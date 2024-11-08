https://ukraina.ru/20241108/1058718297.html
Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике - 08.11.2024 Украина.ру
Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроят. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.
2024-11-08T06:40
2024-11-08T06:40
2024-11-08T06:40
интервью
украина
сша
россия
дональд трамп
петр порошенко
владимир зеленский
нато
украина.ру
мвд
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* прочертил для выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО.- Михаил означает ли это, что в киевских гостиных царит паника по поводу событий за океаном?- Нельзя одним миром мазать весь украинский политикум. Одно дело люди, близкие к режиму, "95-й квартал" и попутчики, другое – те, кто формально находились в оппозиции, а некоторые из них – в заключении. То есть у них прямо противоположное настроение.Относительно красных линий надо сказать, что бывают информационные поводы, которые требуют комментирования. Это та самая ситуация, когда политтехнологи Порошенко, да и он сам, могли бы промолчать. Лично для Петра Алексеевича расклад плохой по одной простой причине: гарантии на личную безопасность ему давала администрация Байдена и лично Байден. Трамп был тем человеком, который глубоко в эту историю не погружался, но отдавал распоряжения, чтобы поставить шлагбаум на пути Порошенко к переизбранию.Именно в администрации Трампа работают люди, в тесном контакте с которыми остается Арсен Аваков*, для которого может наступить политический ренессанс. Именно Аваков сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко. В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа.Поэтому Порошенко тоже относится к разряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.Я вижу по телеграм-каналам, которые близки к этим двум персонажам, Зеленскому и Ермаку. Там идут истерические публикации. Люди находятся не вполне в адекватном состоянии.- А кто еще из украинского политикума может получить шанс приблизиться к государственной кормушке?- Будет сильно зависеть от того, по какому треку пойдет вся эта история. Она может пойти по треку деэскалации, но тут действительно много зависит от новой администрации. Либо по реку эскалации с последующей деэскалацией. То есть еще больше задрать ставки, чтобы потом привести к разрядке.Люди близкие к Игорю Коломойскому* и лично он должны выдохнуть. Их основные проблемы начнут решаться. Как минимум, после инаугурации. Конечно, у администрации Трампа будет вагон и маленькая тележка других вопросов, но ребята могут рассчитывать, что и до них дойдет дело. А пострадали они как раз за Трампа, за то, что организовали атаку на Хантера Байдена. И лично Коломойский, и его бизнес-партнеры, и Дубинский, который был спикером всей этой истории. Они точно могут рассчитывать на облегчение своей участи и возвращение в украинскую политику, потому что у них остаются коммуникации с частью близкого к Трампу американского истеблишмента.Хуже может стать ситуация для Рината Ахметова, он ориентирован на демократов, хуже может стать ситуация у Пинчука. Он тоже был более ориентирован на круги, близкие к демократам.- Что означает публикация в The Wall Street Journal плана Трампа по урегулировке конфликта на Украине, который предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от стремления в НАТО на 20 лет?- Никакого плана нет. Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план.То, что там никто всерьез не садился за него, не сомневаюсь. Есть некий нарратив и поверхностное понимание — это однозначно. То, что эти ребята действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, тоже понятно.Если для Трампа вся эта история не начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали.Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроит. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.- То есть надо с большой долей скептицизма воспринимать заявление Трампа прекратить войны по всему миру?- Только что победивший кандидат тоже находится в измененном состоянии. Я это наблюдал множество раз в ходе избирательных кампаний. Победивший и проигравший это люди с перегруженной нервной системой, можно брякать все, что угодно. Поэтому давайте подождем до голосования выборщиков, тогда его риторика станет спокойнее, и можно будет делать далеко идущие выводы.* Признан террористом и экстремистомОб итогах президентских выборах на Украине Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
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интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, петр порошенко, владимир зеленский, нато, украина.ру, мвд, александр дубинский, игорь коломойский, ринат ахметов
Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроят. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко
* прочертил для выигравшего выборы президента США
Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО
.
- Михаил означает ли это, что в киевских гостиных царит паника по поводу событий за океаном?
- Нельзя одним миром мазать весь украинский политикум. Одно дело люди, близкие к режиму, "95-й квартал" и попутчики, другое – те, кто формально находились в оппозиции, а некоторые из них – в заключении. То есть у них прямо противоположное настроение.
Относительно красных линий надо сказать, что бывают информационные поводы, которые требуют комментирования. Это та самая ситуация, когда политтехнологи Порошенко, да и он сам, могли бы промолчать. Лично для Петра Алексеевича расклад плохой по одной простой причине: гарантии на личную безопасность ему давала администрация Байдена
и лично Байден. Трамп был тем человеком, который глубоко в эту историю не погружался, но отдавал распоряжения, чтобы поставить шлагбаум на пути Порошенко к переизбранию.
Именно в администрации Трампа работают люди, в тесном контакте с которыми остается Арсен Аваков
*, для которого может наступить политический ренессанс. Именно Аваков сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко. В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД
тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа.
Поэтому Порошенко тоже относится к разряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.
Я вижу по телеграм-каналам, которые близки к этим двум персонажам, Зеленскому и Ермаку
. Там идут истерические публикации. Люди находятся не вполне в адекватном состоянии.
- А кто еще из украинского политикума может получить шанс приблизиться к государственной кормушке?
- Будет сильно зависеть от того, по какому треку пойдет вся эта история. Она может пойти по треку деэскалации, но тут действительно много зависит от новой администрации. Либо по реку эскалации с последующей деэскалацией. То есть еще больше задрать ставки, чтобы потом привести к разрядке.
Люди близкие к Игорю Коломойскому
* и лично он должны выдохнуть. Их основные проблемы начнут решаться. Как минимум, после инаугурации. Конечно, у администрации Трампа будет вагон и маленькая тележка других вопросов, но ребята могут рассчитывать, что и до них дойдет дело. А пострадали они как раз за Трампа, за то, что организовали атаку на Хантера Байдена. И лично Коломойский, и его бизнес-партнеры, и Дубинский
, который был спикером всей этой истории. Они точно могут рассчитывать на облегчение своей участи и возвращение в украинскую политику, потому что у них остаются коммуникации с частью близкого к Трампу американского истеблишмента.
Хуже может стать ситуация для Рината Ахметова
, он ориентирован на демократов, хуже может стать ситуация у Пинчука
. Он тоже был более ориентирован на круги, близкие к демократам.
- Что означает публикация в The Wall Street Journal плана Трампа по урегулировке конфликта на Украине, который предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от стремления в НАТО на 20 лет?
- Никакого плана нет. Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план.
То, что там никто всерьез не садился за него, не сомневаюсь. Есть некий нарратив и поверхностное понимание — это однозначно. То, что эти ребята действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, тоже понятно.
Если для Трампа вся эта история не начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали.
Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроит. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.
- То есть надо с большой долей скептицизма воспринимать заявление Трампа прекратить войны по всему миру?
- Только что победивший кандидат тоже находится в измененном состоянии. Я это наблюдал множество раз в ходе избирательных кампаний. Победивший и проигравший это люди с перегруженной нервной системой, можно брякать все, что угодно. Поэтому давайте подождем до голосования выборщиков, тогда его риторика станет спокойнее, и можно будет делать далеко идущие выводы.
* Признан террористом и экстремистом