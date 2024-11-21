Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля - 21.11.2024 Украина.ру
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Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля
Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля - 21.11.2024 Украина.ру
Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля
Эхо Нюрнбергского трибунала, очередную годовщину начала которого мир отметил 20 ноября, для Украины звучит еще и в том, что сегодня он однозначно нужен для многих украинских правителей, которые погрузили свою страну в страшную войну и убивают сограждан сотнями тысяч.
2024-11-21T14:45
2024-11-21T14:45
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
германия
трибунал
валерий залужный
мнения
петр порошенко
вооруженные силы украины
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И, конечно же, в том, что многие ныне правящие руководители двух майданов и современного неонацистского режима на Украине готовятся не к новому Нюрнбергскому трибуналу, а планируют и дальше коптить небо и изображать из себя государственных деятелей.Речь идет о той шумихе вокруг кастинга претендентов на роль нового фюрера неонацистов, которая станет актуальной, когда уберут за ненадобностью нынешнего просроченного Владимира Зеленского. Западные кураторы, которые и держат на кровавом подсосе всю эту безжалостную компашку, уже даже назвали дату – 25 мая будущего года якобы должны состояться выборы президента Украины, после которых Зеленского и отправят на помойку истории, где ему и место.На его место многие уже даже сменщика подобрали – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сегодня смешит весь мир, работая якобы послом Украины в Британии и даже пытаясь общаться по-английски (на минуточку, "Ландан — из зе кэпитал оф зе Грейт Бритн!") с тамошними людьми, которым не удалось увернуться от такого счастья.Называют также экс-президента Петра Порошенко, мечтающего взять реванш у Зеленского и вернуться в высокое кресло. И потому Порошенко уже сейчас готовится к новой президентской кампании и везде забрасывает удочки и зондирует почву. И дома, и на ЗападеМеряют президентскую кольчужку и на экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который, по легенде, создал Зеленского, но был отставлен, потому что пал жертвой ревности созданной игрушки. Он как бы номинально подходит, потому что практически не замаран в преступлениях режима.Говорят о главе Киева Виталике Кличко, который рулит столицей Украины, плохо приходя в сознание и, по оценкам многих, будучи уверенным что он – не мэр, а президент, как того хотела еще в 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель, впечатленная мускулистыми надбровными дугами чемпиона мира по боксу, плавно переходящими в затылок. Вспоминают даже "бабушку украинской политики" или "единственную женщину-политика с яйцами" Юлию Тимошенко, вскидывающуюся при любом звуке электоральной трубы, как цирковая лошадь в погоне за призовыми.Еще кто-то говорит, что генеральская хунта, понимая неизбежность поражения на фронтах СВО, выдвинет из своей среды какого-нибудь генерала, который сменит Зеленского и выполнит задачу Запада – начнет с Россией переговоры о перемирии или заморозке конфликта.Поговаривают и о том, что следующим президентом остатков Украины, которую обязательно будут готовить к новой войне с Россией, может стать совершенно новая кандидатура, которую согласуют на Западе и которая не будет вызывать отвращения у Москвы.Однако большинство обозревателей по-прежнему выбирает Залужного, который по всем рейтингам политической популярности стоит выше всех остальных политиков и на любых выборах делает Зеленского одной левой. Да что там левой – сметает его с политической арены, как мышка хвостиком яйцо у бабушки и дедушки из сказки.И Залужный уже опять хорохорится и примеряет новую должность – встречается с общественностью, рассказывает о том, сделал и что собирается делать, но главное – говорит, что нужно было бы сделать Украине и для Украины. То есть обозначает как бы пункты и планы своей предвыборной программы, ежели такая понадобится. Готовит навоз для своего будущего политического прорастания.Вот потому-то и возникает главный вопрос: а будет ли полезен Залужный на возможных переговорах в качестве нового президента Украины? Чем он отличается от того же Зеленского, с которым пока никто никаких дел иметь не собирается?