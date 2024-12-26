Неподведённые итоги: 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистана - 26.12.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241226/1043544325.html
Неподведённые итоги: 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистана
Неподведённые итоги: 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистана - 26.12.2024 Украина.ру
Неподведённые итоги: 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистана
"Война в Афганистане" – реальность, в которой мы живём уже 45 лет. Она началась 25 декабря 1979 года, как нам казалось – закончилась 15 февраля 1989 года, но… Гражданская война в Афганистане выводом советских войск не закончилась, там побывали ещё американские войска, а против нынешнего кабульского режима введены санкции ООН
2024-12-26T08:01
2024-12-26T08:01
история
история
история ссср
афганистан
сша
афганцы
вывод войск
ссср
оон
"талибан"
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Лет 30 назад, работая в Москве, автор статьи участвовал в беседе с английским журналистом. Он среди прочего высказал вежливое недоумение, зачем Брежнев влез в Афганистан. Мог бы и у англичан спросить – они там порядка 40 лет воевали и сделали некоторые выводы о принципиальной "нецивилизуемости" этой страны (примерно то же самое они сейчас говорят о Сирии).По имеющимся сейчас данным, Брежнев-то как раз был против. Для СССР, в общем, и режим принца Дауда был вполне приемлем. Но внешняя политика страны в данном случае, как и политика США во Вьетнаме, управлялась какой-то глобальной тектоникой — начав поддерживать власть Народно-демократической партии, СССР неминуемо должен был влезть в гражданскую войну.Советским солдатам потом рассказывали, что они буквально на несколько часов упредили американское вторжение. Это была неправда, хотя она могла стать правдой в течение нескольких лет, — летом 1979 года США начали поддерживать афганскую оппозицию, и та же самая глобальная тектоника должна была привести их к прямому участию во внутриафганском конфликте. Советское вторжение отсрочило американское на 22 года.В действительности Советский Союз не так пресекал американское вмешательство (достоверных сведений о нём советское руководство, пожалуй, ещё не имело), как вмешался в конфликт внутри руководства НДПА. В сентябре премьер-министр и министр обороны ДРА Хафизулла Амин сверг и убил главу Революционного совета и Генсека НДПА Нур Мохаммада Тараки и установил режим террора против оппозиционной фракции в партии. В Москве считали, что режим Амина слаб и он может попросить помощи у США и КНР.25 декабря, после многочисленных просьб афганского руководства, в страну вошли советские войска, а 27 декабря советские спецназовцы и десантники взяли штурмом дворец Тадж-Бек. В ходе боя Амин был убит (афганские и советские СМИ сообщили, что он был казнён по приговору суда). Советские войска привезли с собой нового главу страны — Бабрака Кармаля.Ввод войск привёл к результатам, обратным от ожидаемых, — гражданская война превратилась в войну против иностранных интервентов, да ещё к тому же неверных. Сопротивление приобрело черты джихада и мобилизовало в поддержку моджахедов мировое мусульманское сообщество.Через 10 лет советские войска были из Афганистана выведены, но никакого мирного урегулирования внутреннего конфликта не случилось. Активная фаза войны закончилась, кажется, только после прихода к власти Талибана* в 2021 году.Справедливости ради следует сказать, что советское присутствие оставило Афганистану довольно богатое наследие в смысле развитой инфраструктуры.Для самого СССР последствия были не самые лучшие.Во-первых, ведение войны, признанной большинством стран мира агрессивной, сильно подорвало моральные позиции СССР как страны-миротворца. Тем более что ввод войск в Афганистан произошёл всего через 6 лет после завершения империалистической и агрессивной войны, которую США вели во Вьетнаме. Причём оказалась она в конечном итоге столь же безрезультатной, как Вьетнамская и Корейская войны.Этот удар по имиджу страны был сопоставим с тем, который нанесло разоблачение культа личности Сталина.Во-вторых, Афганская война наряду с Чернобылем дала сильнейший импульс для распада СССР. На всех националистических митингах звучали заявления — наши дети не должны гибнуть на имперских войнах! Потери Украины нельзя сказать, что были такими уж большими — всего около трёх тысяч человек на фоне 50-миллионной республики. Но происходило-то это в формально мирное время и на краю света!Кстати, Украина в принципе крайне нервно реагировала на военные конфликты. Социологи фиксировали падение доверия к НАТО во время ударов по Сербии и к России — во время военных операций в Чечне. Впрочем, это не спасло страну от гражданской войны и в разы больших потерь.Помимо этих факторов были другие.