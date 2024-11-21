"Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян. На это указала в четверг национальная компания "Укрэнерго"
"На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в телеграм-канале компании.
21 ноября для сбалансирования энергосистемы в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений.
Речь идет, в частности, о Киеве, а также Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Там с 8:00 до 19:00 действуют две очереди отключений; а с 19:00 до 22:00 в указанных регионах будет применяться одна очередь отключений.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
Компания призвала беречь электроэнергию, не включать мощные электроприборы.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
Компания призвала беречь электроэнергию, не включать мощные электроприборы.
В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Тогда же Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.
Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале Сергея Зуева Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября на сайте Украина.ру.