Ответ простой: нет, нет и еще раз нет. Если Запад видит в нем какую-то альтернативу, то для России Залужный – такой же военный преступник, как и Зеленский. И у него, как и у Зеленского, тоже руки по локоть в крови россиян и украинцев. И солдат, и мирных людей, в отношении которых ВСУ Зеленского-Залужного совершают преступления против человечности. И используя террор как вспомогательное средство решения проблем.Признать такими преступниками Зеленского и Залужного, всю остальную их клику и свору и должен будет аналог Нюрнбергского трибунала, который может быть проведен в Донецке или Луганске, как городах, которые больше всего пострадали от неонацистского режима и его фюреров.И вот вам последний примерчик в копилку всего вышесказанного. Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомленные источники на днях сообщило, что Валерий Залужный не только хотел взорвать и взорвал (приложил руку к этому) "Северные потоки" ("СП"), но и хотел провернуть такое же преступление против "Турецкого потока", который качает российский газ в Южную Европу через Турцию.Очень увлекательную для любителей детективов и полезную для психиатров информацию поведали немецкие журналисты. О том, как 11 человек и одна женщина (как вам такая характеристика группы подрывников?), движимые высокими патриотическими устремлениями, решили взорвать "Северные потоки". И первый, и второй. Научились дайверскому и подрывному делу в каком-то из тайных озер на Украине, прикупили взрывчатки, замаскировали ее под баллон для воздуха, наняли яхту для 12 человек и вышли в море. Чтобы 26 сентября 2022 года взорвать три трубы "СП" из четырех (одна бомба не сработала и одна труба осталась целой).Грохнуло так, что даже безропотные и верные американцам Германия, Дания и Швеция сразу признали взрыв и предположили: это могла быть целенаправленная диверсия. А оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить сегодня невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, и факт остается фактом – Европа лишилась дешевых российских энергоносителей и была легко и непринужденно ограблена США. И "обезжирена" и экономически (в США потянулись европроизводства), и финансово (переплачивать за дорогие энергоносители из США пришлось втридорога).Но главное в другом: немецкие писаки из Spiegel утверждают, что за терактом стоял именно Залужный. Более того, когда о подготовке к взрыву стало известно ЦРУ, американцы сообщили о теракте Зеленскому, и тот приказал его не совершать. Однако Залужный якобы настоял на своем, и трубы таки грохнули.Ну и кто этот самый Залужный после такого? Правильно – типичный террорист, по которому уже рыдает не одна тюрьма. Осталось только провести процесс, доказать вину, и можно вешать.Да-да, вешать. Потому что итогом Нюрнбергского процесса для главарей гитлеровского рейха стал приговор – высшая мере наказания через повешение. И Залужному в этом плане больше всего подходит участь некоего Вильгельма Бодевина Йоханна Густава Кейтеля, генерал-фельдмаршала, начальника Верховного командования ВС (военного министра) нацистской Германии. В этом Зеленский, Залужный и Кейтель похожи. И друг на друга, и на других подсудимых Нюрнбергского Международного военного трибунала.И если Запад сейчас готовит из украинского Залужного человека, который сядет за стол переговоров о мире с Россией в качестве главного представителя Украины, то немецкий Кейтель вообще в мае 1945 года от имени Германии подписал акт о безоговорочной капитуляции и тем самым прекратил Вторую мировую войну на территории Европы.Такая же роль по итогам СВО, не исключено, уготована и Залужному – подписать акт о безоговорочной капитуляции неонацистской Украины. А значит, как Кейтель не избежал повешения за совершенные преступления, так и Залужный должен подготовительно массировать шейку.Причем Кейтель -- как военный, генерал -- просил, чтобы его расстреляли (такая казнь больше подходит военным), но его решили повесить как собаку. Как убийцу, биндюжника, вора или мошенника в особо крупных размерах.Известно, что Кейтель на трибунале в Нюрнберге первоначально пытался разыграть из себя "сироту казанскую" и представить свои действия, как выполнение приказа, от которого военный как бы не имеет права отказаться. Так ему и адвокаты советовали.Но потом Кейтель сам сказал: "Как германский офицер, я, само собой разумеется, считаю своим долгом держать ответ за все, что я делал, даже если это было неправильным. Было ли то моей виной или сплетением жизненных обстоятельств, четко различить удается не всегда. Но для меня невозможно одно: возлагать вину на солдата, находящегося на переднем крае, или на унтер-офицера, чтобы тем самым снять ответственность с тех, кто занимал самые высшие посты. Это не только не соответствовало бы истине, но было бы и недостойно...".