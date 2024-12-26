https://ukraina.ru/20241226/1059960178.html

Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну

Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну - 26.12.2024 Украина.ру

Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну

"Алеет Восток, солнце восходит там, где родился Мао Цзедун" – мелодия этой песни по сей день служит позывными "Радио Пекина", сама же она является неофициальным гимном КНР. Родился создатель современного Китая 26 декабря 1893 года. Он по сей день почитаем в стране в соответствии с формулой Дэн Сяопина: "Мао был прав на 70 процентов, и неправ на 30"

2024-12-26T16:00

2024-12-26T16:00

2024-12-26T16:00

история

история

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генри киссинджер

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коммунистическая партия

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Однако внешнюю политику китайского лидера в последний период жизни, направленную на сдерживание "агрессивных устремлений" СССР и борьбу с "социал-империализмом", китайский истеблишмент и большинство населения КНР считают правильной практически на 100%. И это в понимании официального Пекина никак не влияет на нынешние союзнические отношения Китая и России, и не противоречит тому, что Мао Цзедун поначалу полностью ориентировался на Москву.Правда, это случилось не сразу. Рассказывая в октябре 1936 года американскому журналисту Эдгару Сноу о своей реакции на события русско-японской войны 1905 года, Мао не скрывал, что все его симпатии были на стороне Японии как азиатской державы. Вспоминая одного из своих школьных учителей, который побывал в Японии и пел песню о боях в Жёлтом море, Мао говорил:"В то время я знал и ощущал красоту Японии, и разделял её гордость и могущество, воспеваемые в этой песне, посвященной победе над Россией".По словам Мао, его самые первые политические эмоции были связаны с пробуждением чисто националистических чувств, вызванным "угрозой расчленения Китая". Речь шла о японской оккупации Кореи и Формозы (Тайваня), о потере сюзеренитета над Индокитаем, Бирмой и другими странамиК тому времени Мао Цзедун был уже одним из лидеров Коммунистической партии Китая (КПК), пройдя путь от делегата учредительного съезда КПК в 1921 году до члена Политбюро ЦК КПК и председателя Центрального революционного военного комитета. За его плечами были и сотрудничество с националистической партией Гоминьдан по команде Коминтерна в 1923-27 годах, и решительный отказ от этого сотрудничества после "Шанхайской резни" коммунистов, устроенной в апреле 1927-го лидером Гоминьдана, генералом Чан Кайши. Именно после этого, на чрезвычайном собрании руководства КПК 7 августа 1927 года, Мао бросил свою ставшую впоследствии крылатой во всем мире фразу: "винтовка рождает власть".В Китае началась масштабная гражданская война, КПК вынуждена была уйти в подпольную, партизанскую борьбу, в которой Мао Цзэдун чувствовал себя как рыба в воде. Несмотря на попадание в опалу к руководству КПК, лету 1928 года именно Мао оказался человеком, лучше всех выполнившим задание Кремля – создать китайскую Красную армию. Как Сталин позже скажет югославским коммунистам, "это был непослушный, но победитель".В 1929 году, после боёв с армией Чан Кайши и долгих перемещений, коммунисты прочно основываются на западе провинции Цзянси. А 12 сентября 1931 года на территории 10 советских районов Центрального Китая, подконтрольных Китайской Красной армией и близкими ей партизанами, была создана Китайская Советская Республика (КСР). Во главе Временного центрального советского правительства встал Мао Цзэдун. Республика строилась по советским лекалам, на её денежных единицах размещался портрет Ленина.КСР, состоявшая из нескольких советских районов, фактически сразу оказалась в состоянии войны на два фронта. Во-первых, через неделю после провозглашения республики началось японское вторжение в Маньчжурию, и, хотя КСР объявила войну Японии только 5 апреля 1932 года, призвав весь Китай к отпору агрессии для спасения государства, однако боевые столкновения с японцами начались раньше. Во-вторых, в 1931-33 годах армия Гоминьдана совершила четыре карательные операции против КСР, которые были отбиты Китайской Красной армией.