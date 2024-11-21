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СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова"

СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова" - 21.11.2024 Украина.ру

СК РФ привлечёт к уголовной ответственности обстрелявших "Ансамбль Церкви Рождества Христова"

Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области "Ансамбль Церкви Рождества Христова". Об этом 21 ноября сообщил СК РФ.

2024-11-21T13:58

2024-11-21T13:58

2024-11-21T13:58

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Фигурантами уголовного дела стали боевики вооружённых формирований Украины (ВФУ). Также по делу проходят боевики иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований.Российские следователи считают их причастными к совершению террористического акта и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Суджанском районе Курской области."Установлено, что в середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наемнических формирований с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия "Ансамбль Церкви Рождества Христова",- сказано в официальном сообщении.В результате этих преступных действий объект культурного наследия был поврежден и частично разрушен, констатировали в Следкоме."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - заверили в следственном ведомстве России.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследияТем временем В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября

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