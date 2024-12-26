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Армия России освободила Гигант в ДНР
Армия России освободила Гигант в ДНР - 26.12.2024 Украина.ру
Армия России освободила Гигант в ДНР
Российские военнослужащие освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-12-26T12:58
2024-12-26T12:58
2024-12-26T12:58
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"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка (ДНР).Тем временем в МИД РФ высказались на тему перспектив специальной военной операции. Подробности в публикации "Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, сергей лавров, вооруженные силы украины, северск, курахово, всу, потери всу, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Северск, Курахово, ВСУ, потери ВСУ, СВО
Армия России освободила Гигант в ДНР
Российские военнослужащие освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ
и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск
, Курахово
, Часов Яр
и Дружковка (ДНР).
"Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - сказано в сводке Минобороны России
Тем временем в МИД РФ высказались на тему перспектив специальной военной операции. Подробности в публикации "Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО