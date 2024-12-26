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Армия России освободила Гигант в ДНР

Армия России освободила Гигант в ДНР - 26.12.2024 Украина.ру

Армия России освободила Гигант в ДНР

Российские военнослужащие освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-12-26T12:58

2024-12-26T12:58

2024-12-26T12:58

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"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка (ДНР).Тем временем в МИД РФ высказались на тему перспектив специальной военной операции. Подробности в публикации "Нас не может устроить пустой разговор": Лавров рассказал о мире и перемирии в ходе СВО

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северск

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новости, россия, донецкая народная республика, сергей лавров, вооруженные силы украины, северск, курахово, всу, потери всу, сво