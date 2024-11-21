Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказа
В Москве вынесены приговоры генеральным директорам коммерческих организаций, совершившим многомиллионное хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом 21 ноября сообщил СК РФ
Суд вынес обвинительные приговоры генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову. Их признали виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
"Установлено, что в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов, действуя в составе организованной группы от лица возглавляемых ими коммерческих организаций, при исполнении многомиллионных государственных контрактов на поставку продукции для нужд Минобороны России, заключенных в рамках исполнения государственного оборонного заказа, путем завышения стоимости и подлога документов похитили более 300 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.
Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на девять лет, а Шустов и Белов - на шесть лет каждый. Наказание предписано отбывать в исправительной колонии общего режима.
"Арестованное имущество обвиняемых (денежные средства, недвижимое имущество и автомобили) на общую сумму более 50 миллионов рублей приговором суда обращено в доход государства", - отметили в Следственном комитете.
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