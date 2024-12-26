Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей - 26.12.2024 Украина.ру
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Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей
Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей - 26.12.2024 Украина.ру
Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (сокращенно ТЦК, а по сути военкомат) могут начать работу и за границей. Такую вероятность не исключила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Нина Южанина
2024-12-26T15:54
2024-12-26T15:54
новости
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сша
владимир зеленский
рада
вооруженные силы украины
верховная рада
военком
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"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей. - Ред.). Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" - сказала она в эфире украинского телеканала ТСН.Она добавила, что дойдет очередь и до мобилизации силовиков, которые в настоящее время имеют "бронь".Чуть раньше другой украинский парламентарий - Ольга Василевская-Смаглюк - призвала упростить механизм привлечения в ряды ВСУ осужденных, а ее коллега по Раде Анна Скороход оправдалась за отсутствие демобилизации тех, кто давно находится на фронте."Провал с мобилизацией. Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - ред.) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить", - сказала Скороход.Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденныхДепутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуютРанее в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник напомнил, что американцы давно открыто требуют от Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Крапивник отметил, что уже известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые украинские добровольцы."А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все", - заключил собеседник издания.Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей."Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... &lt;...&gt; Такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.Еще по теме: Зеленский испугался женского бунта - политолог.
https://ukraina.ru/20241018/1058190597.html
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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, рада, вооруженные силы украины, верховная рада, военком
Новости, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Рада, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, военком

Полгода в окопе, полгода - на работе: в Раде намекнули, что ТЦК будут работать и за границей

15:54 26.12.2024
 
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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (сокращенно ТЦК, а по сути военкомат) могут начать работу и за границей. Такую вероятность не исключила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Нина Южанина
"Я не уверена, что не дойдет до этого (работы ТЦК за границей. - Ред.). Разве сейчас посольства, консульства не проводят достаточно встреч, не проводят достаточно консультаций?" - сказала она в эфире украинского телеканала ТСН.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 14:05
Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторамПольские военные уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью. Такое заявление 18 октября на встрече глав военных ведомств НАТО сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Она добавила, что дойдет очередь и до мобилизации силовиков, которые в настоящее время имеют "бронь".
"Сидят тысячи людей, наученные обращаться с оружием, и "ходят под броней"", - заявила Южанина, отметив, что для них можно создать "сменный" график: полгода на фронте, полгода - на гражданской службе.
Чуть раньше другой украинский парламентарий - Ольга Василевская-Смаглюк - призвала упростить механизм привлечения в ряды ВСУ осужденных, а ее коллега по Раде Анна Скороход оправдалась за отсутствие демобилизации тех, кто давно находится на фронте.
"Провал с мобилизацией. Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - ред.) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить", - сказала Скороход.
Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
Депутат Рады объяснила, почему военных на Украине не демобилизуют
Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник напомнил, что американцы давно открыто требуют от Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Крапивник отметил, что уже известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые украинские добровольцы.
"А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все", - заключил собеседник издания.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2024
05:45
Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматахУкраинская власть скоро дойдет до "Зеленскийюгенда" и будет отправлять детей на фронт. При этом женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Это тотальный геноцид украинского населения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей.
"Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... <...> Такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин, резюмировав, что Киев по навету Британии, по всей видимости, собирается воевать по последнего украинца.
Еще по теме: Зеленский испугался женского бунта - политолог.
 
НовостиКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРадаВооруженные силы УкраиныВерховная Радавоенком
 
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