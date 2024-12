https://ukraina.ru/20241226/1059956357.html

Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине

Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине - 26.12.2024 Украина.ру

Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине

Одним из знаковых событий 2024 года, влияющих на российско-украинский конфликт и непосредственно на Украину, являются президентские выборы в США, закончившиеся 5 ноября победой республиканца Дональда Трампа. Об этой стороне и выборов, и ситуации в целом - в заключительном для 2024 года обзоре "Украина в международном контексте"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058704794_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_431bfd7a960a1a36a69fab35848dd4f1.jpg

Возвращению Трампа в Белый дом в последние два месяца мировые СМИ уделяют большое внимание, также как и предполагаемым шагам, которые он предпримет для прекращения войны на Украине, когда 20 января официально вступит в должность.Ведь в ходе предвыборной кампании избранный президент США обещал завершить "ужасную войну между Украиной и Россией" еще до того, как он снова займет Овальный кабинет. Однако, чем момент инаугурации Дональда Трампа ближе, его позиция по поводу украинского конфликта все больше меняется. И сами перспективы такого исхода конфликта представляются все более туманными.От полной уверенности к неубедительным оправданиямАмериканские издание USA Today в одной из своих публикаций показало на примерах, как менялась риторика Трампа по поводу необходимости скорого заключения перемирия между Украиной и Россией. Так в июне этого года в ходе предвыборного ралли в Филадельфии Трамп заявил громко и убедительно: "Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет, я быстро завершу ужасную войну между Украиной и Россией", и это запомнили все.В сентябре в ходе дебатов с Камалой Харрис он уже сдвинул сроки для решения украинского вопроса. Тогда он обещал "решить все", еще до того, как станет президентом.В октябре на мемориальном мероприятии в честь Альфреда Смита Трамп сказал, что решит этот вопрос "как избранный президент", значит — до официальной инаугурации.Однако 16 декабря в ходе пресс-конференции в Мар-а-Ларго Дональд Трамп уже звучал гораздо менее оптимистично. "Прогресс пока небольшой. Все сложно. Я попробую", - сказал тогда он.Откуда у политика, который ранее уже занимал пост президента США, вдруг появилась такая неуверенность? Это он посмотрел на украинские события из другого угла и понял, как трудно распутывать клубок конфликта или причина все-таки в чем-то другом?От Келлога до ГренеллаВ разгаре предвыборной кампании в США, в июне 2024 года, два ключевых советника Дональда Трампа — Кит Келлог и Фред Флейтц, представили ему мирный план по урегулированию украинского конфликта, который может быть задействован в случае его победы на президентских выборах в ноябре.По информации агентства Reuters, этот план предполагал, что США откажут Киеву в военной помощи, если он не согласится на диалог с Москвой. С другой стороны, Москву предупредят, что в случае отказа от переговоров Вашингтон даст Киеву "все необходимое" для того, чтобы закончить конфликт военным путем.Келлог тогда рассказал агентству, что в соответствии с этой инициативой, Киев может рассчитывать на получение большего количества вооружения только в том случае, если согласится на переговоры.Также он отметил, что во время переговоров прекращение огня будет достигнуто на основе "преобладающих линий фронта".По задумке авторов этого плана, США и другие страны НАТО должны были бы на продолжительное время отложить вступление Украины в альянс, для того, чтобы не раздражать Россию.Что касается территорий, которые контролирует Россия, Украине не нужно будет признавать российский суверенитет над ними, добавил Флейтц. Однако он признал, что Киеву будет трудно восстановить полный контроль над утерянными территориями.В качестве компенсации для Украины Келлог предложил сохранить протекторат Украины над частью захваченной ею Курской области, поскольку границы между Россией и Украиной обозначаются строго в соответствии с занятыми ими территориями.По словам Кита Келлога, в случае победы Трампа на президентских выборах в США, основная задача будет как можно скорее усадить Москву и Киев за стол переговоров.