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Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти

Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти - 10.11.2024 Украина.ру

Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти

На Украине гадают, какими методами победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет принуждать к миру (и будет ли). И уже пишут ему письма с призывом о содействии в прекращении диктатуры и беззакония.

2024-11-10T08:40

2024-11-10T08:40

2024-11-10T08:40

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Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко полагает, что Трамп цацкаться с киевским руководством не будет, а предложит заморозку. "Не хотите — как хотите", тогда помощи не будет, а Европа заменить в этом США не сможет.По мнению профессора, высказанном в эфире одного из ютуб-каналов, решительные действия в отношении Украины (киевского режима — Ред.) начнутся с января — а до этого будут гибнуть солдаты с обеих сторон.Василенко также предположил, что солдаты будут отказываться идти в бой, как только впереди забрезжит перемирия и появится робкая надежда остаться в живых.Внутри Украины "элиты давно уже поняли, что конфликт надо прекращать максимально быстро, потому что он идёт на территории Украины и во многом за счёт ресурсов Украины, и дальше будет только хуже", - считает экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. При этом, по его словам, "все понимают, что Зеленский и его окружение будут делать всё, чтобы конфликт не прекращался"."Население тоже потихоньку приходит к пониманию. Но телемарафон, пропаганда по всем каналам, к сожалению, работает — как говорил Геббельс, тотальная пропаганда не может не приносить эффект", - отметил политик.Обсуждают, конечно же, победу Дональда Трампа на выборах и ее возможные последствия. Украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что Трамп победил, поскольку "умеет быковать", но отметил и тот факт, что "ветер перемен, ветер истории дул в его сторону, все устали от этих глобалистов, транснационалистов, трансгендеров, разного рода феменистических обкомов типа Нуланд, Клинтон…".По мнению эксперта, высказанном в эфире интернет-канала Politeka, все устали от этого, устали и от войн, которые ведет Америка, на которые "деньги немеряно идут"."Кстати. фактор украинской войны, в которую, в общем-то: втянули сначала Россию США, так, чтобы они (русские) были втянуты, вторглись на территорию Украины, а затем военное вмешательство США привело бы к тому, что Россия бы проиграла, нанесли ей стратегическое поражение, пал режим Путина, Россия ослабла – и тогда можно браться за Китай", - сказал Карасев, добавив, что вот такая нехитрая логика была (у США) в течение 2021-24 годов. Теперь от украинской войны, по его словам, "тоже устали, она не принесла особых бонусов США, не говоря уже про нас (про киевский режим – ред.)".Делается ставка национально ориентированные силы (не обязательно это националисты), либерально-глобалистский интернационал и соответствующий мировой порядок сломан, и Трамп его будет дальше ломать, считает эксперт. На слом могут пойти ВТО, ВОЗ, МВФ, в какой-то степени ООН. Если не при Трампе, то при его преемниках (по мнению Карасёва, тут большие шансы у Вэнса).На смену этим институтам приходит договорной порядок, дилерская дипломатия, Трамп обещает – "я со всеми договорюсь". Вместо глобализма приходит геополитика, полагает политолог.Что до войны, то Трамп не будет рисковать, продолжение конфликта – это угроза мировой войны. Все понимают, что русские не отступят. Карасёв выразил удивление, почему этого раньше не понимали политики на Украине – а теперь кусают локти, "потому что теперь придёт оплата по счетам за ошибки, преступления и предательство национальных интересов Украины…".Принуждение сторон к миру может привести к обострению, но понятно, что у Трампа будет больше возможностей принудить к уступкам не Россию, а именно Киев, в этом трагедия нашей страны, добавил Карасёв.Трагедия не только в этом. Думается, если бы политолог пребывал не в студиях, а в окопах, то у него было бы другое мнение о допустимости уступок в обмен на мир. Но это лишь наше предположение.Тем временем Зеленскому уже советуют пойти на такую уступку, как переговоры с Москвой и добровольная отставка. Иначе она может быть и не очень добровольной.Начать мирный диалог с РФ призвал Зеленского депутат Верховной рады Евгений Шевченко."Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций", - с иронией отметил нардеп. По его словам, иначе Зеленского уйти просто заставят — и заставят именно те, кто вчера ему аплодировал в странах западного мира.Шевченко также написал в своём телеграм-канале, что он направил письмо Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".Ранее политик призвал Трампа помочь провести выборы президента на Украине - "а то этот авторитарный диктаторский режим угробит Украину окончательно".*Внесён в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, дональд трамп, вадим карасев, владимир зеленский, верховная рада, вто, воз, эксклюзив