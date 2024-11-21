https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html

Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?

Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ? - 21.11.2024 Украина.ру

Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?

Франция продолжает втягиваться в боевые действия на Украине. В этой стране завершается подготовка 2,3 тыс. украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.

2024-11-21T14:05

2024-11-21T14:05

2024-11-21T14:05

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Бригада для ВСУПосле начала СВО ряд европейских стран предоставил свои военные базы и инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Франция решила не выбиваться из этого ряда. Более того, Париж даже гордится, что именно во Франции сформируют первую полноценную бригаду для ВСУ.В октябре французский президент Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети Х (запрещена в РФ) видео подготовки украинских военных на полигоне в регионе Гранд-Эст. По его словам, тренируются там 2,3 тыс. военнослужащих.На кадрах военнослужащие ВСУ проходят тактико-огневую подготовку, упражняются в стрельбе и управляют артиллерией."Франция — первая страна, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории", - сообщили "РБК-Украина" во французском посольстве.Отмечается, что помимо непосредственно подготовки, украинских военных полностью оснастят французским вооружением.Этой будущей бригаде дали наименование "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I. Любопытный факт: первоначально в историографии ее называли Анной Русской, однако позднее стали именовать ее Киевской. Именно такой вариант фигурирует в названии бригады."На востоке Франции завершается подготовка бригады "Анны Киевской". Президент Франции взял на себя обязательство: наши войска обучают и оснащают украинскую бригаду. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро мы наблюдали за их последними учениями", - написал неделю назад в соцсети Х министр обороны Франции Себастьян Лекорню.Бригада "Анна Киевская" будет состоять из трех пехотных батальонов, инженерного и артиллерийского корпуса, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро, затраченного на обучение украинской бригады времени не достаточно.Москва очередной враждебный шаг Парижа охарактеризовала как стремление Франции добиться стратегического поражения РФ."Макрон действительно и словесно, и на практике один из наиболее ярых сторонников войны до победы над Россией, до стратегического поражения России. Во Франции сейчас завершают обучение украинские военнослужащие, бригаду целую штурмовую ударную готовят. То есть прямо участвуют в боевых действиях, по сути дела", - заявил на недавней пресс-конференции на саммите G20 глава российского МИД Сергей Лавров.Другая помощьСлова Лаврова подтверждает не только сформированная французами бригада ВСУ, но и другие действия Елисейского дворца по эскалации украинского конфликта. Так, в июне Макрон анонсировал поставки Киеву нескольких истребителей четвертого поколения Mirage 2000-5 и обучение пилотов для них.Тогда же стало известно о планах Франции подготовить свыше двух десятков пилотов для самолетов F-16. Всего в Париже заявляли о планах подготовить порядка 4,5 тыс. украинских военнослужащих, то есть, помимо "Анны Киевской", французы смогут собрать из украинцев еще одну бригаду.Кроме того, французские власти по-прежнему рассматривают возможность направить своих военных инструкторов на Украину, однако окончательного решения еще не принято."Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС. Франция собрала своих партнеров в прошлом феврале и выступила с этим переложением. Оно все еще действует, но это будет дискуссия, которую мы должны вести на уровне ЕС, чтобы все армии могли внести вклад в это усилие для обучения украинских военных", - заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан.Помимо официальной информации, есть еще неподтвержденные данные, согласно которым Франция уже направила на Украину военнослужащих своего Иностранного легиона. Об, в частности, еще в мае писал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", - утверждал он.Эксперт Ксавье Моро ранее не исключил, что такая информация может оказаться правдой. По его словам, многие в Иностранном легионе придерживаются неонацистских взглядов, поэтому они не прочь повоевать за близкий им идейно киевский режим.Он также рассказал, что Иностранный легион мог делегировать на Украину технических специалистов, которым командование предлагает взять отпуск и отправиться на Украину за свои деньги, обещая продвижение по службе по возвращении."Я знаю, что такое предложение выдвигает наше правительство, даже если они не действующие французские военнослужащие, то попадают туда от Минобороны", - заявил собеседник издания.В ущерб себеПодготовка украинских военных продолжается и в других странах. Тренировки проводят инструкторы сразу из нескольких стран НАТО. В конце октября этого года один из военнопленных ВСУ рассказал российским СМИ, что он проходил обучение на британской территории. Помимо британцев, занятие с ними проводили офицеры из Румынии и Финляндии, на подхвате также были инструкторы с Украины.В начале ноября "Известия" опубликовали план подготовки украинских военных в Британии. В распоряжении журналистов оказались соответствующие документы, которые относятся к операции Interflex. Согласно им, подготовка бойцов ВСУ осуществляется с 2022 года.Одну группу готовят в течение 35 дней. Сообщалось, что непосредственно подготовка начинается с четвертого дня, когда происходит первый полевой выход. Помимо офицеров-инструкторов, к каждой такой группе прикрепляют восемь переводчиков.Украинцев обучают основам тактики (топография и патрулирование, организация обороны), стрельбе, ведению боя в условиях лесистой местности и городской застройки. В программу также входит пятидневный боевой выход и психологическая подготовка ("формирование стойкости" и "противодействие коллективному неповиновению").Согласно показаниям украинских военнопленных, качество обучения в Британии вызывает вопросы. Так, большинство инструкторов НАТО не имеет боевого опыта, поэтому сопровождающие группы их коллеги с Украины вынуждены были вмешиваться в учебный процесс и на ходу переучивать своих соотечественников.В качестве примера один из военнопленных привел рекомендации инструкторов НАТО по поводу того, как нужно действовать при атаке FPV-дрона. По их версии, в такой ситуации нужно обнять дерево или упасть на спину.Украинский офицер сейчас обладает большим опытом, чем французский, британский или американский, подтвердил изданию Украина.ру Ксавье Моро."Французская армия не умеет воевать на уровне бригады, как российская или украинская армии", - отметил он.Не все довольны подготовкой украинцев и в самой Британии. Минобороны страны ранее признало, что украинцы занимают четверть всех полигонов Соединенного Королевства. Так, за 2023 год заявки британских армейских подразделений на тренировочные занятия на полигонах откланялись в восемь раз чаще, чем это было в 2019 году.Обучение украинцев продолжается и в Германии. По данным Reuters на ноябрь этого года, в этой стране обучили уже 18 тыс. военнослужащих ВСУ.Европейцы не намерены сворачивать свою общую для стран ЕС программу обучения украинских военных, несмотря на т,о что на это приходится ощутимо тратиться и действовать в ущерб национальным вооруженным силам. Недавно ее продлили еще на два года.О том, что стоит за предложением Франции разместить на Украине силы неядерного сдерживания - в материале издания Украина.ру Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, франция, украина, эммануэль макрон, ярослав мудрый, вооруженные силы украины, сво