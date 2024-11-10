Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи” - 10.11.2024 Украина.ру
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Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи”
Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи” - 10.11.2024 Украина.ру
Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи”
Режиму Зеленскому после всех его провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно — он не парился. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
2024-11-10T05:20
2024-11-10T05:20
новости
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
детали
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По его словам, тысяча гривен, которую Зеленский пообещал гражданам Украины, носит какой-то символический характер.Он упомянул, что параллельно на Украине запустили флешмоб "Давайте сами дадим Вове тысячу, пусть он подавится".В заключении историк предположил, что Зеленского мог подставить Ермак:“Потому что эти пауки в банке готовы друг друга поубивать”.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заметил, что “Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс набора. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в ТКЦ (аналог военкомата на Украине), а теперь многие пойдут еще и за тысячей.“Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше”, — аргументировал свою точку зрения Ищенко.Он добавил, что если постоянно отправлять на фронт “свежее мясо”, то в окопе будет кого убивать, а следовательно можно оттянуть штурмовые действия российских войск.“Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать”, — заключил Ищенко.Подробнее об этом — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для РоссииВ интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин также обрисовал свои мысли по этому поводу.“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке". Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды”, — поделился мыслями Выдрин.По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войнуНа прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряПолный текст интервью — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"
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новости, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, детали

Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи”

05:20 10.11.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Режиму Зеленскому после всех его провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно — он не парился. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян
По его словам, тысяча гривен, которую Зеленский пообещал гражданам Украины, носит какой-то символический характер.
“Якобы тысяча гривен — тысяча дней войны. А от какой даты они считают тысячу дней? Война в Донбассе началась десять лет назад. Следовательно, надо было дать 3600 гривен. То есть украинцев уже кинули. А если отсчет идет с 24 февраля, то тысячи дней еще нет. Наверное, режиму Зеленскому после всех его провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно — он не парился”, — поделился мыслями Гаспарян.
Он упомянул, что параллельно на Украине запустили флешмоб "Давайте сами дадим Вове тысячу, пусть он подавится".
В заключении историк предположил, что Зеленского мог подставить Ермак:
“Потому что эти пауки в банке готовы друг друга поубивать”.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заметил, что “Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс набора. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в ТКЦ (аналог военкомата на Украине), а теперь многие пойдут еще и за тысячей.
“Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше”, — аргументировал свою точку зрения Ищенко.
Он добавил, что если постоянно отправлять на фронт “свежее мясо”, то в окопе будет кого убивать, а следовательно можно оттянуть штурмовые действия российских войск.
“Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать”, — заключил Ищенко.
Подробнее об этом — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России
Коллаж: Зеленский, тысяча гривен, украинцы - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 15:47
Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборовЗеленский распорядился раздать гражданам по одной тысячи гривен. И не просто так. У этого решения есть своя предыстория и подноготная
В интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин также обрисовал свои мысли по этому поводу.
“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке". Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды”, — поделился мыслями Выдрин.
По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.
“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.
Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.
Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).
Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября
Полный текст интервью — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"
 
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