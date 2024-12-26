https://ukraina.ru/20241226/1059988218.html
"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран
"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран - 26.12.2024 Украина.ру
"Зачищать" Украину придётся не один год: Вассерман о мошенниках, терроризме и поджоге новых стран
Публицист, депутат Государственной Думы России, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру подвёл итоги 2024 года с точки зрения СВО и... Украина.ру, 26.12.2024
2024-12-26T16:00
2024-12-26T16:00
2024-12-26T16:00
видео
россия
украина
сша
анатолий вассерман
нато
итоги
сво
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059987971_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09b9a3863a1b41c7d097fb305bd1934.jpg
Публицист, депутат Государственной Думы России, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру подвёл итоги 2024 года с точки зрения СВО и главных событий международной политики, предположил, как будут развиваться конфликты в дальнейшем и поделился ожиданиями от 2025 года. 00:27 – Итоги года на СВО;05:01 – Новый министр обороны РФ; 08:50 – "Орешник" и ядерная доктрина; 11:03 – Украинские колл-центры и терроризм; 22:15 – Вторжение в Курскую область; 25:40 – Внешний контур: выборы в США и Ближний Восток; 31:14 – Развитие конфликтов в 2025 году; 36:19 – Ожидания от следующего года. *В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
сша
лнр
днр
турция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059987971_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c56417a87cb896b35407d156f98150fa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сша, анатолий вассерман, нато, итоги, сво, лнр, днр, новые регионы, владимир зеленский, союзное государство, терроризм, президент сша, дональд трамп, турция, минобороны рф, "орешник", мошенники, видео
Видео, Россия, Украина, США, Анатолий Вассерман, НАТО, итоги, СВО, ЛНР, ДНР, Новые регионы, Владимир Зеленский, Союзное государство, терроризм, президент США, Дональд Трамп, Турция, Минобороны РФ, "Орешник", мошенники
Публицист, депутат Государственной Думы России, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру подвёл итоги 2024 года с точки зрения СВО и главных событий международной политики, предположил, как будут развиваться конфликты в дальнейшем и поделился ожиданиями от 2025 года.
00:27 – Итоги года на СВО;
05:01 – Новый министр обороны РФ;
08:50 – "Орешник" и ядерная доктрина;
11:03 – Украинские колл-центры и терроризм;
22:15 – Вторжение в Курскую область;
25:40 – Внешний контур: выборы в США и Ближний Восток;
31:14 – Развитие конфликтов в 2025 году;
36:19 – Ожидания от следующего года.
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ
ТГ-канал Анатолия Вассермана: https://t.me/wasserman_anatoliy
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru