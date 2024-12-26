Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ - 26.12.2024 Украина.ру
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Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ
Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ - 26.12.2024 Украина.ру
Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ
Бельгийский подданный Джетмир Хусейн должен отбыть срок в местах лишения свободы за наёмническую службу в интересах украинской армии. Об этом сказано в приговоре, который вынес 26 декабря Московский городской суд.
2024-12-26T15:50
2024-12-26T15:50
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В ходе судебного следствия установлено, что подданный бельгийского королевства Джетмир Хусейн прибыл на Украину, где вступил в ряды "Интернационального легиона". В составе этого наёмнического формирования он принял участие в СВО на стороне ВСУ.Согласно приговору суда, Хусейну назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Осужденный объявлен в международный розыск.Тем временем В Донецке осудили на 13 лет наемника из США Ранее на эту тему: Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области
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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, иностранные наемники, приговор, бельгия, ес, украина-ес, сво, суд
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, иностранные наемники, приговор, Бельгия, ЕС, Украина-ЕС, СВО, Суд

Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ

15:50 26.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Бельгийский подданный Джетмир Хусейн должен отбыть срок в местах лишения свободы за наёмническую службу в интересах украинской армии. Об этом сказано в приговоре, который вынес 26 декабря Московский городской суд.
В ходе судебного следствия установлено, что подданный бельгийского королевства Джетмир Хусейн прибыл на Украину, где вступил в ряды "Интернационального легиона". В составе этого наёмнического формирования он принял участие в СВО на стороне ВСУ.
Согласно приговору суда, Хусейну назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Осужденный объявлен в международный розыск.
Тем временем В Донецке осудили на 13 лет наемника из США
Ранее на эту тему: Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области
 
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