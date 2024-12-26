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Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле

Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле - 26.12.2024 Украина.ру

Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле

Армия России выбирает для поражения на Украине законные цели. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

2024-12-26T13:09

2024-12-26T13:09

2024-12-26T13:09

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В ходе общения с журналистами глава российской дипломатии опроверг распространяемые на Украине и на Западе сообщения о якобы целенаправленном поражении российской армией гражданских объектов на украинской территории.Министр напомнил: ранее российский президент Владимир Путин уже давал разъяснения по этому вопросу."Еще раз подчеркну то, что говорил президент: цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.В интервью российским и зарубежным СМИ министр снова пояснил, как происходит выбор целей в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Накануне МИД РФ опроверг заявления западной прессы о якобы целенаправленном российском ударе по дипучреждению в Киеве. Подробности в публикации "Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине Тем не менее, в США продолжили распространять дезинформацию на эту тему. Об этом упоминалось в сообщении Байден возмущён ответным российским ракетным ударом России по объектам Украины

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новости, украина, россия, киев, сергей лавров, владимир путин, сво, мид рф, дипломатия, публичная дипломатия, обстрелы, налеты, мирные жители