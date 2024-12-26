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Президент России помог исполнить мечту 12-летней Таисии Леоновой
Президент России помог исполнить мечту 12-летней Таисии Леоновой - 26.12.2024 Украина.ру
Президент России помог исполнить мечту 12-летней Таисии Леоновой
Сбылась мечта российской школьницы Таисии Леоновой из Московской области – участницы благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2024-12-26T13:37
2024-12-26T13:37
2024-12-26T13:37
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Владимир Путин позвонил 12-летней Таисии Леоновой, которая учится в 7 классе. Она с шести лет занимается народными танцами и мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.Президент России помог исполнить эту мечту."Вместе с мамой и братом Таисия побывала в здании ансамбля имени И.Моисеева, познакомилась с художественным руководителем ансамбля и ученицей Игоря Моисеева Еленой Александровной Щербаковой. Девочка побывала на экскурсии по помещениям театра, в том числе в кабинете Игоря Моисеева. Таисия также посетила мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля", - рассказали в пресс-службе главы государева.Путин поздравил школьницу и её семью с наступающим Новым годом.Ранее, 5 декабря на площадке Международной премии #МыВместе Владимир Путин вновь присоединилсяк всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.До этого Путин исполнил новогоднюю мечту десятилетней Маргариты из Шебекино
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новости, россия, московская область, кремль, владимир путин, школьники, новый год, президент
Новости, Россия, Московская область, Кремль, Владимир Путин, школьники, Новый год, президент
Президент России помог исполнить мечту 12-летней Таисии Леоновой
Сбылась мечта российской школьницы Таисии Леоновой из Московской области – участницы благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин позвонил 12-летней Таисии Леоновой, которая учится в 7 классе. Она с шести лет занимается народными танцами и мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Президент России помог исполнить эту мечту.
"Вместе с мамой и братом Таисия побывала в здании ансамбля имени И.Моисеева, познакомилась с художественным руководителем ансамбля и ученицей Игоря Моисеева Еленой Александровной Щербаковой. Девочка побывала на экскурсии по помещениям театра, в том числе в кабинете Игоря Моисеева. Таисия также посетила мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля", - рассказали в пресс-службе главы государева.
Путин поздравил школьницу и её семью с наступающим Новым годом.
Ранее, 5 декабря на площадке Международной премии #МыВместе Владимир Путин вновь присоединился
к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.