В СССР, например, появилось свыше 600 тысяч "афганцев" — людей с очень специфическим опытом и потребностями в адаптации к мирной жизни. Спаянные афганские общины и сейчас оказывают определённое влияние на общественную и политическую жизнь постсоветских стран. Например, на Майдане в 2013-14 годах была "афганская сотня", а 9 мая 2017 года в Днепропетровске именно афганцы обезвредили националистов, пытавшихся напасть на шествие "Бессмертного полка". Впрочем, самыми известными и влиятельными "афганцами" на Украине оказались Мустафа Найем (сын заместителя министра образования Афганистана до 1976 года) и Савик Шустер (принимал участие в организации психологической войны в Афганистане против советских войск и продолжил эту деятельность в постсоветских России и Украине).Советская армия приобрела в Афганистане огромный боевой опыт, который был растрачен впустую — система уже не работала. К моменту начала боевых действий в Чечне и в Донбассе, не говоря об СВО, этот опыт оказался уже прочно забыт.Афганистан стал источником наркотиков и терроризма общемирового значения. В частности, Усама бен Ладен был воспитан американскими спецслужбами именно для борьбы против советских войск. В войне он, правда, принимал участие не как полевой командир, а как волонтёр на территории Пакистана (правда, участвовал в нескольких боевых операциях и даже был ранен).Распад советской системы начался безотносительно к выводу войск из Афганистана. Напротив — сам по себе этот вывод был признаком распада. Власть пошла на уступки мировому и внутреннему общественному мнению, значит, она была слаба.Более того, вывод войск тоже ударил по имиджу СССР. Именно из Афганистана пришла поговорка о том, что русские — плохие союзники: они дарят вам лестницу, а когда вы на неё взбираетесь, вытаскивают её из-под вас.45 лет — не такой уж большой срок для подведения итогов столь масштабного предприятия, как десятилетнее нахождение советских войск в Афганистане. Итоги будут подводиться ещё долго.* Движение находящееся под санкциями ООН.
https://ukraina.ru/20190215/1022658379.html
https://ukraina.ru/20190215/1022703350.html
https://ukraina.ru/20241011/1058016069.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, афганистан, сша, афганцы, вывод войск, ссср, оон, "талибан", талибы
История, История, история СССР, Афганистан, США, афганцы, вывод войск, СССР, ООН, "Талибан", талибы

Неподведённые итоги: 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистана

08:01 26.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМероприятия к 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Киеве
Мероприятия к 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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"Война в Афганистане" – реальность, в которой мы живём уже 45 лет. Она началась 25 декабря 1979 года, как нам казалось – закончилась 15 февраля 1989 года, но… Гражданская война в Афганистане выводом советских войск не закончилась, там побывали ещё американские войска, а против нынешнего кабульского режима введены санкции ООН
Лет 30 назад, работая в Москве, автор статьи участвовал в беседе с английским журналистом. Он среди прочего высказал вежливое недоумение, зачем Брежнев влез в Афганистан. Мог бы и у англичан спросить – они там порядка 40 лет воевали и сделали некоторые выводы о принципиальной "нецивилизуемости" этой страны (примерно то же самое они сейчас говорят о Сирии).
По имеющимся сейчас данным, Брежнев-то как раз был против. Для СССР, в общем, и режим принца Дауда был вполне приемлем. Но внешняя политика страны в данном случае, как и политика США во Вьетнаме, управлялась какой-то глобальной тектоникой — начав поддерживать власть Народно-демократической партии, СССР неминуемо должен был влезть в гражданскую войну.
Советским солдатам потом рассказывали, что они буквально на несколько часов упредили американское вторжение. Это была неправда, хотя она могла стать правдой в течение нескольких лет, — летом 1979 года США начали поддерживать афганскую оппозицию, и та же самая глобальная тектоника должна была привести их к прямому участию во внутриафганском конфликте. Советское вторжение отсрочило американское на 22 года.
В действительности Советский Союз не так пресекал американское вмешательство (достоверных сведений о нём советское руководство, пожалуй, ещё не имело), как вмешался в конфликт внутри руководства НДПА. В сентябре премьер-министр и министр обороны ДРА Хафизулла Амин сверг и убил главу Революционного совета и Генсека НДПА Нур Мохаммада Тараки и установил режим террора против оппозиционной фракции в партии. В Москве считали, что режим Амина слаб и он может попросить помощи у США и КНР.
25 декабря, после многочисленных просьб афганского руководства, в страну вошли советские войска, а 27 декабря советские спецназовцы и десантники взяли штурмом дворец Тадж-Бек. В ходе боя Амин был убит (афганские и советские СМИ сообщили, что он был казнён по приговору суда). Советские войска привезли с собой нового главу страны — Бабрака Кармаля.
