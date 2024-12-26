Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059981954.html
Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма
Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - 26.12.2024 Украина.ру
Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма
Пребывающие на территории России иностранные бездельники, не желающие соблюдать российские законы, нагружают социальную сферу и создают риски экстремизма. Об этом 26 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2024-12-26T15:08
2024-12-26T15:08
новости
россия
дмитрий медведев
совбез
мигранты
трудовые мигранты
миграция
миграционная служба
нелегалы
движение против нелегальной иммиграции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059902259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f18054cb6b5081911f92ec3b5102928.jpg
Нелегальная миграция была рассмотрена на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, в котором принял участие Медведев."Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - сказал зампред Совбеза РФ.Медведев призвал тщательно проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в российские школы.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059902259_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_10d2f1cf3f15b274adcb661c5db6fe47.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий медведев, совбез, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, нелегалы, движение против нелегальной иммиграции, школьники, школа, образование, образовательные стандарты, экстремизм, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, нелегалы, Движение против нелегальной иммиграции, школьники, Школа, образование, образовательные стандарты, экстремизм, национальные интересы, национальная безопасность

Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма

15:08 26.12.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пребывающие на территории России иностранные бездельники, не желающие соблюдать российские законы, нагружают социальную сферу и создают риски экстремизма. Об этом 26 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Нелегальная миграция была рассмотрена на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, в котором принял участие Медведев.
"Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создаёт очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - сказал зампред Совбеза РФ.
Медведев призвал тщательно проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в российские школы.
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
 
НовостиРоссияДмитрий МедведевСовбезмигрантытрудовые мигрантымиграциямиграционная службанелегалыДвижение против нелегальной иммиграциишкольникиШколаобразованиеобразовательные стандартыэкстремизмнациональные интересынациональная безопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19По дороге в БРИКС: Таиланд принял приглашение о партнерстве
16:00"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран
16:00Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну
15:54Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей
15:50Мосгорсуд приговорил бельгийского наёмника Хусейна на службе ВСУ
15:34Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
15:17В том числе финансирование: Медведев призвал решать миграционный вопрос
15:08Медведев: этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма
14:57Нидерланды отправят на Украину военную помощь ещё на €6 млрд
14:53Косачев объяснил, от кого на самом деле зависит выход из кризиса для всего мира
14:35"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
14:13Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники
14:01Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр нового многополярного мира
14:01"Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ
13:37Президент России помог исполнить мечту 12-летней Таисии Леоновой
13:19Поразили аэродромы, склады боеприпасов: Минобороны рассказало об успехах российских военных
13:09Глава МИД РФ рассказал, какие объекты на Украине находятся в российском прицеле
13:01Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
12:58Армия России освободила Гигант в ДНР
12:56Только Бог с Россией будет всегда. Три задачи эры Путина
Лента новостейМолния