А потом сказал и главное: "Печально сознавать, что солдатские добродетели — исполнительность и преданность — были использованы в столь низменных целях. Печально и то, что мне так и не удалось определить ту границу, за которой выполнение солдатского долга превращается в свою противоположность...".На казни Кейтель, по воспоминаниям очевидцев, вел себя более-менее достойно. Взошел на эшафот без помощи охранников, назвав свое имя и заявил: "Я прошу всемогущего Господа быть милосердным к народу Германии. Более двух миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду за моими сыновьями — во имя Германии". А когда накинул петлю, прокричал: "Deutschland über alles!" ("Германия превыше всего").И просто интересно, вспомнит ли об этом – об "Украинепонадусе", любимом лозунге укро-нациков -- Залужный? Хороший вопрос.Однако память о Нюрнбергском процессе -- в любом случае хороший урок для Залужного, который все же не немец и не фельдмаршал и, скорее всего, будет на суде (трибунале) юлить, как вошь на расческе, рассказывая, что он ни при чем и только выполнял приказы Зеленского. А Зеленский в свою очередь все попытается свалить за Залужного, намекая на "эксцесс исполнителей". Ну, такими вот они кажутся сегодня ничтожными субчиками – без чести, без гордости и без достоинства. Впрочем, ничего удивительного – Запад им за это не платил…А еще не хотелось бы, чтобы укро-нацистами, как их немецкими предшественниками и кумирами, которых кремировали и развеяли над рекой Изар и ее притоками, испоганили берега какой-нибудь украинской речки. Речка-то уж точно ни в чем не виновата…Более подробно о планах Валерия Залужного в статье У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231117/1051122981.html
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украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, германия, трибунал, валерий залужный, мнения, петр порошенко, вооруженные силы украины, верховная рада, цру, северный поток
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Германия, трибунал, Валерий Залужный, Мнения, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ЦРУ, Северный поток

Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля

14:45 21.11.2024
 
Залужный в штабе
Залужный в штабе
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Эхо Нюрнбергского трибунала, очередную годовщину начала которого мир отметил 20 ноября, для Украины звучит еще и в том, что сегодня он однозначно нужен для многих украинских правителей, которые погрузили свою страну в страшную войну и убивают сограждан сотнями тысяч.
И, конечно же, в том, что многие ныне правящие руководители двух майданов и современного неонацистского режима на Украине готовятся не к новому Нюрнбергскому трибуналу, а планируют и дальше коптить небо и изображать из себя государственных деятелей.
Речь идет о той шумихе вокруг кастинга претендентов на роль нового фюрера неонацистов, которая станет актуальной, когда уберут за ненадобностью нынешнего просроченного Владимира Зеленского. Западные кураторы, которые и держат на кровавом подсосе всю эту безжалостную компашку, уже даже назвали дату – 25 мая будущего года якобы должны состояться выборы президента Украины, после которых Зеленского и отправят на помойку истории, где ему и место.
На его место многие уже даже сменщика подобрали – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сегодня смешит весь мир, работая якобы послом Украины в Британии и даже пытаясь общаться по-английски (на минуточку, "Ландан — из зе кэпитал оф зе Грейт Бритн!") с тамошними людьми, которым не удалось увернуться от такого счастья.
Называют также экс-президента Петра Порошенко, мечтающего взять реванш у Зеленского и вернуться в высокое кресло. И потому Порошенко уже сейчас готовится к новой президентской кампании и везде забрасывает удочки и зондирует почву. И дома, и на Западе
Меряют президентскую кольчужку и на экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который, по легенде, создал Зеленского, но был отставлен, потому что пал жертвой ревности созданной игрушки. Он как бы номинально подходит, потому что практически не замаран в преступлениях режима.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Говорят о главе Киева Виталике Кличко, который рулит столицей Украины, плохо приходя в сознание и, по оценкам многих, будучи уверенным что он – не мэр, а президент, как того хотела еще в 2014 году канцлер Германии Ангела Меркель, впечатленная мускулистыми надбровными дугами чемпиона мира по боксу, плавно переходящими в затылок.
Вспоминают даже "бабушку украинской политики" или "единственную женщину-политика с яйцами" Юлию Тимошенко, вскидывающуюся при любом звуке электоральной трубы, как цирковая лошадь в погоне за призовыми.
