https://ukraina.ru/20241226/1059988218.html

"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран

"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран - 26.12.2024 Украина.ру

"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран

Публицист, депутат Государственной Думы России, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру подвёл итоги 2024 года с точки зрения СВО и... Украина.ру, 26.12.2024

2024-12-26T16:00

2024-12-26T16:00

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Публицист, депутат Государственной Думы России, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру подвёл итоги 2024 года с точки зрения СВО и главных событий международной политики, предположил, как будут развиваться конфликты в дальнейшем и поделился ожиданиями от 2025 года. 00:27 – Итоги года на СВО;05:01 – Новый министр обороны РФ; 08:50 – "Орешник" и ядерная доктрина; 11:03 – Украинские колл-центры и терроризм; 22:15 – Вторжение в Курскую область; 25:40 – Внешний контур: выборы в США и Ближний Восток; 31:14 – Развитие конфликтов в 2025 году; 36:19 – Ожидания от следующего года. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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