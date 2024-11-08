Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике - 08.11.2024 Украина.ру
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Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике - 08.11.2024 Украина.ру
Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроят. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.
2024-11-08T06:40
2024-11-08T06:40
интервью
украина
сша
россия
дональд трамп
петр порошенко
владимир зеленский
нато
украина.ру
мвд
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* прочертил для выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО.- Михаил означает ли это, что в киевских гостиных царит паника по поводу событий за океаном?- Нельзя одним миром мазать весь украинский политикум. Одно дело люди, близкие к режиму, "95-й квартал" и попутчики, другое – те, кто формально находились в оппозиции, а некоторые из них – в заключении. То есть у них прямо противоположное настроение.Относительно красных линий надо сказать, что бывают информационные поводы, которые требуют комментирования. Это та самая ситуация, когда политтехнологи Порошенко, да и он сам, могли бы промолчать. Лично для Петра Алексеевича расклад плохой по одной простой причине: гарантии на личную безопасность ему давала администрация Байдена и лично Байден. Трамп был тем человеком, который глубоко в эту историю не погружался, но отдавал распоряжения, чтобы поставить шлагбаум на пути Порошенко к переизбранию.Именно в администрации Трампа работают люди, в тесном контакте с которыми остается Арсен Аваков*, для которого может наступить политический ренессанс. Именно Аваков сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко. В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа.Поэтому Порошенко тоже относится к разряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.Я вижу по телеграм-каналам, которые близки к этим двум персонажам, Зеленскому и Ермаку. Там идут истерические публикации. Люди находятся не вполне в адекватном состоянии.- А кто еще из украинского политикума может получить шанс приблизиться к государственной кормушке?- Будет сильно зависеть от того, по какому треку пойдет вся эта история. Она может пойти по треку деэскалации, но тут действительно много зависит от новой администрации. Либо по реку эскалации с последующей деэскалацией. То есть еще больше задрать ставки, чтобы потом привести к разрядке.Люди близкие к Игорю Коломойскому* и лично он должны выдохнуть. Их основные проблемы начнут решаться. Как минимум, после инаугурации. Конечно, у администрации Трампа будет вагон и маленькая тележка других вопросов, но ребята могут рассчитывать, что и до них дойдет дело. А пострадали они как раз за Трампа, за то, что организовали атаку на Хантера Байдена. И лично Коломойский, и его бизнес-партнеры, и Дубинский, который был спикером всей этой истории. Они точно могут рассчитывать на облегчение своей участи и возвращение в украинскую политику, потому что у них остаются коммуникации с частью близкого к Трампу американского истеблишмента.Хуже может стать ситуация для Рината Ахметова, он ориентирован на демократов, хуже может стать ситуация у Пинчука. Он тоже был более ориентирован на круги, близкие к демократам.- Что означает публикация в The Wall Street Journal плана Трампа по урегулировке конфликта на Украине, который предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от стремления в НАТО на 20 лет?- Никакого плана нет. Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план.То, что там никто всерьез не садился за него, не сомневаюсь. Есть некий нарратив и поверхностное понимание — это однозначно. То, что эти ребята действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, тоже понятно.Если для Трампа вся эта история не начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали.Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроит. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.- То есть надо с большой долей скептицизма воспринимать заявление Трампа прекратить войны по всему миру?- Только что победивший кандидат тоже находится в измененном состоянии. Я это наблюдал множество раз в ходе избирательных кампаний. Победивший и проигравший это люди с перегруженной нервной системой, можно брякать все, что угодно. Поэтому давайте подождем до голосования выборщиков, тогда его риторика станет спокойнее, и можно будет делать далеко идущие выводы.* Признан террористом и экстремистомОб итогах президентских выборах на Украине Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
https://ukraina.ru/20241107/1058694558.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, петр порошенко, владимир зеленский, нато, украина.ру, мвд, александр дубинский, игорь коломойский, ринат ахметов
Интервью, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, МВД, Александр Дубинский, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов

Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике

06:40 08.11.2024
 
© РИА Новости . Мария ДевахинаМихаил Павлив интервью
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроят. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* прочертил для выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО.
- Михаил означает ли это, что в киевских гостиных царит паника по поводу событий за океаном?
- Нельзя одним миром мазать весь украинский политикум. Одно дело люди, близкие к режиму, "95-й квартал" и попутчики, другое – те, кто формально находились в оппозиции, а некоторые из них – в заключении. То есть у них прямо противоположное настроение.
Относительно красных линий надо сказать, что бывают информационные поводы, которые требуют комментирования. Это та самая ситуация, когда политтехнологи Порошенко, да и он сам, могли бы промолчать. Лично для Петра Алексеевича расклад плохой по одной простой причине: гарантии на личную безопасность ему давала администрация Байдена и лично Байден. Трамп был тем человеком, который глубоко в эту историю не погружался, но отдавал распоряжения, чтобы поставить шлагбаум на пути Порошенко к переизбранию.
Именно в администрации Трампа работают люди, в тесном контакте с которыми остается Арсен Аваков*, для которого может наступить политический ренессанс. Именно Аваков сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко. В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа.
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
Вчера, 09:45
Порошенко обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноябряЛидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко назвал "красные линии" после победы Дональда Трампа на выборах президента США
Поэтому Порошенко тоже относится к разряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.
Я вижу по телеграм-каналам, которые близки к этим двум персонажам, Зеленскому и Ермаку. Там идут истерические публикации. Люди находятся не вполне в адекватном состоянии.
- А кто еще из украинского политикума может получить шанс приблизиться к государственной кормушке?
- Будет сильно зависеть от того, по какому треку пойдет вся эта история. Она может пойти по треку деэскалации, но тут действительно много зависит от новой администрации. Либо по реку эскалации с последующей деэскалацией. То есть еще больше задрать ставки, чтобы потом привести к разрядке.
Люди близкие к Игорю Коломойскому* и лично он должны выдохнуть. Их основные проблемы начнут решаться. Как минимум, после инаугурации. Конечно, у администрации Трампа будет вагон и маленькая тележка других вопросов, но ребята могут рассчитывать, что и до них дойдет дело. А пострадали они как раз за Трампа, за то, что организовали атаку на Хантера Байдена. И лично Коломойский, и его бизнес-партнеры, и Дубинский, который был спикером всей этой истории. Они точно могут рассчитывать на облегчение своей участи и возвращение в украинскую политику, потому что у них остаются коммуникации с частью близкого к Трампу американского истеблишмента.
Хуже может стать ситуация для Рината Ахметова, он ориентирован на демократов, хуже может стать ситуация у Пинчука. Он тоже был более ориентирован на круги, близкие к демократам.
- Что означает публикация в The Wall Street Journal плана Трампа по урегулировке конфликта на Украине, который предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от стремления в НАТО на 20 лет?
- Никакого плана нет. Есть некий избирательный месседж-бокс, который касался украинского кейса. Его рассматривали через призму того, что нынешняя администрация США ведет к третьей мировой. А как этого не допустить? Нужно остановить войну на Украине, а для этого нужен план.
То, что там никто всерьез не садился за него, не сомневаюсь. Есть некий нарратив и поверхностное понимание — это однозначно. То, что эти ребята действительно готовы завершить эту историю, не мытьем, так катаньем, тоже понятно.
Дональд Трамп
Вчера, 18:01
Киевлянин с компроматом и зыбкое большинство. Какие опасности ждут Трампа на новом президентском срокеРеспубликанцы вернули свой Козырь - именно так переводится фамилия Дональда Трампа, который заснул бывшим, а проснулся будущим президентом США. Что обеспечило ему такой успех?
Если для Трампа вся эта история не начнет обращаться в репутационные потери, тогда он сможет быстро переиграть в сторону эскалации. Такой же была история с голосованием в Конгрессе по поводу помощи Украине. Республиканцы долго боролись, но под бомбардировкой медиа, которые были ориентированы на демократов, их мнение стало меняться в сторону того, что если Украина сейчас загнется, то мы понесем репутационные потери. В итоге за проект закона согласовали.
Наше военно-политическое руководство готово к переговорам, но возможно, нам предложат то, что нас не устроит. И если история не поедет быстро и будет развиваться не так, как хочет Трамп, то есть риск эскалации.
- То есть надо с большой долей скептицизма воспринимать заявление Трампа прекратить войны по всему миру?
- Только что победивший кандидат тоже находится в измененном состоянии. Я это наблюдал множество раз в ходе избирательных кампаний. Победивший и проигравший это люди с перегруженной нервной системой, можно брякать все, что угодно. Поэтому давайте подождем до голосования выборщиков, тогда его риторика станет спокойнее, и можно будет делать далеко идущие выводы.
* Признан террористом и экстремистом
Об итогах президентских выборах на Украине Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
 
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