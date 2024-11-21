СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова" - 21.11.2024 Украина.ру
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СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова"
СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова" - 21.11.2024 Украина.ру
СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова"
Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области "Ансамбль Церкви Рождества Христова". Об этом 21 ноября сообщил СК РФ.
2024-11-21T13:58
2024-11-21T13:58
новости
курская область
россия
украина
зоя космодемьянская
ск рф
вооруженные силы украины
кто
уголовное дело
культура
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Фигурантами уголовного дела стали боевики вооружённых формирований Украины (ВФУ). Также по делу проходят боевики иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований.Российские следователи считают их причастными к совершению террористического акта и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Суджанском районе Курской области."Установлено, что в середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия "Ансамбль Церкви Рождества Христова",- сказано в официальном сообщении.В результате этих преступных действий объект культурного наследия был поврежден и частично разрушен, констатировали в Следкоме."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве России.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследияТем временем В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября
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новости, курская область, россия, украина, зоя космодемьянская, ск рф, вооруженные силы украины, кто, уголовное дело, культура, культурное наследие, русская культура, криминал, всу, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Украина, Зоя Космодемьянская, СК РФ, Вооруженные силы Украины, КТО, уголовное дело, культура, культурное наследие, русская культура, криминал, ВСУ, Военные преступления

СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова"

13:58 21.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области "Ансамбль Церкви Рождества Христова". Об этом 21 ноября сообщил СК РФ.
Фигурантами уголовного дела стали боевики вооружённых формирований Украины (ВФУ). Также по делу проходят боевики иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований.
Российские следователи считают их причастными к совершению террористического акта и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Суджанском районе Курской области.
"Установлено, что в середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия "Ансамбль Церкви Рождества Христова",- сказано в официальном сообщении.
В результате этих преступных действий объект культурного наследия был поврежден и частично разрушен, констатировали в Следкоме.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве России.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на эту тему: СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия
Тем временем В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаЗоя КосмодемьянскаяСК РФВооруженные силы УкраиныКТОуголовное делокультуракультурное наследиерусская культуракриминалВСУВоенные преступления
 
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