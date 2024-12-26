https://ukraina.ru/20241226/1059972456.html

"Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ

"Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ - 26.12.2024 Украина.ру

"Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ

ФСБ сообщила о задержании ячейки украинских агентов в России. Среди тех, кого они планировали взорвать, был основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов. Эксклюзивно для издания Украина.ру он озвучил некоторые подробности покушения на себя, а также ответил, как распознать "почерк" агента СБУ

2024-12-26T14:01

2024-12-26T14:01

2024-12-26T14:01

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В четверг, 26 декабря, ФСБ опубликовала видео задержания четверых злоумышленников, планировавших теракты против высокопоставленных российских военных по заказу СБУ. Один из злоумышленников должен был взорвать российского военного в его же автомобиле. Двое других планировали принести важным военным чиновникам заминированные папки с документами, а последний террорист осуществлял слежку за потенциальными жертвами и их семьями. Уточняется, что один из завербованных сам предложил свои услуги СБУ, а компоненты бомб доставлялись из Украины в бытовых приборах.Вот что рассказал о сорвавшихся терактах руководитель школы операторов БПЛА "Архангел" Михаил Филиппов, который был в числе целей арестованных злоумышленников:- Одним из тех, на кого покушались, был я. Меня пригласили на встречу 22 числа в Москву. В интересах следствия не могу рассказать много подробностей. Скажу лишь, что они (украинские агенты. - Ред.) должны были передать мне заминированную рамку с подсветкой. Курьер привез, по сути, посылку, личный подарок. Он оказался заминирован.Все это происходило под контролем наших доблестных спецслужб. Много детей находилось в непосредственной близости, поэтому была проведена эвакуация. Посылку разминировали. Всех фигурантов, всех исполнителей задержали на месте с поличным. Курьер также задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Филиппов уточнил также, что нынешнее покушение на него - далеко не первое. Примерно два года назад киевский режим уже предпринимал две попытки. "Почерк" был все тот же - подарки. Вывести на чистую воду девушку-диверсанта, принесшую ему смертельный презент, помогли интуиция и внимание к деталям.- Дело было в госпитале, где восстанавливались бойцы после СВО. В основном там были люди, потерявшие конечности. Мы для них делали класс для обучения БПЛА в целях их реабилитации, адаптации к гражданской жизни, то есть давали им гражданскую профессию. Было много гостей, и одна из присутствующих передала мне пакет с двумя пультами для управления. Говорит, мол, это от меня, а второй – прислали из Краснодара.Она вызвала у меня сомнения, потому что на ней форма была прямо из магазина: не разношенная, складки даже не разглажены. И она сразу заторопилась уходить. Я думаю: худший вариант – это дистанционный взрыватель, выйдет и взорвет, либо эти пульты взорвутся при включении.Там возле больничного корпуса была полянка, стоял старый холодильник, ржавый такой, как на помойках. Я туда отнес пакет и предупредил руководителя медцентра, чтобы близко никто не подходил. А он решил вызвать сапера с собакой. Она показала взрывчатку, присела три раза. Затем вызвали сотрудников ФСБ, они также подтвердили наличие взрывного устройства в пультах.Руководитель школы операторов БПЛА обратил внимание также на то, что формула преступлений у украинских агентов, чаще всего, одна и та же: подарки + легко внушаемые граждане, которые эти презенты могут донести до цели.Спецслужбы Украины работают со взрывчаткой, с подарками, минируют все, что можно, и вручают. Причем вручать могут разные люди абсолютно. Даже те, которым вы доверяете, их могут использовать втемную, и они даже не будут подозревать, что именно вам передают. Поэтому тут надо быть крайне аккуратным.Они понимают, кто для них несёт опасность, для Украины. И их спецслужбы четко работают на эти цели, задействуют граждан любых государств, не всегда это украинцы.Чтобы не быть обманутыми, нужно понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке. То, что они (представители киевского режима. - Ред) обещают, потом никогда не выполняют. Люди для них – это расходный материал, которому можно пообещать что угодно, вплоть до гражданства, великих миллионов, но никто этого никогда не получит. Их просто используют. Кого-то втемную, кого-то по прямому назначению, но это всегда расходный материал.Мы все для них, в принципе, в одном статусе. Они нас за людей не считают, поэтому обманывают молодежь, пенсионеров – самых внушаемых и подверженных риску. Обманывают и бросают. А потом люди сидят по 20 лет за терроризм.Михаилу Филиппову 47 лет, по гражданской специальности он строитель. Еще до 2022 года он основал фирму, которая занималась видеосъемкой в сельском хозяйстве с помощью беспилотников. После начала СВО стало очевидно, что эти знания и практика нужнее на фронте. Так появился проект "Архангел" - школа, где готовят операторов дронов. Она выпустила уже более двух тысяч специалистов по БПЛА.Ранее руководитель "Архангела" уже рассказывал автору издания Украина.ру Александру Чаленко о работе школы, роли беспилотников на СВО и уголовном деле, которое на него завели на Украине: Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводовЕще по теме: Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

https://ukraina.ru/20240623/1055801174.html

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Марина Полякова

новости, эксклюзив, украина.ру, покушение, беспилотники, бпла, сбу, теракт, украина