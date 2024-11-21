https://ukraina.ru/20241121/1059098847.html

Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля

Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля - 21.11.2024 Украина.ру

Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля

Эхо Нюрнбергского трибунала, очередную годовщину начала которого мир отметил 20 ноября, для Украины звучит еще и в том, что сегодня он однозначно нужен для многих украинских правителей, которые погрузили свою страну в страшную войну и убивают сограждан сотнями тысяч.

2024-11-21T14:45

2024-11-21T14:45

2024-11-21T14:45

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

германия

трибунал

валерий залужный

мнения

петр порошенко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057919624_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_42423210431071df736c7df27d0800a2.jpg.webp

И, конечно же, в том, что многие ныне правящие руководители двух майданов и современного неонацистского режима на Украине готовятся не к новому Нюрнбергскому трибуналу, а планируют и дальше коптить небо и изображать из себя государственных деятелей.Речь идет о той шумихе вокруг кастинга претендентов на роль нового фюрера неонацистов, которая станет актуальной, когда уберут за ненадобностью нынешнего просроченного Владимира Зеленского. Западные кураторы, которые и держат на кровавом подсосе всю эту безжалостную компашку, уже даже назвали дату – 25 мая будущего года якобы должны состояться выборы президента Украины, после которых Зеленского и отправят на помойку истории, где ему и место.На его место многие уже даже сменщика подобрали – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сегодня смешит весь мир, работая якобы послом Украины в Британии и даже пытаясь общаться по-английски (на минуточку, "Ландан — из зе кэпитал оф зе Грейт Бритн!") с тамошними людьми, которым не удалось увернуться от такого счастья.Называют также экс-президента Петра Порошенко, мечтающего взять реванш у Зеленского и вернуться в высокое кресло. И потому Порошенко уже сейчас готовится к новой президентской кампании и везде забрасывает удочки и зондирует почву. И дома, и на ЗападеМеряют президентскую кольчужку и на экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который, по легенде, создал Зеленского, но был отставлен, потому что пал жертвой ревности созданной игрушки. Он как бы номинально подходит, потому что практически не замаран в преступлениях режима.Говорят о главе Киева Виталике Кличко, который рулит столицей Украины, плохо приходя в сознание и, по оценкам многих, будучи уверенным что он – не мэр, а президент, как того хотела еще в 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель, впечатленная мускулистыми надбровными дугами чемпиона мира по боксу, плавно переходящими в затылок. Вспоминают даже "бабушку украинской политики" или "единственную женщину-политика с яйцами" Юлию Тимошенко, вскидывающуюся при любом звуке электоральной трубы, как цирковая лошадь в погоне за призовыми.Еще кто-то говорит, что генеральская хунта, понимая неизбежность поражения на фронтах СВО, выдвинет из своей среды какого-нибудь генерала, который сменит Зеленского и выполнит задачу Запада – начнет с Россией переговоры о перемирии или заморозке конфликта.Поговаривают и о том, что следующим президентом остатков Украины, которую обязательно будут готовить к новой войне с Россией, может стать совершенно новая кандидатура, которую согласуют на Западе и которая не будет вызывать отвращения у Москвы.Однако большинство обозревателей по-прежнему выбирает Залужного, который по всем рейтингам политической популярности стоит выше всех остальных политиков и на любых выборах делает Зеленского одной левой. Да что там левой – сметает его с политической арены, как мышка хвостиком яйцо у бабушки и дедушки из сказки.И Залужный уже опять хорохорится и примеряет новую должность – встречается с общественностью, рассказывает о том, сделал и что собирается делать, но главное – говорит, что нужно было бы сделать Украине и для Украины. То есть обозначает как бы пункты и планы своей предвыборной программы, ежели такая понадобится. Готовит навоз для своего будущего политического прорастания.Вот потому-то и возникает главный вопрос: а будет ли полезен Залужный на возможных переговорах в качестве нового президента Украины? Чем он отличается от того же Зеленского, с которым пока никто никаких дел иметь не собирается?Ответ простой: нет, нет и еще раз нет. Если Запад видит в нем какую-то альтернативу, то для России Залужный – такой же военный преступник, как и Зеленский. И у него, как и у Зеленского, тоже руки по локоть в крови россиян и украинцев. И солдат, и мирных людей, в отношении которых ВСУ Зеленского-Залужного совершают преступления против человечности. И используя террор как вспомогательное средство решения проблем.Признать такими преступниками Зеленского и Залужного, всю остальную их клику и свору и должен будет аналог Нюрнбергского трибунала, который может быть проведен в Донецке или Луганске, как городах, которые больше всего пострадали от неонацистского режима и его фюреров.И вот вам последний примерчик в копилку всего вышесказанного. Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомленные источники на днях сообщило, что Валерий Залужный не только хотел взорвать и взорвал (приложил руку к этому) "Северные потоки" ("СП"), но и хотел провернуть такое же преступление против "Турецкого потока", который качает российский газ в Южную Европу через Турцию.