На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие - 21.11.2024 Украина.ру
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На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие
На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие - 21.11.2024 Украина.ру
На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие
Собственный рейтинг деятелей, внесших наибольший вклад в независимость и будущее Украины, представило 21 ноября издание "Украинская правда". В ТОП-100 издания вошли 15 деятелей культуры
2024-11-21T15:10
2024-11-21T15:10
новости
украина
святослав вакарчук
олег сенцов
зоя космодемьянская
вооруженные силы украины
культ личности
постсоветское пространство
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Редакция рассмотрела заявки от читателей, а журналисты сформировали списки для оценки от членов жюри. Окончательные коррективы в финальные списки победителей внесла тоже редакция.Участников рейтинга отбирали за вклад в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, а также лидерство и добродетель.В итоге в список победителей отбора вошли 15 человек. В их числе Елена Апчел – "солдатка Национальной гвардии Украины, режиссер, PhD философии", певцы Святослав Вакарчук и Klavdia Petrivna , библиотекарь Капитовской сельской библиотеки на Изюмщине Юлия Какуля-Данилюк, художники Тиберий Сильваши, Валерий Пузик и Катя Бучацкая, режиссёры Олег Сенцов, Максим Голенко, Иван Уровский и Оксана Карпович, арт-менеджер Елена Грозовская, а также Сергей Жадан – "поэт, писатель, волонтер, военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия".С выбором лучших деятелей культуры по версии издания не согласились читатели. Они оставили под публикацией два комментария. Один комментатор возмутился правильностью применения термина "деятели" в публикации, а второй оспаривал поправку первого читателя.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему современной украинской культуры в публикации Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей Накануне В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской Также накануне На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова Сегодня стало известно, что СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, святослав вакарчук, олег сенцов, зоя космодемьянская, вооруженные силы украины, культ личности, постсоветское пространство
Новости, Украина, Святослав Вакарчук, Олег Сенцов, Зоя Космодемьянская, Вооруженные силы Украины, культ личности, постсоветское пространство

На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие

15:10 21.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКонцерт Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
Концерт Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
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Собственный рейтинг деятелей, внесших наибольший вклад в независимость и будущее Украины, представило 21 ноября издание "Украинская правда". В ТОП-100 издания вошли 15 деятелей культуры
Редакция рассмотрела заявки от читателей, а журналисты сформировали списки для оценки от членов жюри. Окончательные коррективы в финальные списки победителей внесла тоже редакция.
Участников рейтинга отбирали за вклад в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, а также лидерство и добродетель.
В итоге в список победителей отбора вошли 15 человек. В их числе Елена Апчел – "солдатка Национальной гвардии Украины, режиссер, PhD философии", певцы Святослав Вакарчук и Klavdia Petrivna , библиотекарь Капитовской сельской библиотеки на Изюмщине Юлия Какуля-Данилюк, художники Тиберий Сильваши, Валерий Пузик и Катя Бучацкая, режиссёры Олег Сенцов, Максим Голенко, Иван Уровский и Оксана Карпович, арт-менеджер Елена Грозовская, а также Сергей Жадан – "поэт, писатель, волонтер, военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия".
С выбором лучших деятелей культуры по версии издания не согласились читатели. Они оставили под публикацией два комментария. Один комментатор возмутился правильностью применения термина "деятели" в публикации, а второй оспаривал поправку первого читателя.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему современной украинской культуры в публикации Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей
Накануне В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
Также накануне На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова
Сегодня стало известно, что СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия
 
НовостиУкраинаСвятослав ВакарчукОлег СенцовЗоя КосмодемьянскаяВооруженные силы Украиныкульт личностипостсоветское пространство
 
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