Однако с осени 1933 года положение советских районов стало ухудшаться в связи с развернувшейся пятой карательной операцией армии Гоминьдана. В октябре 1934 года группировка Китайской Красной армии, оборонявшая Центральный советский район, вынуждена была оставить его и начать Великий поход на север Китая. В период с осени 1935 по осень 1936 уцелевшие отряды коммунистов сосредоточились в районе на стыке провинций Шэньси и Ганьсу, который после завершения Великого похода оставался единственным советским районом.В связи с расширением масштабов японской агрессии японские войска превратились для коммунистов в угрозу не менее опасную, чем армия Гоминьдана. КПК, вопреки предшествующей позиции Мао Цзэдуна, начала пересмотр своей политики на основе решений состоявшегося летом 1935 года 7-го конгресса Коминтерна (речь шла о тактике единого фронта в борьбе с фашизмом). Кстати, на этом же конгрессе Мао Цзэдун был объявлен одним из "знаменосцев" мирового коммунистического движения – наряду с Генеральным секретарем Коминтерна Георгием Димитровым. А в начале декабря 1935-го с обширным хвалебным очерком "Мао Цзэдун — вождь китайского трудового народа" выступил печатный орган Коминтерна.С 1936 года основным лозунгом китайских коммунистов стало создание единого антияпонского фронта со всеми вооружёнными и политическими силами Китая, в том числе и с Гоминьданом. Судя по всему, именно поэтому Мао Цзэдун тогда больше акцентировал на своём национализме, а не марксизме.В начавшейся в июле 1937 года полномасштабной японо-китайской войне Москва поддерживала и КПК, и Гоминьдан, несмотря на то, что их единый фронт развалился в январе 1941 года. Но, конечно, КПК была в приоритете: в "особых папках" Политбюро ЦК ВКП(б) хранится решение политбюро от 3 июля 1941 года, то есть уже после начала Великой отечественной войны, выделить Коминтерну "один миллион американских долларов для оказания помощи ЦК компартии Китая". С другой стороны, после вступления США в войну с Японией Мао налаживает отношения и с Вашингтоном, который был разочарован прогрессирующим развалом сил Гоминьдана.В 1943 году Мао Цзэдун был избран председателем Политбюро и Секретариата ЦК КПК, а в 1945 году – председателем ЦК КПК. Этот период становится первым этапом формирования культа личности Мао: в устав КПК было внесено положение о том, что "Коммунистическая партия Китая во всей своей работе руководствуется идеями Мао Цзэдуна". В этом положении идеи Мао квалифицировались как соединение теории марксизма-ленинизма с практикой китайской революции, и позже получили название "маоизма". Главными особенностями маоизма были однозначная ориентировка на крестьянство (а не на пролетариат, как у Маркса и Энгельса), а также велико-ханьский национализм (ханьцы – этническая группа, составляют около 90% населения Китая).В войне с Японией коммунисты действовали успешнее Гоминьдана. И хотя решающую роль в разгроме японских интервентов в Китае в августе 1945 года сыграли советские войска, это повысило рейтинг КПК в Китае, большую часть территории которого контролировал тогда Гоминьдан. Обе партии на своих съездах в апреле-мае 1945 года выдвинули полярно противоположные программы послевоенного развития. После нескольких неудачных попыток мирно урегулировать конфликт, летом 1946 года гражданская война в Китае возобновилась.Китайским коммунистам за 2,5 года удалось овладеть всей территорией континентального Китая, несмотря на поддержку Гоминьдана со стороны США. 1 октября 1949 года, ещё до окончания боевых действий в южных провинциях, с ворот Тяньаньмэнь в Пекине Мао Цзэдун провозглашает образование Китайской Народной Республики. Сам Мао становится председателем правительства новой республики, со временем это и стало его главным публичным титулом – "председатель Мао".В истории Китая начался период, который позже назовут "склонением в одну сторону" – полная ориентация на Советский Союз. Его символическим началом можно считать визит Мао Цзедуна в СССР в декабре 1949 – феврале 1950, когда китайский лидер неоднократно встречался с Иосифом Сталиным и другими советскими руководителями. 14 февраля 1950-го был подписан очень выгодный для Пекина "Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи" между СССР и КНР. А закончился этот период после ХХ съезда КПСС, где новый советский лидер Никита Хрущёв раскритиковал культ личности Сталина.Новый советский курс на экономическое развитие в условиях "мирного сосуществования" с капиталистическими странами вызвали недовольство Мао Цзэдуна как противоречащие идее "ленинского меча" и всей коммунистической идеологии. Свою критику "хрущёвского ревизионизма" Мао высказал на Совещании представителей рабочих и коммунистических партий в Москве 16-19 ноября 1957 года, но Мао поддержали только лидеры КНДР Ким Ир Сен и Албании Энвер Ходжа.