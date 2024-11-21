Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов - 21.11.2024 Украина.ру
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Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов
Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов - 21.11.2024 Украина.ру
Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов
Политолог, специалист по Ирану и Среднему Востоку, преподаватель экономического факультета РУДН и ИОН РАНХиГС Фархад Ибрагимов в студии Украина.ру прокомментировал последствия разрешения, которое дали США на дальнобойные удары вглубь России, а также рассказал об итогах экстренного арабо-исламского саммита по сектору Газа и Ливану
2024-11-21T15:29
2024-11-21T15:29
видео
россия
сша
газа
сектор газа
ливан
война
ближний восток
индия
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00:40 - Разрешение США на удары вглубь России: последствия; 05:10 - Почему мир больше не подчиняется гегемонии США? 08:15 - Ближневосточный военный конфликт: методы разрешения; 14:01 - Почему не случилась большая война на Ближнем Востоке? 19:48 - Требования Ирана денежной компенсации от США.
россия
сша
газа
сектор газа
ливан
ближний восток
индия
турция
иран
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видео, россия, сша, газа, сектор газа, ливан, война, ближний восток, индия, турция, дональд трамп, конфликт, иран, деньги, ракеты, дальнобойные ракеты, джо байден, саммит, британия, франция, эрдоган, саудовская аравия, санкции, киев, москва, видео
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Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов

15:29 21.11.2024
 
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Политолог, специалист по Ирану и Среднему Востоку, преподаватель экономического факультета РУДН и ИОН РАНХиГС Фархад Ибрагимов в студии Украина.ру прокомментировал последствия разрешения, которое дали США на дальнобойные удары вглубь России, а также рассказал об итогах экстренного арабо-исламского саммита по сектору Газа и Ливану
00:40 - Разрешение США на удары вглубь России: последствия;
05:10 - Почему мир больше не подчиняется гегемонии США?
08:15 - Ближневосточный военный конфликт: методы разрешения;
14:01 - Почему не случилась большая война на Ближнем Востоке?
19:48 - Требования Ирана денежной компенсации от США.
 
ВидеоРоссияСШАГазасектор ГазаЛиванвойнаБлижний ВостокИндияТурцияДональд ТрампконфликтИранденьгиракетыдальнобойные ракетыДжо БайденсаммитБританияФранцияЭрдоганСаудовская АравиясанкцииКиевМосква
 
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