Еще кто-то говорит, что генеральская хунта, понимая неизбежность поражения на фронтах СВО, выдвинет из своей среды какого-нибудь генерала, который сменит Зеленского и выполнит задачу Запада – начнет с Россией переговоры о перемирии или заморозке конфликта.
Поговаривают и о том, что следующим президентом остатков Украины, которую обязательно будут готовить к новой войне с Россией, может стать совершенно новая кандидатура, которую согласуют на Западе и которая не будет вызывать отвращения у Москвы.
Однако большинство обозревателей по-прежнему выбирает Залужного, который по всем рейтингам политической популярности стоит выше всех остальных политиков и на любых выборах делает Зеленского одной левой. Да что там левой – сметает его с политической арены, как мышка хвостиком яйцо у бабушки и дедушки из сказки.
И Залужный уже опять хорохорится и примеряет новую должность – встречается с общественностью, рассказывает о том, сделал и что собирается делать, но главное – говорит, что нужно было бы сделать Украине и для Украины. То есть обозначает как бы пункты и планы своей предвыборной программы, ежели такая понадобится. Готовит навоз для своего будущего политического прорастания.
Вот потому-то и возникает главный вопрос: а будет ли полезен Залужный на возможных переговорах в качестве нового президента Украины? Чем он отличается от того же Зеленского, с которым пока никто никаких дел иметь не собирается?
Ответ простой: нет, нет и еще раз нет. Если Запад видит в нем какую-то альтернативу, то для России Залужный – такой же военный преступник, как и Зеленский. И у него, как и у Зеленского, тоже руки по локоть в крови россиян и украинцев. И солдат, и мирных людей, в отношении которых ВСУ Зеленского-Залужного совершают преступления против человечности. И используя террор как вспомогательное средство решения проблем.
Признать такими преступниками Зеленского и Залужного, всю остальную их клику и свору и должен будет аналог Нюрнбергского трибунала, который может быть проведен в Донецке или Луганске, как городах, которые больше всего пострадали от неонацистского режима и его фюреров.
И вот вам последний примерчик в копилку всего вышесказанного. Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомленные источники на днях сообщило, что Валерий Залужный не только хотел взорвать и взорвал (приложил руку к этому) "Северные потоки" ("СП"), но и хотел провернуть такое же преступление против "Турецкого потока", который качает российский газ в Южную Европу через Турцию.
17 ноября 2023, 16:34
Валерий Залужный. Биография Посол Украины в Великобритании
Очень увлекательную для любителей детективов и полезную для психиатров информацию поведали немецкие журналисты. О том, как 11 человек и одна женщина (как вам такая характеристика группы подрывников?), движимые высокими патриотическими устремлениями, решили взорвать "Северные потоки". И первый, и второй. Научились дайверскому и подрывному делу в каком-то из тайных озер на Украине, прикупили взрывчатки, замаскировали ее под баллон для воздуха, наняли яхту для 12 человек и вышли в море. Чтобы 26 сентября 2022 года взорвать три трубы "СП" из четырех (одна бомба не сработала и одна труба осталась целой).
Грохнуло так, что даже безропотные и верные американцам Германия, Дания и Швеция сразу признали взрыв и предположили: это могла быть целенаправленная диверсия. А оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить сегодня невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, и факт остается фактом – Европа лишилась дешевых российских энергоносителей и была легко и непринужденно ограблена США. И "обезжирена" и экономически (в США потянулись европроизводства), и финансово (переплачивать за дорогие энергоносители из США пришлось втридорога).
Но главное в другом: немецкие писаки из Spiegel утверждают, что за терактом стоял именно Залужный. Более того, когда о подготовке к взрыву стало известно ЦРУ, американцы сообщили о теракте Зеленскому, и тот приказал его не совершать. Однако Залужный якобы настоял на своем, и трубы таки грохнули.
Ну и кто этот самый Залужный после такого? Правильно – типичный террорист, по которому уже рыдает не одна тюрьма. Осталось только провести процесс, доказать вину, и можно вешать.
Да-да, вешать. Потому что итогом Нюрнбергского процесса для главарей гитлеровского рейха стал приговор – высшая мере наказания через повешение. И Залужному в этом плане больше всего подходит участь некоего Вильгельма Бодевина Йоханна Густава Кейтеля, генерал-фельдмаршала, начальника Верховного командования ВС (военного министра) нацистской Германии. В этом Зеленский, Залужный и Кейтель похожи. И друг на друга, и на других подсудимых Нюрнбергского Международного военного трибунала.
И если Запад сейчас готовит из украинского Залужного человека, который сядет за стол переговоров о мире с Россией в качестве главного представителя Украины, то немецкий Кейтель вообще в мае 1945 года от имени Германии подписал акт о безоговорочной капитуляции и тем самым прекратил Вторую мировую войну на территории Европы.
Такая же роль по итогам СВО, не исключено, уготована и Залужному – подписать акт о безоговорочной капитуляции неонацистской Украины. А значит, как Кейтель не избежал повешения за совершенные преступления, так и Залужный должен подготовительно массировать шейку.
Президент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
28 февраля 2019, 08:12
Военный преступник: Из-за конфликта в Донбассе Порошенко светит международный трибуналДепутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал для назначения меры наказания президенту Украины Петру Порошенко за военные преступления в Донбассе. Об этом 27 февраля сообщает Донецкое агентство новостей
Причем Кейтель -- как военный, генерал -- просил, чтобы его расстреляли (такая казнь больше подходит военным), но его решили повесить как собаку. Как убийцу, биндюжника, вора или мошенника в особо крупных размерах.
Известно, что Кейтель на трибунале в Нюрнберге первоначально пытался разыграть из себя "сироту казанскую" и представить свои действия, как выполнение приказа, от которого военный как бы не имеет права отказаться. Так ему и адвокаты советовали.
Но потом Кейтель сам сказал: "Как германский офицер, я, само собой разумеется, считаю своим долгом держать ответ за все, что я делал, даже если это было неправильным. Было ли то моей виной или сплетением жизненных обстоятельств, четко различить удается не всегда. Но для меня невозможно одно: возлагать вину на солдата, находящегося на переднем крае, или на унтер-офицера, чтобы тем самым снять ответственность с тех, кто занимал самые высшие посты. Это не только не соответствовало бы истине, но было бы и недостойно...".
А потом сказал и главное: "Печально сознавать, что солдатские добродетели — исполнительность и преданность — были использованы в столь низменных целях. Печально и то, что мне так и не удалось определить ту границу, за которой выполнение солдатского долга превращается в свою противоположность...".
На казни Кейтель, по воспоминаниям очевидцев, вел себя более-менее достойно. Взошел на эшафот без помощи охранников, назвав свое имя и заявил: "Я прошу всемогущего Господа быть милосердным к народу Германии. Более двух миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду за моими сыновьями — во имя Германии". А когда накинул петлю, прокричал: "Deutschland über alles!" ("Германия превыше всего").
И просто интересно, вспомнит ли об этом – об "Украинепонадусе", любимом лозунге укро-нациков -- Залужный? Хороший вопрос.
Зеленский и Залужный
22 августа, 13:51
Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствияВ западной прессе разгорается скандал о событиях почти двухлетней давности — теракта на "Северных потоках"
Однако память о Нюрнбергском процессе -- в любом случае хороший урок для Залужного, который все же не немец и не фельдмаршал и, скорее всего, будет на суде (трибунале) юлить, как вошь на расческе, рассказывая, что он ни при чем и только выполнял приказы Зеленского. А Зеленский в свою очередь все попытается свалить за Залужного, намекая на "эксцесс исполнителей". Ну, такими вот они кажутся сегодня ничтожными субчиками – без чести, без гордости и без достоинства. Впрочем, ничего удивительного – Запад им за это не платил…
А еще не хотелось бы, чтобы укро-нацистами, как их немецкими предшественниками и кумирами, которых кремировали и развеяли над рекой Изар и ее притоками, испоганили берега какой-нибудь украинской речки. Речка-то уж точно ни в чем не виновата…
Более подробно о планах Валерия Залужного в статье У Залужного были наполеоновские планы: он планировал взорвать не только "Северный поток"
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманиятрибуналВалерий ЗалужныйМненияПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЦРУСеверный поток
 
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15:29Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов
15:11Захарова объяснила ситуацию со звонком о ракетах на брифинге
15:10На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие
14:45Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля
14:23"Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет
14:05Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?
13:59"Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране
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