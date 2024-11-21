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На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие

На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие - 21.11.2024 Украина.ру

На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие

Собственный рейтинг деятелей, внесших наибольший вклад в независимость и будущее Украины, представило 21 ноября издание "Украинская правда". В ТОП-100 издания вошли 15 деятелей культуры

2024-11-21T15:10

2024-11-21T15:10

2024-11-21T15:10

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Редакция рассмотрела заявки от читателей, а журналисты сформировали списки для оценки от членов жюри. Окончательные коррективы в финальные списки победителей внесла тоже редакция.Участников рейтинга отбирали за вклад в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, а также лидерство и добродетель.В итоге в список победителей отбора вошли 15 человек. В их числе Елена Апчел – "солдатка Национальной гвардии Украины, режиссер, PhD философии", певцы Святослав Вакарчук и Klavdia Petrivna , библиотекарь Капитовской сельской библиотеки на Изюмщине Юлия Какуля-Данилюк, художники Тиберий Сильваши, Валерий Пузик и Катя Бучацкая, режиссёры Олег Сенцов, Максим Голенко, Иван Уровский и Оксана Карпович, арт-менеджер Елена Грозовская, а также Сергей Жадан – "поэт, писатель, волонтер, военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия".С выбором лучших деятелей культуры по версии издания не согласились читатели. Они оставили под публикацией два комментария. Один комментатор возмутился правильностью применения термина "деятели" в публикации, а второй оспаривал поправку первого читателя.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему современной украинской культуры в публикации Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей Накануне В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской Также накануне На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова Сегодня стало известно, что СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия

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новости, украина, святослав вакарчук, олег сенцов, зоя космодемьянская, вооруженные силы украины, культ личности, постсоветское пространство