На Украине выявили 15 главных деятелей культуры: библиотекарь Какуля-Данилюк, режиссер Сенцов и другие
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКонцерт Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
Собственный рейтинг деятелей, внесших наибольший вклад в независимость и будущее Украины, представило 21 ноября издание "Украинская правда". В ТОП-100 издания вошли 15 деятелей культуры
Редакция рассмотрела заявки от читателей, а журналисты сформировали списки для оценки от членов жюри. Окончательные коррективы в финальные списки победителей внесла тоже редакция.
Участников рейтинга отбирали за вклад в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, а также лидерство и добродетель.
В итоге в список победителей отбора вошли 15 человек. В их числе Елена Апчел – "солдатка Национальной гвардии Украины, режиссер, PhD философии", певцы Святослав Вакарчук и Klavdia Petrivna , библиотекарь Капитовской сельской библиотеки на Изюмщине Юлия Какуля-Данилюк, художники Тиберий Сильваши, Валерий Пузик и Катя Бучацкая, режиссёры Олег Сенцов, Максим Голенко, Иван Уровский и Оксана Карпович, арт-менеджер Елена Грозовская, а также Сергей Жадан – "поэт, писатель, волонтер, военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия".
С выбором лучших деятелей культуры по версии издания не согласились читатели. Они оставили под публикацией два комментария. Один комментатор возмутился правильностью применения термина "деятели" в публикации, а второй оспаривал поправку первого читателя.
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