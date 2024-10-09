Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах - 09.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241009/1057973705.html
Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах
Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах - 09.10.2024 Украина.ру
Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах
Как минимум 40 человек погибли с февраля 2022 года, пытаясь перейти границу Украины, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко медиа-центру "Украина"
2024-10-09T10:19
2024-10-09T10:19
новости
украина
уклонисты
граница
пограничники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103250/86/1032508699_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_07e6b3389af2db0304a7078667e0ff0a.jpg
"По меньшей мере 40 человек лишились жизни, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом", - признал Демченко.По его словам, большая часть погибших утонула, не оценив свои силы и сложность переправы через реку, но часть погибла при переходе через горы на западе Украины.С февраля 2022 года в стране действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова сообщала, что с момента объявления всеобщей мобилизации на Украине по меньшей мере 37 ее граждан призывного возраста утонули в горной реке Тиса, пытаясь пересечь границу с Румынией.Юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщал, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.При этом накануне украинский парламентарий Ирина Геращенко информировала, что парламент Украины в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает военную службу для впервые покинувших на 72 часа воинские части военнослужащих.Она добавила, что эта норма фактически узаконивает дезертирство. Так как военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103250/86/1032508699_64:0:991:695_1920x0_80_0_0_1cb78c9b4d53121c0a01fab0ffc545b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, уклонисты, граница, пограничники
Новости, Украина, уклонисты, граница, пограничники

Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах

10:19 09.10.2024
 
© president.gov.uaУкраина граница пограничник пограничный столб
Украина граница пограничник пограничный столб
© president.gov.ua
Читать в
Как минимум 40 человек погибли с февраля 2022 года, пытаясь перейти границу Украины, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко медиа-центру "Украина"
"По меньшей мере 40 человек лишились жизни, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом", - признал Демченко.
По его словам, большая часть погибших утонула, не оценив свои силы и сложность переправы через реку, но часть погибла при переходе через горы на западе Украины.
С февраля 2022 года в стране действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова сообщала, что с момента объявления всеобщей мобилизации на Украине по меньшей мере 37 ее граждан призывного возраста утонули в горной реке Тиса, пытаясь пересечь границу с Румынией.
Юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщал, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
При этом накануне украинский парламентарий Ирина Геращенко информировала, что парламент Украины в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает военную службу для впервые покинувших на 72 часа воинские части военнослужащих.
Она добавила, что эта норма фактически узаконивает дезертирство. Так как военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинауклонистыграницапограничники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20При каком условии в России будет новая мобилизация: Полетаев о нашей машине штурмов и истощении ВСУ
12:14Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР
11:46Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*
11:44Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов
10:51Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
10:49Брянские спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами
10:42Жители ДНР жалуются на сбой в работе приложения "Промсвязьбанка"
10:41"Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине
10:19Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистах
10:02"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому
09:36Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ
09:25Украинский производитель БПЛА заявил о "колоссальном дефиците" беспилотников у ВСУ
09:00Страшная математика войны, провалы ВСУ, оскорбительные слова Харрис. Главное на Украине на утро 9 октября
08:11Главное за ночь 9 октября
08:01"Ликвидация вооруженных банд". 80 лет с начала тотальной войны с бандеровцами
07:14Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится
07:00Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"
06:53Миллионы на взятках. Как из медиков, военкомов и чиновников формируется новая украинская элита
06:50"А грязища там дичайшая": Полетаев рассказал о ситуации в зоне СВО
06:40Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре"
Лента новостейМолния