"Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет - 21.11.2024 Украина.ру
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"Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет
"Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет - 21.11.2024 Украина.ру
"Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет
Поставки Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России потребуют принятия упреждающих мер реагирования. Об этом 21 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"
2024-11-21T14:23
2024-11-21T14:23
новости
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Блок НАТО практически полностью втянут в проведение военной операции против РФ, "поэтому с этой точки зрения картину недооценивать ни в коем случае нельзя", заявил Аксенов."Лучше всегда переоценить, принять упреждающие, превентивные и, может быть, даже в этом случае с точки зрения сохранения жизней и здоровья людей – гражданского населения и вооруженных сил – избыточные меры. Я выступаю за такой подход в этой ситуации", - сказал Аксенов.По его словам, применение дальнобойного оружия несет реальную угрозу, но в глобальном и геополитическом плане не изменит ситуацию.На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Жертв и разрушений нет.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
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новости, сергей аксенов, россия, украина, крым, джо байден, нато
Новости, Сергей Аксенов, Россия, Украина, Крым, Джо Байден, НАТО

"Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет

14:23 21.11.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Поставки Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России потребуют принятия упреждающих мер реагирования. Об этом 21 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"
Блок НАТО практически полностью втянут в проведение военной операции против РФ, "поэтому с этой точки зрения картину недооценивать ни в коем случае нельзя", заявил Аксенов.
"Лучше всегда переоценить, принять упреждающие, превентивные и, может быть, даже в этом случае с точки зрения сохранения жизней и здоровья людей – гражданского населения и вооруженных сил – избыточные меры. Я выступаю за такой подход в этой ситуации", - сказал Аксенов.
По его словам, применение дальнобойного оружия несет реальную угрозу, но в глобальном и геополитическом плане не изменит ситуацию.

"У них есть возможность минимальный ущерб нам нанести", - уточнил Аксенов.

На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
 
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