Очень увлекательную для любителей детективов и полезную для психиатров информацию поведали немецкие журналисты. О том, как 11 человек и одна женщина (как вам такая характеристика группы подрывников?), движимые высокими патриотическими устремлениями, решили взорвать "Северные потоки". И первый, и второй. Научились дайверскому и подрывному делу в каком-то из тайных озер на Украине, прикупили взрывчатки, замаскировали ее под баллон для воздуха, наняли яхту для 12 человек и вышли в море. Чтобы 26 сентября 2022 года взорвать три трубы "СП" из четырех (одна бомба не сработала и одна труба осталась целой).Грохнуло так, что даже безропотные и верные американцам Германия, Дания и Швеция сразу признали взрыв и предположили: это могла быть целенаправленная диверсия. А оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить сегодня невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, и факт остается фактом – Европа лишилась дешевых российских энергоносителей и была легко и непринужденно ограблена США. И "обезжирена" и экономически (в США потянулись европроизводства), и финансово (переплачивать за дорогие энергоносители из США пришлось втридорога).Но главное в другом: немецкие писаки из Spiegel утверждают, что за терактом стоял именно Залужный. Более того, когда о подготовке к взрыву стало известно ЦРУ, американцы сообщили о теракте Зеленскому, и тот приказал его не совершать. Однако Залужный якобы настоял на своем, и трубы таки грохнули.Ну и кто этот самый Залужный после такого? Правильно – типичный террорист, по которому уже рыдает не одна тюрьма. Осталось только провести процесс, доказать вину, и можно вешать.Да-да, вешать. Потому что итогом Нюрнбергского процесса для главарей гитлеровского рейха стал приговор – высшая мере наказания через повешение. И Залужному в этом плане больше всего подходит участь некоего Вильгельма Бодевина Йоханна Густава Кейтеля, генерал-фельдмаршала, начальника Верховного командования ВС (военного министра) нацистской Германии. В этом Зеленский, Залужный и Кейтель похожи. И друг на друга, и на других подсудимых Нюрнбергского Международного военного трибунала.И если Запад сейчас готовит из украинского Залужного человека, который сядет за стол переговоров о мире с Россией в качестве главного представителя Украины, то немецкий Кейтель вообще в мае 1945 года от имени Германии подписал акт о безоговорочной капитуляции и тем самым прекратил Вторую мировую войну на территории Европы.Такая же роль по итогам СВО, не исключено, уготована и Залужному – подписать акт о безоговорочной капитуляции неонацистской Украины. А значит, как Кейтель не избежал повешения за совершенные преступления, так и Залужный должен подготовительно массировать шейку.Причем Кейтель -- как военный, генерал -- просил, чтобы его расстреляли (такая казнь больше подходит военным), но его решили повесить как собаку. Как убийцу, биндюжника, вора или мошенника в особо крупных размерах.Известно, что Кейтель на трибунале в Нюрнберге первоначально пытался разыграть из себя "сироту казанскую" и представить свои действия, как выполнение приказа, от которого военный как бы не имеет права отказаться. Так ему и адвокаты советовали.Но потом Кейтель сам сказал: "Как германский офицер, я, само собой разумеется, считаю своим долгом держать ответ за все, что я делал, даже если это было неправильным. Было ли то моей виной или сплетением жизненных обстоятельств, четко различить удается не всегда. Но для меня невозможно одно: возлагать вину на солдата, находящегося на переднем крае, или на унтер-офицера, чтобы тем самым снять ответственность с тех, кто занимал самые высшие посты. Это не только не соответствовало бы истине, но было бы и недостойно...".А потом сказал и главное: "Печально сознавать, что солдатские добродетели — исполнительность и преданность — были использованы в столь низменных целях. Печально и то, что мне так и не удалось определить ту границу, за которой выполнение солдатского долга превращается в свою противоположность...".На казни Кейтель, по воспоминаниям очевидцев, вел себя более-менее достойно. Взошел на эшафот без помощи охранников, назвав свое имя и заявил: "Я прошу всемогущего Господа быть милосердным к народу Германии. Более двух миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду за моими сыновьями — во имя Германии". А когда накинул петлю, прокричал: "Deutschland über alles!" ("Германия превыше всего").И просто интересно, вспомнит ли об этом – об "Украинепонадусе", любимом лозунге укро-нациков -- Залужный? Хороший вопрос.Однако память о Нюрнбергском процессе -- в любом случае хороший урок для Залужного, который все же не немец и не фельдмаршал и, скорее всего, будет на суде (трибунале) юлить, как вошь на расческе, рассказывая, что он ни при чем и только выполнял приказы Зеленского. А Зеленский в свою очередь все попытается свалить за Залужного, намекая на "эксцесс исполнителей". Ну, такими вот они кажутся сегодня ничтожными субчиками – без чести, без гордости и без достоинства. Впрочем, ничего удивительного – Запад им за это не платил…А еще не хотелось бы, чтобы укро-нацистами, как их немецкими предшественниками и кумирами, которых кремировали и развеяли над рекой Изар и ее притоками, испоганили берега какой-нибудь украинской речки. Речка-то уж точно ни в чем не виновата…Более подробно о планах Валерия Залужного в статье У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231117/1051122981.html

https://ukraina.ru/20190228/1022838529.html

https://ukraina.ru/20240822/1056993353.html

украина

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, германия, трибунал, валерий залужный, мнения, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада, цру, северный поток