https://ukraina.ru/20241031/1058487555.html

Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну

Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну - 31.10.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну

Владимир Зеленский сделал сильную заявку на вступление в "уголок Дурова”. И, видимо, тоже закончится это дело браслетами. А власть на Украине неизбежно перейдет к тем, кто не за деньги, а за конституцию.

2024-10-31T05:50

2024-10-31T05:50

2024-10-31T05:50

интервью

запад

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий выдрин

павел дуров

грузия

иран

израиль

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).— Дмитрий Игнатьевич, что это значит? Зеленский совсем отчаялся и хочет расположить к себе народ? Или за этим кроется более тонкая схема: ведь выплаты позволят пересчитать граждан, которых после можно мобилизовать? И почему во время военных действий нелегитимный Зеленский вдруг решил раздать деньги народу, вместо трат на войну против России?— В жизни новое, как известно, хорошо забытое старое. А в политике новое — это чаще плохо выученные уроки старого. Комики, редко выдумывают нечто свое. Обычно они пародируют чужое. Иногда получается смешно. У Зеленского получилось!“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке".Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды.Мне довелось говорить с Юлией по этому поводу. Высказал ей свою точку зрения: многие люди любят мелкие подачки, но голосуют только за тех политиков, у которых есть крупные стратегические проекты.У нее таковых не было. Она поэтому и проиграла. У нынешнего вожака — тем более. Соответственно и его политическое будущее.По сути война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции. В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка.Конституцию отвергли — войну получили. Элементарно, Ватсон! Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны.Был когда-то в Бостоне. Там в порту на вечном "приколе" стоит корабль “Конституция". Его кэп сказал мне по секрету, что Америка жива, пока корабль на плаву. Сейчас я за судьбой фрегата с тревогой наблюдаю в сети.А на Украине конституция утонула. А “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг. Ее и на автобусный билет-то не хватит до соседней Польши. Как там пелось в популярной песенке: все о'кей, идем ко дну!Кстати говоря, по ходу вспомнил “Пашину тысячу”. Помнится Павел Дуров — основатель “телеги”, когда-то развлекался, кидая тысячные купюры в окно и наблюдая как за них дерутся прохожие. Закончил браслетом на ноге. Зеленский сделал сильную заявку на вступление в "уголок Дурова”. И закончит, видимо, браслетами. А власть неизбежно перейдет к тем, кто не за деньги, а за конституцию.— Исходя из сказанного вами и при сложившейся на фронте нынешней оперативной обстановке, когда Россия явно одерживает победу, какие действия мы можем ожидать от Запада и Украины?— Противостояние постепенно будет смещаться из военной сферы в медийную и дипломатическую. Любой результат, Запад потом попытается трактовать как свою победу и нивелировать наши выгоды своими дипломатическими ухищрениями.Вспомните, как зарождался его опыт еще в Бастилии. Там революционеры штурмовали тюрьму, где положили сотню преданных присяге правоохранителей, включая инвалидов важнейших для державы войн. И все ради того, чтобы освободить несколько фальшивомонетчиков и извращенцев. Но потом этот кипиш всемирно объявили победой демократии и народовластия. Умеют, чертяки!Поэтому почти все зависит от скорости наших военных успехов. Условно говоря, российское военное продвижение должно быть быстрее, чем западные подковерные интриги и ухищрения. Темп и только темп сегодня самое главное. Россия уже успела сосредоточиться. А а недруги не должны успеть. То есть главный противник ныне не Запад, а время.— Выборы парламента Грузии ознаменовались тем, что оппозиция не признает поражение. У вас есть какие-то сценарии развития событий в Грузии?— Маленькая Грузия сегодня — это большая политическая тема. Хочу посветить ей отдельную колонку. Пока только замечу, что там происходит мучительный процесс выздоравливания страны. Сейчас как раз фаза экзистенционального криза — болезненного переосмысления прошлого опыта и поиска новых смыслов бытия.Часть народа страны к этому уже готова, а часть правящей элиты — нет. Низы почти хотят, верхи не совсем могут.Но это как раз тот случай, когда с интонациями героя Никиты Михалкова надо пожелать: "сама, сама, сама…” Любая помощь может только навредить. Запад, в лице американского посольства и грузинской президентши этого не понимает. Ну, и звездно-полосатый флаг им в руку, вместе с хачапури. А нам, какие бы не были искушения и соблазны, не стоит вмешиваться — только наблюдать, и молиться. Ведь мы одной веры.— Израиль и Иран обменялись какими-то невнятными ударами — и по результатам, и по международному резонансу. Это уже война на Ближнем Востоке или ее пр ?— Есть такое зоологическое наблюдение. Самец ласки, прежде чем вступить в интимные отношения с супругой, имеет их с другими ласками. Это называется — предварительные ласки.То, что делает Нетаньяху, очень напоминает именно предварительные ласки. Он шарашит из всех калибров по прокси Ирана в Палестине, Ливане, Cирии, но очень осторожен с самими персами.Недавно смотрел в сети чемпионат мира по пощечинам. С участием русского финалиста. Уж не знаю, зачем он там проявился. Не наш это стиль — Москва бьет с носка. А там здоровяки отвешивают по очереди друг другу многочисленные оплеухи. Хотя могут завалить одним ударом кулака быка. Это очень напоминает геополитический чемпионат по пощечинам между Израилем и Ираном.Но рано или поздно кто-то инстинктивно сожмет кулак. И тут надо бы понимать скрытые их мотивы. Персы — нация воинов, которые мечтаю стать торговцами. Евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. Соответственно, кулаки больше чешутся у последних. Они и начнут рано или поздно — не сомневаюсь.— Какие еще важные события в мире, на ваш взгляд, остались не замеченными?— Да, таковые есть. Меня крайне удивило то, что фактически не замеченным остался крах великобританского геополитического проекта. Он выразился в том, что монарх Карл III практически отказался от протектората над Австралией.Это безусловная гибель главного принципа, на котором была построена империя: ничего не выбрасывать — все в хозяйстве пригодится. На этом принципе взошла звезда самого Черчилля.Ясно, что это мифологизированная и переоцененная фигура. Но он всегда докуривал до пепла утреннюю гаванскую сигару и допивал до донышка вечернюю бутылку армянского коньяка. Ничего не выбрасывал!Ему как-то доложили, что солдаты экспедиционных войск выбрасывают положенные в пайке презервативы. Тогда еще, в отличие от нынешних нравов, однополые отношения в британской армии были не популярны. Уинстон тут же предложил натягивать контрацептивы на затворы винтовок. Сберегли их от сырости и сохранили дорогие лайфхаки.Короче, бриты как нация выросли из бережливости. А монарх, то ли в силу тяжелой болезни, то ли по причине легкого скудоумия, взял и выбросил целый континент. Хотя мог бы его выгодно сбыть тем же янки. Они ведь вскоре начнут туда массово переселятся. Не по-британски все это. Конец империи!О силе духа России и отсутствии демократии в США в интервью Анны Черкасовой с американцем Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, запад, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий выдрин, павел дуров, грузия, иран, израиль, война, британия, деньги, фронт