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Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах

Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах - 09.10.2024 Украина.ру

Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах

Как минимум 40 человек погибли с февраля 2022 года, пытаясь перейти границу Украины, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко медиа-центру "Украина"

2024-10-09T10:19

2024-10-09T10:19

2024-10-09T10:19

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"По меньшей мере 40 человек лишились жизни, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом", - признал Демченко.По его словам, большая часть погибших утонула, не оценив свои силы и сложность переправы через реку, но часть погибла при переходе через горы на западе Украины.С февраля 2022 года в стране действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова сообщала, что с момента объявления всеобщей мобилизации на Украине по меньшей мере 37 ее граждан призывного возраста утонули в горной реке Тиса, пытаясь пересечь границу с Румынией.Юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщал, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.При этом накануне украинский парламентарий Ирина Геращенко информировала, что парламент Украины в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает военную службу для впервые покинувших на 72 часа воинские части военнослужащих.Она добавила, что эта норма фактически узаконивает дезертирство. Так как военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, уклонисты, граница, пограничники