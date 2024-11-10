Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив - 10.11.2024 Украина.ру
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Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив
Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив - 10.11.2024 Украина.ру
Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив
Некие наметки и ориентиры у Трампа и его окружения определенно есть. Они действительно готовы завершить эту войну, не мытьем, так катаньем. Но до раздумий над реальным планом действий еще не дошло
2024-11-10T06:15
2024-11-10T06:15
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.Он заявил, что никакого плана по решению украинского конфликта у Трампа нет.Эксперт заметил, что серьезно над планом в США никто не думал. Есть некий нарратив и поверхностное понимание, республиканцы действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, добавил политолог."Но, если для Трампа вся эта история начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали", — напомнил Павлив.По его словам, военно-политическое руководство России готово к переговорам, но Вашингтон может предложить Москве то, что ее не утсроит."И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации", — заключил Павлив.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин вспомнил, что во время прошлого срока на посту президента Трамп уже обещал золотые горы, но мало что у него получилось. Далее эксперт обратил внимание на то, что реально ждет Россию в ближайшее время.“Нас сейчас ждет ультиматум от Трампа. Он Зеленского тоже ждет. Но как себе это представляют люди из команды Трампа? Он начнет с малого. "Если вы не заморозите конфликт, я сделаю это для России, а это — для Украины". В этом случае Зеленский будет делать вид, что он согласен больше, чем Путин. Ему нужно, чтобы Трамп выполнил угрозы в отношении России”, — рассказал Бавырин.Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохоВ интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяРанее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
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Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, детали

Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив

06:15 10.11.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP / Evan Vucci
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Некие наметки и ориентиры у Трампа и его окружения определенно есть. Они действительно готовы завершить эту войну, не мытьем, так катаньем. Но до раздумий над реальным планом действий еще не дошло
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.
Он заявил, что никакого плана по решению украинского конфликта у Трампа нет.
"Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план", — объяснил логику Павлив.
Эксперт заметил, что серьезно над планом в США никто не думал. Есть некий нарратив и поверхностное понимание, республиканцы действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, добавил политолог.
"Но, если для Трампа вся эта история начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали", — напомнил Павлив.
По его словам, военно-политическое руководство России готово к переговорам, но Вашингтон может предложить Москве то, что ее не утсроит.
"И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации", — заключил Павлив.
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“Нас сейчас ждет ультиматум от Трампа. Он Зеленского тоже ждет. Но как себе это представляют люди из команды Трампа? Он начнет с малого. "Если вы не заморозите конфликт, я сделаю это для России, а это — для Украины". В этом случае Зеленский будет делать вид, что он согласен больше, чем Путин. Ему нужно, чтобы Трамп выполнил угрозы в отношении России”, — рассказал Бавырин.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
В интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
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