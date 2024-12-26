Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей - 26.12.2024 Украина.ру
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Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей - 26.12.2024 Украина.ру
Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей
Президент России подписал закон о продлении на 2025 год права мобилизованных и контрактников, а также членов их семей обратиться за предоставлением кредитных каникул. Документ опубликован и вступил в силу.
2024-12-26T15:34
2024-12-26T15:34
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Согласно действующему законодательству, до конца 2024 года налоговые каникулы предоставлены гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, либо проходящим военную службу по контракту и участвующим в специальной военной операции (СВО) или заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или Росгвардию, а также членам их семей.Таким образом государство предоставило гражданам социальную поддержку по взятым до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО кредитам или займам.Оно также поддержало таким образом отдельные категории субъектов хозяйствования, руководители которых были призваны на военную службу по мобилизации. При этом срок налоговых каникул у них в два раза меньше, чем у физлиц и составляет 90 дней.Закон предусматривает продление налоговых каникул на период нахождения мобилизованных, добровольцев и контрактников в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае их признания безвестно отсутствующими.Интервью на эту тему: "Человек в магазине работает, а внутри него воин": Георгий Мамсуров о том, как люди раскрываются на СВО Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Серия покушений на высокопоставленных военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
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новости, россия, росгвардия, минобороны рф, налоги, кредит, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, владимир путин, законы, сво, мобилизация
Новости, Россия, Росгвардия, Минобороны РФ, налоги, кредит, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, Владимир Путин, законы, СВО, мобилизация

Путин продлил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей

15:34 26.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский рубль Кремль
Российский рубль Кремль - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Президент России подписал закон о продлении на 2025 год права мобилизованных и контрактников, а также членов их семей обратиться за предоставлением кредитных каникул. Документ опубликован и вступил в силу.
Согласно действующему законодательству, до конца 2024 года налоговые каникулы предоставлены гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, либо проходящим военную службу по контракту и участвующим в специальной военной операции (СВО) или заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или Росгвардию, а также членам их семей.
Таким образом государство предоставило гражданам социальную поддержку по взятым до мобилизации, подписания контракта или участия в СВО кредитам или займам.
Оно также поддержало таким образом отдельные категории субъектов хозяйствования, руководители которых были призваны на военную службу по мобилизации. При этом срок налоговых каникул у них в два раза меньше, чем у физлиц и составляет 90 дней.
Закон предусматривает продление налоговых каникул на период нахождения мобилизованных, добровольцев и контрактников в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае их признания безвестно отсутствующими.
Интервью на эту тему: "Человек в магазине работает, а внутри него воин": Георгий Мамсуров о том, как люди раскрываются на СВО
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