Бой на дороге - РИА Новости, 1920, 15.02.2019
15 февраля 2019, 07:28
Искандер Хисамов: Как я закончил Афганскую войну15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Закончилась война, которую многие считают одной из причин последующего распада Советского Союза. В годовщину вывода советских войск главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов рассказывает о событиях, свидетелем которых он был
Ввод войск привёл к результатам, обратным от ожидаемых, — гражданская война превратилась в войну против иностранных интервентов, да ещё к тому же неверных. Сопротивление приобрело черты джихада и мобилизовало в поддержку моджахедов мировое мусульманское сообщество.
Через 10 лет советские войска были из Афганистана выведены, но никакого мирного урегулирования внутреннего конфликта не случилось. Активная фаза войны закончилась, кажется, только после прихода к власти Талибана* в 2021 году.
Справедливости ради следует сказать, что советское присутствие оставило Афганистану довольно богатое наследие в смысле развитой инфраструктуры.
Для самого СССР последствия были не самые лучшие.
Во-первых, ведение войны, признанной большинством стран мира агрессивной, сильно подорвало моральные позиции СССР как страны-миротворца. Тем более что ввод войск в Афганистан произошёл всего через 6 лет после завершения империалистической и агрессивной войны, которую США вели во Вьетнаме. Причём оказалась она в конечном итоге столь же безрезультатной, как Вьетнамская и Корейская войны.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 15.02.2019
15 февраля 2019, 15:43
30 лет спустя: Воин-«афганец» вспоминает последние дни войныВетеран войны в Афганистане, военный контрразведчик, экс-депутат одесского горсовета от Компартии Украины и политэмигрант Василий Полищук рассказал о том, что происходило в Афганистане и как адаптировались воины-«афганцы» к мирной жизни
Этот удар по имиджу страны был сопоставим с тем, который нанесло разоблачение культа личности Сталина.
Во-вторых, Афганская война наряду с Чернобылем дала сильнейший импульс для распада СССР. На всех националистических митингах звучали заявления — наши дети не должны гибнуть на имперских войнах! Потери Украины нельзя сказать, что были такими уж большими — всего около трёх тысяч человек на фоне 50-миллионной республики. Но происходило-то это в формально мирное время и на краю света!
Кстати, Украина в принципе крайне нервно реагировала на военные конфликты. Социологи фиксировали падение доверия к НАТО во время ударов по Сербии и к России — во время военных операций в Чечне. Впрочем, это не спасло страну от гражданской войны и в разы больших потерь.
Помимо этих факторов были другие.
В СССР, например, появилось свыше 600 тысяч "афганцев" — людей с очень специфическим опытом и потребностями в адаптации к мирной жизни. Спаянные афганские общины и сейчас оказывают определённое влияние на общественную и политическую жизнь постсоветских стран. Например, на Майдане в 2013-14 годах была "афганская сотня", а 9 мая 2017 года в Днепропетровске именно афганцы обезвредили националистов, пытавшихся напасть на шествие "Бессмертного полка". Впрочем, самыми известными и влиятельными "афганцами" на Украине оказались Мустафа Найем (сын заместителя министра образования Афганистана до 1976 года) и Савик Шустер (принимал участие в организации психологической войны в Афганистане против советских войск и продолжил эту деятельность в постсоветских России и Украине).
Инцидент в телестудии перед началом программы Шустер Live на ТРК Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
11 октября, 05:55
Пугает Россию отсутствием куриных ножек, боится за гегемонию США. Чем занимается телеведущий Савик ШустерУкраинские националисты и государственные чиновники не очень любят перебежчиков из других стран, даже если те полностью разделяют их русофобскую политику. Те редко уживаются на Украине даже в случае публичного осуждения российских властей. Сказывается обычная конкуренция за деньги и внимание, где каждый чужой рот – лишний.
Советская армия приобрела в Афганистане огромный боевой опыт, который был растрачен впустую — система уже не работала. К моменту начала боевых действий в Чечне и в Донбассе, не говоря об СВО, этот опыт оказался уже прочно забыт.
Афганистан стал источником наркотиков и терроризма общемирового значения. В частности, Усама бен Ладен был воспитан американскими спецслужбами именно для борьбы против советских войск. В войне он, правда, принимал участие не как полевой командир, а как волонтёр на территории Пакистана (правда, участвовал в нескольких боевых операциях и даже был ранен).
Распад советской системы начался безотносительно к выводу войск из Афганистана. Напротив — сам по себе этот вывод был признаком распада. Власть пошла на уступки мировому и внутреннему общественному мнению, значит, она была слаба.
Более того, вывод войск тоже ударил по имиджу СССР. Именно из Афганистана пришла поговорка о том, что русские — плохие союзники: они дарят вам лестницу, а когда вы на неё взбираетесь, вытаскивают её из-под вас.
45 лет — не такой уж большой срок для подведения итогов столь масштабного предприятия, как десятилетнее нахождение советских войск в Афганистане. Итоги будут подводиться ещё долго.
* Движение находящееся под санкциями ООН.
 
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