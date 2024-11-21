Захарова объяснила ситуацию со звонком о ракетах на брифинге
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию со звонком во время брифинга, передает 21 ноября РИА Новости
Во время брифинга у Марии Захаровой зазвонил телефон, она подняла трубку. Голос неизвестного дал указание не комментировать удары баллистическими ракетами по Украине. Ситуация произошла во время прямой трансляции.
"Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", - сказала Захарова.
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.