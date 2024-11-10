Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти - 10.11.2024 Украина.ру
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Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти
Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти - 10.11.2024 Украина.ру
Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти
На Украине гадают, какими методами победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет принуждать к миру (и будет ли). И уже пишут ему письма с призывом о содействии в прекращении диктатуры и беззакония.
2024-11-10T08:40
2024-11-10T08:40
украина
сша
россия
дональд трамп
вадим карасев
владимир зеленский
верховная рада
вто
воз
эксклюзив
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Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко полагает, что Трамп цацкаться с киевским руководством не будет, а предложит заморозку. "Не хотите — как хотите", тогда помощи не будет, а Европа заменить в этом США не сможет.По мнению профессора, высказанном в эфире одного из ютуб-каналов, решительные действия в отношении Украины (киевского режима — Ред.) начнутся с января — а до этого будут гибнуть солдаты с обеих сторон.Василенко также предположил, что солдаты будут отказываться идти в бой, как только впереди забрезжит перемирия и появится робкая надежда остаться в живых.Внутри Украины "элиты давно уже поняли, что конфликт надо прекращать максимально быстро, потому что он идёт на территории Украины и во многом за счёт ресурсов Украины, и дальше будет только хуже", - считает экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. При этом, по его словам, "все понимают, что Зеленский и его окружение будут делать всё, чтобы конфликт не прекращался"."Население тоже потихоньку приходит к пониманию. Но телемарафон, пропаганда по всем каналам, к сожалению, работает — как говорил Геббельс, тотальная пропаганда не может не приносить эффект", - отметил политик.Обсуждают, конечно же, победу Дональда Трампа на выборах и ее возможные последствия. Украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что Трамп победил, поскольку "умеет быковать", но отметил и тот факт, что "ветер перемен, ветер истории дул в его сторону, все устали от этих глобалистов, транснационалистов, трансгендеров, разного рода феменистических обкомов типа Нуланд, Клинтон…".По мнению эксперта, высказанном в эфире интернет-канала Politeka, все устали от этого, устали и от войн, которые ведет Америка, на которые "деньги немеряно идут"."Кстати. фактор украинской войны, в которую, в общем-то: втянули сначала Россию США, так, чтобы они (русские) были втянуты, вторглись на территорию Украины, а затем военное вмешательство США привело бы к тому, что Россия бы проиграла, нанесли ей стратегическое поражение, пал режим Путина, Россия ослабла – и тогда можно браться за Китай", - сказал Карасев, добавив, что вот такая нехитрая логика была (у США) в течение 2021-24 годов. Теперь от украинской войны, по его словам, "тоже устали, она не принесла особых бонусов США, не говоря уже про нас (про киевский режим – ред.)".Делается ставка национально ориентированные силы (не обязательно это националисты), либерально-глобалистский интернационал и соответствующий мировой порядок сломан, и Трамп его будет дальше ломать, считает эксперт. На слом могут пойти ВТО, ВОЗ, МВФ, в какой-то степени ООН. Если не при Трампе, то при его преемниках (по мнению Карасёва, тут большие шансы у Вэнса).На смену этим институтам приходит договорной порядок, дилерская дипломатия, Трамп обещает – "я со всеми договорюсь". Вместо глобализма приходит геополитика, полагает политолог.Что до войны, то Трамп не будет рисковать, продолжение конфликта – это угроза мировой войны. Все понимают, что русские не отступят. Карасёв выразил удивление, почему этого раньше не понимали политики на Украине – а теперь кусают локти, "потому что теперь придёт оплата по счетам за ошибки, преступления и предательство национальных интересов Украины…".Принуждение сторон к миру может привести к обострению, но понятно, что у Трампа будет больше возможностей принудить к уступкам не Россию, а именно Киев, в этом трагедия нашей страны, добавил Карасёв.Трагедия не только в этом. Думается, если бы политолог пребывал не в студиях, а в окопах, то у него было бы другое мнение о допустимости уступок в обмен на мир. Но это лишь наше предположение.Тем временем Зеленскому уже советуют пойти на такую уступку, как переговоры с Москвой и добровольная отставка. Иначе она может быть и не очень добровольной.Начать мирный диалог с РФ призвал Зеленского депутат Верховной рады Евгений Шевченко."Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", - с иронией отметил нардеп. По его словам, иначе Зеленского уйти просто заставят — и заставят именно те, кто вчера ему аплодировал в странах западного мира.Шевченко также написал в своём телеграм-канале, что он направил письмо Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".Ранее политик призвал Трампа помочь провести выборы президента на Украине - "а то этот авторитарный диктаторский режим угробит Украину окончательно".*Внесён в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, россия, дональд трамп, вадим карасев, владимир зеленский, верховная рада, вто, воз, эксклюзив
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Вадим Карасев, Владимир Зеленский, Верховная Рада, ВТО, ВОЗ, Эксклюзив

Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти

08:40 10.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине гадают, какими методами победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет принуждать к миру (и будет ли). И уже пишут ему письма с призывом о содействии в прекращении диктатуры и беззакония.
Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко полагает, что Трамп цацкаться с киевским руководством не будет, а предложит заморозку. "Не хотите — как хотите", тогда помощи не будет, а Европа заменить в этом США не сможет.
По мнению профессора, высказанном в эфире одного из ютуб-каналов, решительные действия в отношении Украины (киевского режима — Ред.) начнутся с января — а до этого будут гибнуть солдаты с обеих сторон.
Василенко также предположил, что солдаты будут отказываться идти в бой, как только впереди забрезжит перемирия и появится робкая надежда остаться в живых.
Внутри Украины "элиты давно уже поняли, что конфликт надо прекращать максимально быстро, потому что он идёт на территории Украины и во многом за счёт ресурсов Украины, и дальше будет только хуже", - считает экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. При этом, по его словам, "все понимают, что Зеленский и его окружение будут делать всё, чтобы конфликт не прекращался".
"Население тоже потихоньку приходит к пониманию. Но телемарафон, пропаганда по всем каналам, к сожалению, работает — как говорил Геббельс, тотальная пропаганда не может не приносить эффект", - отметил политик.
Обсуждают, конечно же, победу Дональда Трампа на выборах и ее возможные последствия. Украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что Трамп победил, поскольку "умеет быковать", но отметил и тот факт, что "ветер перемен, ветер истории дул в его сторону, все устали от этих глобалистов, транснационалистов, трансгендеров, разного рода феменистических обкомов типа Нуланд, Клинтон…".
По мнению эксперта, высказанном в эфире интернет-канала Politeka, все устали от этого, устали и от войн, которые ведет Америка, на которые "деньги немеряно идут".
"Кстати. фактор украинской войны, в которую, в общем-то: втянули сначала Россию США, так, чтобы они (русские) были втянуты, вторглись на территорию Украины, а затем военное вмешательство США привело бы к тому, что Россия бы проиграла, нанесли ей стратегическое поражение, пал режим Путина, Россия ослабла – и тогда можно браться за Китай", - сказал Карасев, добавив, что вот такая нехитрая логика была (у США) в течение 2021-24 годов. Теперь от украинской войны, по его словам, "тоже устали, она не принесла особых бонусов США, не говоря уже про нас (про киевский режим – ред.)".
Делается ставка национально ориентированные силы (не обязательно это националисты), либерально-глобалистский интернационал и соответствующий мировой порядок сломан, и Трамп его будет дальше ломать, считает эксперт. На слом могут пойти ВТО, ВОЗ, МВФ, в какой-то степени ООН. Если не при Трампе, то при его преемниках (по мнению Карасёва, тут большие шансы у Вэнса).
На смену этим институтам приходит договорной порядок, дилерская дипломатия, Трамп обещает – "я со всеми договорюсь". Вместо глобализма приходит геополитика, полагает политолог.
Что до войны, то Трамп не будет рисковать, продолжение конфликта – это угроза мировой войны. Все понимают, что русские не отступят. Карасёв выразил удивление, почему этого раньше не понимали политики на Украине – а теперь кусают локти, "потому что теперь придёт оплата по счетам за ошибки, преступления и предательство национальных интересов Украины…".
Принуждение сторон к миру может привести к обострению, но понятно, что у Трампа будет больше возможностей принудить к уступкам не Россию, а именно Киев, в этом трагедия нашей страны, добавил Карасёв.
Трагедия не только в этом. Думается, если бы политолог пребывал не в студиях, а в окопах, то у него было бы другое мнение о допустимости уступок в обмен на мир. Но это лишь наше предположение.
Тем временем Зеленскому уже советуют пойти на такую уступку, как переговоры с Москвой и добровольная отставка. Иначе она может быть и не очень добровольной.
Начать мирный диалог с РФ призвал Зеленского депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
"Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", - с иронией отметил нардеп. По его словам, иначе Зеленского уйти просто заставят — и заставят именно те, кто вчера ему аплодировал в странах западного мира.
Шевченко также написал в своём телеграм-канале, что он направил письмо Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".
Ранее политик призвал Трампа помочь провести выборы президента на Украине - "а то этот авторитарный диктаторский режим угробит Украину окончательно".
*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампВадим КарасевВладимир ЗеленскийВерховная РадаВТОВОЗЭксклюзив
 
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