В начале декабря этого года, когда Дональд Трамп уже перестал быть президентским кандидатом и фактически (но пока не юридически) стал избранным президентом США, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в настоящее время существуют три главных предложения по Украине. Автором первого является специальный посланник по урегулированию на Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, автором второго — избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, а третьего — экс-глава нацразведки Ричард Гренелл.По данным агентства, все три варианта подразумевают территориальные уступки со стороны Украины и ее отказ от членства в НАТО.При этом журналисты Reuters отметили, что Трамп, скорее всего, будет использовать "кнут и пряник" для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров, как об этом заявили ранее в беседе с агентством советники избранного президента США Келлог и Флейтц. Если от переговоров откажется Владимир Зеленский, США прекратят поддержку Киева, а если откажется президент России Владимир Путин — увеличат.Заработать на войне, чтобы потом заработать на миреОднако в последнее время в американском медийном пространстве день за днем появляются статьи, в которых наглядно, с множеством примеров и цифр, объясняется, насколько невыгодно для США, чтобы Россия на Украине победила.Например, бывший заместитель министра обороны США по финансовым вопросам Илейн Маккаскер в статье для журнала Foreing Affairs 15 декабря представила доклад группы экспертов, в котором подсчитано, сколько денег придется потратить Вашингтону, если Россия победит Украину и разместит свои войска вдоль натовских границ.По ее данным, победа России на Украине обойдется США почти в семь раз дороже, чем продолжение финансирования Киева. С точки зрения финансов, вложение в войну на Украине гораздо выгоднее, чем перемирие, полагает Маккаскер.С другой стороны Марк Тиссен 18 декабря в статье для издания The Washington Post (WP) посоветовал Трампу овладеть украинскими природными ресурсами, для того, чтобы возместить США средства, потраченные на военную помощь Киеву. Но для того, чтобы спокойно эксплуатировать украинские ресурсы, надо обеспечить стабильные условия для ведения бизнеса. Поэтому у Тиссена тоже есть свой план, что делать с Украиной.По его мнению, первое условие для достижения "стабильного мира" - это создание границ, которых можно будет защищать. Это подразумевает возвращение Херсонской и Запорожской областей под власть Киева, полагает Тиссен.Второе условие — это гарантии безопасности для Киева. Например, это может быть вступление Украины в Североатлантический альянс, серьезные двусторонние обязательства в сфере безопасности или демилитаризованная зона под контролем европейских миротворцев, предлагает Тиссен.Также для достижения "прочного мира" нужно дальше вооружать Украину. Тиссен считает, что армия Киева должна быть достаточно сильна для сдерживания России.Американская "партия войны" явно не ошиблась, когда решила заговорить на языке денег с новым президентом, намеревавшимся прекратить конфликт на Украине. Доказательство этому сообщение газеты Financial Times от 20 декабря, в котором утверждается, что Дональд Трамп намерен продолжить поставки оружия в Киев. Газета ссылается на данные трех источников, знакомых с ходом переговоров между США и их западными союзниками.Теперь Трамп намерен продолжить поставки оружия на Украину без каких-либо предварительных условий, в том числе тех, которые касаются переговоров с Москвой, утверждает Financial Times. По данным американских журналистов, это позволит успокоить европейских союзников США, которые до и после его переизбрания выражали беспокойство по поводу своей способности полноценно поддерживать Киев.Все-таки Трамп не намерен это делать в ущерб США. В соответствии с информацией американского издания, Трамп планирует потребовать от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В настоящее время в альянсе установлена минимальная планка в 2% для оборонных расходов, и это требование выполняют только 23 из 32 членов НАТО, напомнил Financial Times.Таким образом полагают некоторые эксперты на Западе Трамп получит возможность в будущем заработать на Украине, эксплуатируя ее природные ресурсы, выделяя кредиты на ее восстановление и при этом еще больше привязать Европу к США, заставив ее тратить деньги на американское оружие, поставляемое Киеву.Поэтому не исключено, что Дональд Трамп полностью поменяет свою позицию по Украине и превратится из миротворца в "ястреба" войны. Даже напоминания о предвыборных обещаниях не заставят его особо краснеть, так как ему нравится быть непредсказуемым политиком.Больше об этом в материале Евгении Кондаковой Непредсказуем и выбирает США. Опасные аспекты в стремлении Трампа закончить конфликт на Украине

