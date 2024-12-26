Нидерланды отправят на Украину военную помощь ещё на €6 млрд - 26.12.2024 Украина.ру
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Нидерланды отправят на Украину военную помощь ещё на €6 млрд
Нидерланды отправят на Украину военную помощь ещё на €6 млрд - 26.12.2024 Украина.ру
Нидерланды отправят на Украину военную помощь ещё на €6 млрд
Нидерланды оказали нынешнему руководству Украины военную поддержку на €10 млрд и выделили на эти цели ещё на €6 млрд. Об этом заявил посол Нидерландов на Украине Алле Дорхаут.
2024-12-26T14:57
2024-12-26T14:57
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По словам нидерландского посла, правительство его страны много сделало для поддержки постсоветской республики и постоянно ищет новые возможности для этого. Поддержка оказывается не только гуманитарная, отметил дипломат, но и военная."Да, в течение последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину разными способами – морально, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью. Действительно, в настоящее время уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще шесть миллиардов. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили", - сказал Дорхаут.В интервью для "Укринформ" он также поддержал стремление нынешнего руководства Украины стать членом военно-политического блока НАТО.Ранее на эту тему: Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
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новости, украина, нидерланды, запад, нато, военная помощь, военная техника, военная эскалация, сво, украина-нато, украина-ес, публичная дипломатия, дипломаты
Новости, Украина, Нидерланды, Запад, НАТО, военная помощь, военная техника, военная эскалация, СВО, Украина-НАТО, Украина-ЕС, публичная дипломатия, дипломаты

Нидерланды отправят на Украину военную помощь ещё на €6 млрд

14:57 26.12.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Нидерланды оказали нынешнему руководству Украины военную поддержку на €10 млрд и выделили на эти цели ещё на €6 млрд. Об этом заявил посол Нидерландов на Украине Алле Дорхаут.
По словам нидерландского посла, правительство его страны много сделало для поддержки постсоветской республики и постоянно ищет новые возможности для этого. Поддержка оказывается не только гуманитарная, отметил дипломат, но и военная.
"Да, в течение последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину разными способами – морально, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью. Действительно, в настоящее время уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще шесть миллиардов. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили", - сказал Дорхаут.
- РИА Новости, 1920, 24.12.2024
24 декабря, 14:08
Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евроВместо повышения жизненного уровня своих граждан США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В интервью для "Укринформ" он также поддержал стремление нынешнего руководства Украины стать членом военно-политического блока НАТО.
"Нидерланды всегда четко высказывались за необратимый путь Украины в НАТО. Мы поддерживаем Украину в ее стремлении стать членом альянса, и я полностью согласен с тем, что членство действительно является лучшей гарантией безопасности для Украины", - заявил нидерландский посол.
Ранее на эту тему: Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
 
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