Период с 1956 по 1966 год называется в Китае по-разному. Например, в книге "60 лет китайской внешней политики", изданной в Пекине к 60-летию образования КНР, это десятилетие называется "периодом упорядочивания внешней политики". Однако китайские историки чаще всего используют термин из боевых искусств – "удар двумя кулаками". Он, по сложившейся традиции, переводится как "борьба на два фронта", то есть как одновременная борьба против американского империализма и советского ревизионизма.На самом деле главным врагом КНР де-факто стал СССР, которому Мао Цзэдун в 1964 году даже выдвинул территориальные претензии, заявив о том, что Россия в свое время оккупировала обширные территории к востоку от Байкала, принадлежавшие в свое время Китаю (включая Владивосток, Хабаровск, Камчатку и др. общей площадью около 1,5 млн кв. км), и о том, что Китай "ещё не предъявил счет по этому реестру".Последнее десятилетие жизни Мао Цзэдуна (1966-1976) определяется в Китае как "период, когда верх одерживала ультралевая линия". Причём его можно чётко разделить на две части: "культурная революция" (1966-1971) и нормализация отношений с США (с 1971-го).В одном из первых документов КПК времен "культурной революции", принятом в августе 1966 года, руководство Китая объявило, что "наступила новая эра в развитии мировой революции", и главным является борьба против "современного ревизионизма", "центром которого является руководство КПСС". Начались различные провокации сначала против дипломатов СССР, а кульминацией конфликта стали вооружённые столкновения советских и китайских войск на острове Даманский на реке Уссури в марте 1969 года.При этом ещё в октябре 1968 года Мао Цзэдун принял решение о сближении с Вашингтоном. Его утвердил пленум ЦК КПК, на самом деле представлявший скорее узкое совещание сторонников Мао, – собственно, после двух лет "культурной революции" и погромов хунвейбинов других в руководстве партии не осталось.В январе 1970 года в американском посольстве в Варшаве начались переговоры США и КНР на уровне послов, причём уже в феврале Вашингтон предложил направить в Пекин личного представителя президента США – советника по нацбезопасности Генри Киссинджера. А в декабре 1970 года Мао Цзэдун в беседе с давним знакомым Эдгаром Сноу выразил готовность встретиться с президентом США Ричардом Никсоном.В марте 1971 года был отменён запрет на поездки американцев в КНР, а 14 апреля было отменено и эмбарго на торговлю США с этой страной. Кроме того, американское правительство согласилось не препятствовать восстановлению прав КНР в ООН в качестве постоянного члена Совета Безопасности, что произошло 25 октября 1971 года.В итоге переговоров Ричара Никсона с Мао Цзэдуном и премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем 28 февраля 1972 году было опубликовано так называемое Шанхайское коммюнике. В нём отмечалось согласие обеих сторон па развитие связей в области науки, техники, культуры, спорта, а также решимость поддерживать контакты по различным каналам в целях дальнейшей нормализации отношений между двумя странами. Однако фактически документ носил антисоветскую направленность.Как подчеркивалось в тексте коммюнике, "каждая из сторон не стремится к установлению своей гегемонии в азиатско-тихоокеанском регионе, но каждая из сторон выступает против усилий любой другой страны или блока государств установить такую гегемонию". Китайские источники прямо отмечают, что это положение "в действительности провозгласило борьбу против советского гегемонизма стратегической основой китайско-американских отношений".Поэтому, хотя Никсон в мае 1972 года совершил визит в СССР (ему также предшествовала секретная поездка Киссинджера в Москву), и провёл переговоры с советским лидером Леонидом Брежневым, закончившиеся подписанием соглашения о развитии отношений на основе мирного сосуществования, советское руководство продолжало рассматривать сближение Китая и США как угрозу безопасности СССР.Ситуация изменилась лишь после прихода к власти Михаила Горбачёва. Его визит в КНР в мае 1989 года положил начало новому этапу отношений между Москвой и Пекином, которые ныне находятся на уровне стратегического партнёрства.

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история, китай, сша, ссср, мао цзэдун, иосиф сталин, генри киссинджер, красная армия, коммунистическая партия, оон, кнр (китай), гражданская война, япония