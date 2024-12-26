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Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря - 26.12.2024 Украина.ру

Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных российских военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-26T13:01

2024-12-26T13:01

2024-12-26T13:01

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россия

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вооруженные силы украины

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ФСБ удалось сорвать готовившуюся спецслужбами Украины серию покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей. Об этом заявил Центр общественных связей спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", — говорилось в релизе.Так, для покушения на одного высокопоставленного военного предполагалось использовать взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Для совершения этого теракта в ноябре в Москву прибыл агент украинских спецслужб — гражданин России, с 2020 года постоянно проживавший на Украине, который приехал транзитом через Молдавию под видом депортированного.Как сообщалось в пресс-релизе ЦОС ФСБ, агент спецслужб Украины должен был достать из тайника замаскированную бомбу и заложить её под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны. Водителем авто был его тесть.Подрыв украинские спецслужбы намеревались совершить дистанционно. После этого агенту обещали выезд на Украину, а оттуда — в одну из стран ЕС.Координацию подготовки теракта вели также через жену агента, проживающую в Миргороде, что под Полтавой. На сайте РИА Новости была опубликована аудиозапись переговоров агента с женой.Что касается второго высокопоставленного российского офицера, то его планировалось взорвать бомбой, замаскированной под папку с документами, которую должны были доставить ему двое из задержанных. Взрывное устройство они нашли в тайнике в Подмосковье по координатам, которые предоставил работающий на украинские спецслужбы гражданин Украины Виталий Рагожа, проживающий в Польше.Также оперативники установили жителя Москвы, также завербованного украинскими спецслужбами, который проводил разведку по месту жительства и работы военных."Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", — рассказали в ФСБ.У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и средства связи. Компоненты бомб доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях, уточнили в ЦОС.Сообщается, что против задержанных уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, подготовке к терактам и о госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы.Российский военкор Александр Коц раскрыл детали одной из операций, назвав позывные агента украинских спецслужб."Один из них по кличке "Тесла" приехал в Россию из Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию. Он уехал в незалежную с женой и работал IT-специалистом. В 22-м работы не стало. А потом пришла СБУ. Бомбу, замаскированную под пауэрбанк, он должен был заложить под машину высокопоставленного офицера, водителем у которого работал его тесть. А навела на него жена "Теслы". В её телефоне при проверке обнаружились фотографии отца рядом со служебным автомобилем, на котором тот возит одного из высокопоставленных российских генералов Минобороны России. Дочка водителя помогала кураторам из украинских спецслужб. Она фактически координировала действия мужа. При этом она звонила им из украинского Миргорода. Во время последнего разговора объясняла мужу у кого он должен будет забрать деньги и билеты после теракта. "Тесле" обещали выезд в одну из стран Евросоюза", - отметил Коц.Он также рассказал о слежке за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ."Кроме того, сотрудниками ФСБ России был установлен и завербованный СБУ житель Москвы, который проводил разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны России и членов их семей. Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", - отметил Коц.Таким образом, украинские спецслужбы продолжают активно использовать террористические методы.Обстрелы и налётыУтром 26 декабря Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 6 ударов по этому региону России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 17 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 42 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 1; Великая Лепетиха — 7; Старая Збурьевка — 5; Корсунка — 4; Днепряны — 3; Алёшки — 7 Голая Пристань — 2; Козачьи Лагеря — 4", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка и Масловка.Кроме того, как рассказали каналу в администрации Горностаевского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли восемь ударов по территории округа."Обстрелам подвергся населённый пункт Каиры", — сообщили в администрации округа.Позднее канал "Таврия. Новости Херсонской области" информировал о том, что в Алёшкинском округе в результате обстрела ВСУ жилого сектора пострадал один человек."Обстрелу подвергся населенный пункт Алёшки. Ранения получила женщина 1966 года рождения", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Пострадавшая была госпитализирована в Алёшкинскую ЦРБ с диагнозом: минновзрывная травма, контузия головного мозга, акубаротравма.Утром 26 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Журавлёвка, Красный Хутор, Нечаевка, Нехотеевка, Никольское, Солнцевка, Черемошное и Щетиновка нанесены удары с помощью 11 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены частный дом и автомобиль", — указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе село Долгое атаковано 4 беспилотниками. Повреждены социальный объект и легковой автомобиль.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 10 боеприпасов. Повреждены частный дом и линия электропередачи."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 29 артснарядов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников. Повреждены 15 автомобилей, 8 квартир в МКД, частный дом и коммерческий объект. Кроме того, повреждена линия электропередач, без света временно остаются 9 населённых пунктов: посёлок Доброполье, сёла Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселённые сёла Безымено и Новостроевка-Вторая. В сёлах Замостье, Доброивановка, Доброе и хуторе Тополи аварийные службы восстановили электроснабжение. Работы продолжаются", — сообщил Гладков.В Краснояружском районе по селу Вязовое было выпущено 2 артиллерийских снаряда. Последствий нет.Над Чернянским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. Без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Маслова Пристань и Первомайский, сёлам Белянка, Муром, Терезовка и Новая Таволжанка, а также хутору Балки выпущено 23 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 4 БПЛА, 2 из которых сбиты. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела осколками посечён легковой автомобиль, выбиты окна, посечены фасады и заборы в 2 частных домовладениях. Также в результате атак дронов в округе за день повреждены 2 автомобиля", — отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о том, что электроснабжение во всех населённых пунктах Грайворонского округа восстановлено.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о восстановлении Льгова, попавшего под ракетный удар ВСУ. В самой области продолжаются бои с вторгшимися подразделениями ВСУ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, вячеслав гладков, александр коц, вооруженные силы украины