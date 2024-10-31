Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну - 31.10.2024 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну - 31.10.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
Владимир Зеленский сделал сильную заявку на вступление в "уголок Дурова”. И, видимо, тоже закончится это дело браслетами. А власть на Украине неизбежно перейдет к тем, кто не за деньги, а за конституцию.
2024-10-31T05:50
2024-10-31T05:50
интервью
запад
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий выдрин
павел дуров
грузия
иран
израиль
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).— Дмитрий Игнатьевич, что это значит? Зеленский совсем отчаялся и хочет расположить к себе народ? Или за этим кроется более тонкая схема: ведь выплаты позволят пересчитать граждан, которых после можно мобилизовать? И почему во время военных действий нелегитимный Зеленский вдруг решил раздать деньги народу, вместо трат на войну против России?— В жизни новое, как известно, хорошо забытое старое. А в политике новое — это чаще плохо выученные уроки старого. Комики, редко выдумывают нечто свое. Обычно они пародируют чужое. Иногда получается смешно. У Зеленского получилось!“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке".Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды.Мне довелось говорить с Юлией по этому поводу. Высказал ей свою точку зрения: многие люди любят мелкие подачки, но голосуют только за тех политиков, у которых есть крупные стратегические проекты.У нее таковых не было. Она поэтому и проиграла. У нынешнего вожака — тем более. Соответственно и его политическое будущее.По сути война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции. В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка.Конституцию отвергли — войну получили. Элементарно, Ватсон! Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны.Был когда-то в Бостоне. Там в порту на вечном "приколе" стоит корабль “Конституция". Его кэп сказал мне по секрету, что Америка жива, пока корабль на плаву. Сейчас я за судьбой фрегата с тревогой наблюдаю в сети.А на Украине конституция утонула. А “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг. Ее и на автобусный билет-то не хватит до соседней Польши. Как там пелось в популярной песенке: все о'кей, идем ко дну!Кстати говоря, по ходу вспомнил “Пашину тысячу”. Помнится Павел Дуров — основатель “телеги”, когда-то развлекался, кидая тысячные купюры в окно и наблюдая как за них дерутся прохожие. Закончил браслетом на ноге. Зеленский сделал сильную заявку на вступление в "уголок Дурова”. И закончит, видимо, браслетами. А власть неизбежно перейдет к тем, кто не за деньги, а за конституцию.— Исходя из сказанного вами и при сложившейся на фронте нынешней оперативной обстановке, когда Россия явно одерживает победу, какие действия мы можем ожидать от Запада и Украины?— Противостояние постепенно будет смещаться из военной сферы в медийную и дипломатическую. Любой результат, Запад потом попытается трактовать как свою победу и нивелировать наши выгоды своими дипломатическими ухищрениями.Вспомните, как зарождался его опыт еще в Бастилии. Там революционеры штурмовали тюрьму, где положили сотню преданных присяге правоохранителей, включая инвалидов важнейших для державы войн. И все ради того, чтобы освободить несколько фальшивомонетчиков и извращенцев. Но потом этот кипиш всемирно объявили победой демократии и народовластия. Умеют, чертяки!Поэтому почти все зависит от скорости наших военных успехов. Условно говоря, российское военное продвижение должно быть быстрее, чем западные подковерные интриги и ухищрения. Темп и только темп сегодня самое главное. Россия уже успела сосредоточиться. А а недруги не должны успеть. То есть главный противник ныне не Запад, а время.— Выборы парламента Грузии ознаменовались тем, что оппозиция не признает поражение. У вас есть какие-то сценарии развития событий в Грузии?— Маленькая Грузия сегодня — это большая политическая тема. Хочу посветить ей отдельную колонку. Пока только замечу, что там происходит мучительный процесс выздоравливания страны. Сейчас как раз фаза экзистенционального криза — болезненного переосмысления прошлого опыта и поиска новых смыслов бытия.Часть народа страны к этому уже готова, а часть правящей элиты — нет. Низы почти хотят, верхи не совсем могут.Но это как раз тот случай, когда с интонациями героя Никиты Михалкова надо пожелать: "сама, сама, сама…” Любая помощь может только навредить. Запад, в лице американского посольства и грузинской президентши этого не понимает. Ну, и звездно-полосатый флаг им в руку, вместе с хачапури. А нам, какие бы не были искушения и соблазны, не стоит вмешиваться — только наблюдать, и молиться. Ведь мы одной веры.— Израиль и Иран обменялись какими-то невнятными ударами — и по результатам, и по международному резонансу. Это уже война на Ближнем Востоке или ее пр ?— Есть такое зоологическое наблюдение. Самец ласки, прежде чем вступить в интимные отношения с супругой, имеет их с другими ласками. Это называется — предварительные ласки.То, что делает Нетаньяху, очень напоминает именно предварительные ласки. Он шарашит из всех калибров по прокси Ирана в Палестине, Ливане, Cирии, но очень осторожен с самими персами.Недавно смотрел в сети чемпионат мира по пощечинам. С участием русского финалиста. Уж не знаю, зачем он там проявился. Не наш это стиль — Москва бьет с носка. А там здоровяки отвешивают по очереди друг другу многочисленные оплеухи. Хотя могут завалить одним ударом кулака быка. Это очень напоминает геополитический чемпионат по пощечинам между Израилем и Ираном.Но рано или поздно кто-то инстинктивно сожмет кулак. И тут надо бы понимать скрытые их мотивы. Персы — нация воинов, которые мечтаю стать торговцами. Евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. Соответственно, кулаки больше чешутся у последних. Они и начнут рано или поздно — не сомневаюсь.— Какие еще важные события в мире, на ваш взгляд, остались не замеченными?— Да, таковые есть. Меня крайне удивило то, что фактически не замеченным остался крах великобританского геополитического проекта. Он выразился в том, что монарх Карл III практически отказался от протектората над Австралией.Это безусловная гибель главного принципа, на котором была построена империя: ничего не выбрасывать — все в хозяйстве пригодится. На этом принципе взошла звезда самого Черчилля.Ясно, что это мифологизированная и переоцененная фигура. Но он всегда докуривал до пепла утреннюю гаванскую сигару и допивал до донышка вечернюю бутылку армянского коньяка. Ничего не выбрасывал!Ему как-то доложили, что солдаты экспедиционных войск выбрасывают положенные в пайке презервативы. Тогда еще, в отличие от нынешних нравов, однополые отношения в британской армии были не популярны. Уинстон тут же предложил натягивать контрацептивы на затворы винтовок. Сберегли их от сырости и сохранили дорогие лайфхаки.Короче, бриты как нация выросли из бережливости. А монарх, то ли в силу тяжелой болезни, то ли по причине легкого скудоумия, взял и выбросил целый континент. Хотя мог бы его выгодно сбыть тем же янки. Они ведь вскоре начнут туда массово переселятся. Не по-британски все это. Конец империи!О силе духа России и отсутствии демократии в США в интервью Анны Черкасовой с американцем Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
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Анна Черкасова
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интервью, запад, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий выдрин, павел дуров, грузия, иран, израиль, война, британия, деньги, фронт
Интервью, Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Выдрин, Павел Дуров, Грузия, Иран, Израиль, война, Британия, деньги, фронт

Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну

05:50 31.10.2024
 
Коллаж: Дмитрий Выдрин интервью
Коллаж: Дмитрий Выдрин интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский сделал сильную заявку на вступление в "уголок Дурова”. И, видимо, тоже закончится это дело браслетами. А власть на Украине неизбежно перейдет к тем, кто не за деньги, а за конституцию.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).
— Дмитрий Игнатьевич, что это значит? Зеленский совсем отчаялся и хочет расположить к себе народ? Или за этим кроется более тонкая схема: ведь выплаты позволят пересчитать граждан, которых после можно мобилизовать? И почему во время военных действий нелегитимный Зеленский вдруг решил раздать деньги народу, вместо трат на войну против России?
— В жизни новое, как известно, хорошо забытое старое. А в политике новое — это чаще плохо выученные уроки старого. Комики, редко выдумывают нечто свое. Обычно они пародируют чужое. Иногда получается смешно. У Зеленского получилось!
“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке".
Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды.
Мне довелось говорить с Юлией по этому поводу. Высказал ей свою точку зрения: многие люди любят мелкие подачки, но голосуют только за тех политиков, у которых есть крупные стратегические проекты.
У нее таковых не было. Она поэтому и проиграла. У нынешнего вожака — тем более. Соответственно и его политическое будущее.
По сути война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции. В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка.
Конституцию отвергли — войну получили. Элементарно, Ватсон! Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны.
Был когда-то в Бостоне. Там в порту на вечном "приколе" стоит корабль “Конституция". Его кэп сказал мне по секрету, что Америка жива, пока корабль на плаву. Сейчас я за судьбой фрегата с тревогой наблюдаю в сети.
А на Украине конституция утонула. А “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг. Ее и на автобусный билет-то не хватит до соседней Польши. Как там пелось в популярной песенке: все о'кей, идем ко дну!
Кстати говоря, по ходу вспомнил “Пашину тысячу”. Помнится Павел Дуров — основатель “телеги”, когда-то развлекался, кидая тысячные купюры в окно и наблюдая как за них дерутся прохожие. Закончил браслетом на ноге.
Зеленский сделал сильную заявку на вступление в "уголок Дурова”. И закончит, видимо, браслетами. А власть неизбежно перейдет к тем, кто не за деньги, а за конституцию.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— Исходя из сказанного вами и при сложившейся на фронте нынешней оперативной обстановке, когда Россия явно одерживает победу, какие действия мы можем ожидать от Запада и Украины?
— Противостояние постепенно будет смещаться из военной сферы в медийную и дипломатическую. Любой результат, Запад потом попытается трактовать как свою победу и нивелировать наши выгоды своими дипломатическими ухищрениями.
Вспомните, как зарождался его опыт еще в Бастилии. Там революционеры штурмовали тюрьму, где положили сотню преданных присяге правоохранителей, включая инвалидов важнейших для державы войн. И все ради того, чтобы освободить несколько фальшивомонетчиков и извращенцев.
Но потом этот кипиш всемирно объявили победой демократии и народовластия. Умеют, чертяки!
Поэтому почти все зависит от скорости наших военных успехов. Условно говоря, российское военное продвижение должно быть быстрее, чем западные подковерные интриги и ухищрения.
Темп и только темп сегодня самое главное. Россия уже успела сосредоточиться. А а недруги не должны успеть. То есть главный противник ныне не Запад, а время.
— Выборы парламента Грузии ознаменовались тем, что оппозиция не признает поражение. У вас есть какие-то сценарии развития событий в Грузии?
— Маленькая Грузия сегодня — это большая политическая тема. Хочу посветить ей отдельную колонку.
