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Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле
Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле - 26.12.2024 Украина.ру
Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле
Армия России выбирает для поражения на Украине законные цели. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
2024-12-26T13:09
2024-12-26T13:09
2024-12-26T13:09
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В ходе общения с журналистами глава российской дипломатии опроверг распространяемые на Украине и на Западе сообщения о якобы целенаправленном поражении российской армией гражданских объектов на украинской территории.Министр напомнил: ранее российский президент Владимир Путин уже давал разъяснения по этому вопросу."Еще раз подчеркну то, что говорил президент: цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.В интервью российским и зарубежным СМИ министр снова пояснил, как происходит выбор целей в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Накануне МИД РФ опроверг заявления западной прессы о якобы целенаправленном российском ударе по дипучреждению в Киеве. Подробности в публикации "Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине Тем не менее, в США продолжили распространять дезинформацию на эту тему. Об этом упоминалось в сообщении Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, сергей лавров, владимир путин, сво, мид рф, дипломатия, публичная дипломатия, обстрелы, налеты, мирные жители
Новости, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, СВО, МИД РФ, дипломатия, публичная дипломатия, обстрелы, налеты, мирные жители
Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле
Армия России выбирает для поражения на Украине законные цели. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе общения с журналистами глава российской дипломатии опроверг распространяемые на Украине и на Западе сообщения о якобы целенаправленном поражении российской армией гражданских объектов на украинской территории.
"Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины, - сказал Лавров. - Мы поражаем те точки, из которых ведется обстрел наших территорий, гражданских объектов, и от которых гибнут мирные граждане".
Министр напомнил: ранее российский президент Владимир Путин
уже давал разъяснения по этому вопросу.
"Еще раз подчеркну то, что говорил президент: цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.
В интервью российским и зарубежным СМИ министр снова пояснил, как происходит выбор целей в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности, центры принятия решений в Киеве вполне могут быть тоже такими целями. Но отвечать по гражданским целям - это не в наших правилах", - подчеркнул министр.
Накануне МИД РФ опроверг заявления западной прессы о якобы целенаправленном российском ударе по дипучреждению в Киеве. Подробности в публикации "Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
Тем не менее, в США
продолжили распространять дезинформацию на эту тему. Об этом упоминалось в сообщении Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины