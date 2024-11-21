"Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране - 21.11.2024 Украина.ру
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"Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране
"Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране - 21.11.2024 Украина.ру
"Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране
Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян. На это указала в четверг национальная компания "Укрэнерго"
2024-11-21T13:59
2024-11-21T13:59
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"На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в телеграм-канале компании.21 ноября для сбалансирования энергосистемы в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений.Речь идет, в частности, о Киеве, а также Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Там с 8:00 до 19:00 действуют две очереди отключений; а с 19:00 до 22:00 в указанных регионах будет применяться одна очередь отключений.В Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.Компания призвала беречь электроэнергию, не включать мощные электроприборы.Украинские энергетики заявили о необходимости импорта электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молавии.В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Тогда же Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале Сергея Зуева Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, черниговская область, укрэнерго, минэнерго
Новости, Киев, Украина, Черниговская область, Укрэнерго, Минэнерго

"Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране

13:59 21.11.2024
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян. На это указала в четверг национальная компания "Укрэнерго"
"На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности", - говорится в телеграм-канале компании.
21 ноября для сбалансирования энергосистемы в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений.
Речь идет, в частности, о Киеве, а также Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. Там с 8:00 до 19:00 действуют две очереди отключений; а с 19:00 до 22:00 в указанных регионах будет применяться одна очередь отключений.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Компания призвала беречь электроэнергию, не включать мощные электроприборы.
Украинские энергетики заявили о необходимости импорта электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молавии.
В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Тогда же Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.
Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале Сергея Зуева Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября на сайте Украина.ру.
 
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