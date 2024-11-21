https://ukraina.ru/20241121/1059100909.html

Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов

Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов - 21.11.2024 Украина.ру

Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов

Политолог, специалист по Ирану и Среднему Востоку, преподаватель экономического факультета РУДН и ИОН РАНХиГС Фархад Ибрагимов в студии Украина.ру прокомментировал последствия разрешения, которое дали США на дальнобойные удары вглубь России, а также рассказал об итогах экстренного арабо-исламского саммита по сектору Газа и Ливану

2024-11-21T15:29

2024-11-21T15:29

2024-11-21T15:29

видео

россия

сша

газа

сектор газа

ливан

война

ближний восток

индия

турция

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00:40 - Разрешение США на удары вглубь России: последствия; 05:10 - Почему мир больше не подчиняется гегемонии США? 08:15 - Ближневосточный военный конфликт: методы разрешения; 14:01 - Почему не случилась большая война на Ближнем Востоке? 19:48 - Требования Ирана денежной компенсации от США.

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