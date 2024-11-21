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Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказа

Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказа - 21.11.2024 Украина.ру

Осуждены гендиректоры фирм – расхитители бюджетных средств гособоронзаказа

В Москве вынесены приговоры генеральным директорам коммерческих организаций, совершившим многомиллионное хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом 21 ноября сообщил СК РФ

2024-11-21T13:44

2024-11-21T13:44

2024-11-21T13:44

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Суд вынес обвинительные приговоры генеральным директорам коммерческих организаций Вячеславу Шустову, Константину Савостьянову и Сергею Белову. Их признали виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на девять лет, а Шустов и Белов - на шесть лет каждый. Наказание предписано отбывать в исправительной колонии общего режима."Арестованное имущество обвиняемых (денежные средства, недвижимое имущество и автомобили) на общую сумму более 50 миллионов рублей приговором суда обращено в доход государства", - отметили в Следственном комитете.Незадолго до этого Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказаНакануне стало известно, что "Военно-строительная компания" фигурирует в новом деле по мошенническому освоению средств гособоронзаказаБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября

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