https://ukraina.ru/20241110/1058666907.html

Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи”

Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи” - 10.11.2024 Украина.ру

Тысяча гривен — тысяча дней войны. Гаспарян про символизм “Вовиной тысячи”

Режиму Зеленскому после всех его провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно — он не парился. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян

2024-11-10T05:20

2024-11-10T05:20

2024-11-10T05:20

новости

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058629197_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_87d8ca931f76dc38744aea36ebcbe72e.jpg

По его словам, тысяча гривен, которую Зеленский пообещал гражданам Украины, носит какой-то символический характер.Он упомянул, что параллельно на Украине запустили флешмоб "Давайте сами дадим Вове тысячу, пусть он подавится".В заключении историк предположил, что Зеленского мог подставить Ермак:“Потому что эти пауки в банке готовы друг друга поубивать”.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заметил, что “Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс набора. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в ТКЦ (аналог военкомата на Украине), а теперь многие пойдут еще и за тысячей.“Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше”, — аргументировал свою точку зрения Ищенко.Он добавил, что если постоянно отправлять на фронт “свежее мясо”, то в окопе будет кого убивать, а следовательно можно оттянуть штурмовые действия российских войск.“Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать”, — заключил Ищенко.Подробнее об этом — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для РоссииВ интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин также обрисовал свои мысли по этому поводу.“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке". Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды”, — поделился мыслями Выдрин.По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войнуНа прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряПолный текст интервью — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"

https://ukraina.ru/20241031/1058515862.html

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, детали