Пока только замечу, что там происходит мучительный процесс выздоравливания страны. Сейчас как раз фаза экзистенционального криза — болезненного переосмысления прошлого опыта и поиска новых смыслов бытия.
Часть народа страны к этому уже готова, а часть правящей элиты — нет. Низы почти хотят, верхи не совсем могут.
Но это как раз тот случай, когда с интонациями героя Никиты Михалкова надо пожелать: "сама, сама, сама…” Любая помощь может только навредить.
Запад, в лице американского посольства и грузинской президентши этого не понимает. Ну, и звездно-полосатый флаг им в руку, вместе с хачапури. А нам, какие бы не были искушения и соблазны, не стоит вмешиваться — только наблюдать, и молиться. Ведь мы одной веры.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМасштабный митинг под названием "Грузия выбирает Европу"
Масштабный митинг под названием Грузия выбирает Европу - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Масштабный митинг под названием "Грузия выбирает Европу"
— Израиль и Иран обменялись какими-то невнятными ударами — и по результатам, и по международному резонансу. Это уже война на Ближнем Востоке или ее пр ?
— Есть такое зоологическое наблюдение. Самец ласки, прежде чем вступить в интимные отношения с супругой, имеет их с другими ласками. Это называется — предварительные ласки.
То, что делает Нетаньяху, очень напоминает именно предварительные ласки. Он шарашит из всех калибров по прокси Ирана в Палестине, Ливане, Cирии, но очень осторожен с самими персами.
Недавно смотрел в сети чемпионат мира по пощечинам. С участием русского финалиста. Уж не знаю, зачем он там проявился. Не наш это стиль — Москва бьет с носка.
А там здоровяки отвешивают по очереди друг другу многочисленные оплеухи. Хотя могут завалить одним ударом кулака быка. Это очень напоминает геополитический чемпионат по пощечинам между Израилем и Ираном.
Но рано или поздно кто-то инстинктивно сожмет кулак. И тут надо бы понимать скрытые их мотивы. Персы — нация воинов, которые мечтаю стать торговцами. Евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. Соответственно, кулаки больше чешутся у последних. Они и начнут рано или поздно — не сомневаюсь.
Карл III
Карл III
Карл III
— Какие еще важные события в мире, на ваш взгляд, остались не замеченными?
— Да, таковые есть. Меня крайне удивило то, что фактически не замеченным остался крах великобританского геополитического проекта. Он выразился в том, что монарх Карл III практически отказался от протектората над Австралией.
Это безусловная гибель главного принципа, на котором была построена империя: ничего не выбрасывать — все в хозяйстве пригодится. На этом принципе взошла звезда самого Черчилля.
Ясно, что это мифологизированная и переоцененная фигура. Но он всегда докуривал до пепла утреннюю гаванскую сигару и допивал до донышка вечернюю бутылку армянского коньяка. Ничего не выбрасывал!
Ему как-то доложили, что солдаты экспедиционных войск выбрасывают положенные в пайке презервативы. Тогда еще, в отличие от нынешних нравов, однополые отношения в британской армии были не популярны. Уинстон тут же предложил натягивать контрацептивы на затворы винтовок. Сберегли их от сырости и сохранили дорогие лайфхаки.
Короче, бриты как нация выросли из бережливости. А монарх, то ли в силу тяжелой болезни, то ли по причине легкого скудоумия, взял и выбросил целый континент. Хотя мог бы его выгодно сбыть тем же янки. Они ведь вскоре начнут туда массово переселятся. Не по-британски все это. Конец империи!
О силе духа России и отсутствии демократии в США в интервью Анны Черкасовой с американцем Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушь.
 
ИнтервьюЗападРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ВыдринПавел ДуровГрузияИранИзраильвойнаБританияденьгифронт
 
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