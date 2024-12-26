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Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма

Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - 26.12.2024 Украина.ру

Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма

Пребывающие на территории России иностранные бездельники, не желающие соблюдать российские законы, нагружают социальную сферу и создают риски экстремизма. Об этом 26 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2024-12-26T15:08

2024-12-26T15:08

2024-12-26T15:08

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трудовые мигранты

миграция

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нелегалы

движение против нелегальной иммиграции

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Нелегальная миграция была рассмотрена на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, в котором принял участие Медведев."Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - сказал зампред Совбеза РФ.Медведев призвал тщательно проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в российские школы.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

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2024

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