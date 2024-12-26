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Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей

Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей - 26.12.2024 Украина.ру

Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей

Президент России подписал закон о продлении на 2025 год права мобилизованных и контрактников, а также членов их семей обратиться за предоставлением кредитных каникул. Документ опубликован и вступил в силу.

2024-12-26T15:34

2024-12-26T15:34

2024-12-26T15:34

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Согласно действующему законодательству, до конца 2024 года налоговые каникулы предоставлены гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, либо проходящим военную службу по контракту и участвующим в специальной военной операции (СВО) или заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или Росгвардию, а также членам их семей.Таким образом государство предоставило гражданам социальную поддержку по взятым до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО кредитам или займам.Оно также поддержало таким образом отдельные категории субъектов хозяйствования, руководители которых были призваны на военную службу по мобилизации. При этом срок налоговых каникул у них в два раза меньше, чем у физлиц и составляет 90 дней.Закон предусматривает продление налоговых каникул на период нахождения мобилизованных, добровольцев и контрактников в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае их признания безвестно отсутствующими.Интервью на эту тему: "Человек в магазине работает, а внутри него воин": Георгий Мамсуров о том, как люди раскрываются на СВО Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

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новости, россия, росгвардия, минобороны рф, налоги, кредит, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, владимир путин, законы, сво, мобилизация