тотальность идущей войны. Спокойной жизни нам не дадут даже в случае перемирия – надо понимать что это будет пауза, заполненная стычками и терактами перед тем, как война разразится снова, при этом все причастные стороны будут делать большие глаза и говорить: "Это у вас само". О бывшем когда-то сотрудничестве спецслужб, когда мы с американцами взаимно предупреждали друг друга о ставших известными готовящихся терактах, можно забыть: противник будет решать задачу максимально возможного нашего ослабления, поэтому наработанные каналы управления террором будут использоваться активно, хотя, может быть, и не на всю катушку", - отметил он.По его словам, пугаться происходящего бессмысленно."Пугаться бессмысленно, делу это не поможет, но вот пересмотреть протоколы безопасности, схему охраны важнейших объектов, с большей ответственностью и известной долей паранойи подходить к кадровому отбору, и, разумеется, начать решать вопрос с бесконтрольной миграцией пора еще вчера. Нет, начать будет никогда не поздно, но чем раньше, тем лучше. Ну и повторюсь: противник будет себя вести тем более дерзко, чем больше будет уверен в своей безнаказанности и отсутствии адекватного воздаяния по своей территории и своим критическим объектам", - подытожил военкор.Российский эксперт в области транспорта Сергей Сигачев отметил, что сработали профессионалы."Мда. Сработали серьёзные профессионалы-планировщики: утопили ценное судно "Оборонлогистики", да ещё и в тот момент, когда оно шло с ценным дорогим грузом. Двое "пропали без вести" (с) - причём неизвестно, где пропали. Не обязательно при подрыве. Могли быть и исполнителями. Что сказать? Учиться надо, и самим тоже так делать, с противником. А истошно орать, возмущаться и истерить в ООНах или РИА "Новостях" бессмысленно: война есть война. Тут кто кого", - подчеркнул он.Сигачев сослался на публикацию телеграм-канала "Вестник подводных сил", авторы которого разобрали произошедшее с "Урса Майор"."Хотя на самом деле, взрыв произошел в обед 22 декабря (в районе часа дня по мск), когда судно находилось на переходе в восточной части моря Альборан, примерно, в 65-ти милях к юго-западу от ВМБ Картахена. А не "когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу". И затонуло судно, судя по всему, сегодня ранним утром, через полтора суток после случившегося. То, что это была диверсия, никто уже не сомневается. В Телеге выдвигаются разные версии, но это дело для расследования спецслужбами: где, когда и кто так грамотно заложил взрывное устройство", - отмечалось в публикации канала.Авторы обратили внимание на двух пропавших членов экипажа."Представляет интерес и другое: когда, а следовательно и где, без вести пропали два члена экипажа судна. В момент подрыва, днем 22-го числа, или может быть еще накануне поздно вечером, когда "Большая медведица" была в Гибралтарском проливе, и где "пропавших" легко могло подобрать какое-нибудь маломерное судно, "случайно" оказавшееся неподалеку? До испанской Сеуты было, всего ничего, меньше 8-ми км. А до "британского" Гибралтара – 10 км", - писали авторы канала."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море. По данным "Оборонлогистики", причиной инцидента стал теракт.Спасателям удалось вызволить оттуда 14 членов экипажа и доставить их в порт Картахена, два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.По данным владельца "Урсы Майор", это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине".

https://ukraina.ru/20241225/1059947031.html

https://ukraina.ru/20241225/1059936439.html

https://ukraina.ru/20241225/1059927267.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, средиземное море, украина, оон, гур моу, главное управление разведки украины (гур)