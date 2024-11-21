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Лучше ядерная война, чем мир на условиях России. Украина в международном контексте

Лучше ядерная война, чем мир на условиях России. Украина в международном контексте - 21.11.2024 Украина.ру

Лучше ядерная война, чем мир на условиях России. Украина в международном контексте

Уходящий президент США Джо Байден разрешил киевскому режиму использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России. Как на это отреагирует Россия и вызовет ли такое решение военную эскалацию конфликта, вплоть до ядерного? Эта тема в последние дни активно обсуждается западными экспертами.

2024-11-21T06:07

2024-11-21T06:07

2024-11-21T06:07

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Многие из них считают, что рискованное решение Байдена является попыткой помешать избранному президенту Дональду Трампу изменить внешнеполитический курс США, который задали демократы. В том числе касательно поддержки Украины.Не доставайся же ты никому!Американское издание The Babylon Bee в ироничном ключе утверждает – оппоненты Трампа во все еще действующей администрации США придумали "чрезвычайный план" для того, чтобы помешать новому президенту вступить в должность. Этот план состоит в том, чтобы развязать Третью мировую войну, пишет издание."Высокопоставленные демократы не сомневаются, что войдут в историю как герои, которые помешали Трампу уничтожить мир, сделав это заранее, чтобы он не занял президентское кресло (…) Нельзя стать президентом Америки, если никакой Америки нет и в помине. Так что шах и мат, Трамп", - иронизирует The Babylon Bee, отмечая, что на момент сдачи номера в печать основные СМИ "рукоплескали отважным попыткам демократов спасти мир от Трампа путем его уничтожения".Холодный расчет и ни капли нравственностиЦиничная форма безнравственности и преступный нарциссизм. Так экс-сотрудник Ми-6 Алистер Крук в интервью Youtube-каналу Judging Freedom 19 ноября охарактеризовал решение Джо Байдена разрешить Киеву бить по российской территории дальнобойным оружием.У этого решения Байдена нет ни нравственной составляющей, ни капли сочувствия к человеческой жизни, сказал Крук."По сути, они теперь признают, что Украина — всего лишь прокси, чьими руками США воюют с Россией с целью ее ослабления. Ради этого все и затевалось. Чего США хотят, так это протектората, но, как выясняется, они с НАТО попросту не способны защитить своих подопечных. От них однажды откажутся, но не раньше, чем вся эта ситуация поставит Трампа в неловкое положение и помешает осуществить задуманное", - рассказал собеседник Judging Freedom.По словам Крука, администрация Байдена не позволяет Украине прекратить борьбу из-за собственного холодного расчета. Третьи по величине запасы газа в Европе залегают в Донбассе, месторождения есть в Харькове и в Крыму, утверждает экс-разведчик."Американские компании потратили уйму денег на то, чтобы ими обладать, ведь с их помощью можно было бы заменить идущий в Европу российский газ. Такой вот геополитический шаг, если можно так выразиться", - заявил Алистер Крук в интервью Judging Freedom.Берегите свои ATACMS, больше их не получитеОжидать, что территорию России накроет град из ATACMS, не стоит, так как в распоряжении Киева имелось лишь 50 ракет большой дальности, пишет 20 ноября Forbes. Больше таких ракет США вряд ли захотят передать Украине, так как у них самих их мало, отмечает издание.Forbes допускает, что Киев получил всего две партии ракет АТАСMS производства 1990-х годов и дальностью полета 305 километров: одну в конце 2023 года и еще одну в марте. При этом издание подсчитало, что за последний год украинская армия нанесла не менее восьми ударов, и в большинстве из них было задействовано по несколько ракет. Это значит, что первые две партии ATACMS могут быть на исходе.Издание предупреждает, что у администрации Байдена все еще есть полномочия передать Украине излишки американского оружия на миллиарды долларов и она намерена воспользоваться этим до вступления в должность избранного президента Трампа."Но армия США стремится сберечь собственный запас ATACMS, который в настоящее время исчисляется сотнями штук, до тех пор, пока не стала широкодоступной высокотехнологичная замена под названием “высокоточная ударная ракета” (Precision Strike Missile)", - говорится в статье Forbes.Для этого еще в 2021 году армия выборочно проверила старейшие ATACMS в своем арсенале, чтобы убедиться, что их ракетные двигатели и другие узлы работают, отмечают американские журналисты.Поэтому они советуют Киеву беречь свои ATACMS для самых ценных целей, чье уничтожение окажет каскадное воздействие на российский потенциал."В любом случае, не ждите града из ATACMS — даже при том, что у Украины развязаны руки. Рассчитывайте скорее на ракетные удары по ключевым целям — в частности, по складам и аэродромам под Курском и вокруг него в течение ближайших недель", - пишет Forbes.Издание допускает, что к концу января Украина способна израсходовать свой запас этих ракет, а новая администрация Трампа может сократить или полностью свернуть американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение ВСУ бить по целям в России американским оружием.Это не значит, что дальних ударов ВСУ уже не будет, так как Киев разрабатывает собственные боеприпасы, включая крылатые и баллистические ракеты и беспилотники. Но преимущество ATACMS в том, что они исключительно эффективны даже в малом количестве, и Украина должна этим воспользоваться, резюмирует Forbes.Европа опасается российского ответа, Сербия готовит убежищаВ ответ на действия администрации США, связанные с разрешением Украине использовать американские ракеты для ударов по территории России, Владимир Путин дал понять, что Москва не будет игнорировать такие выпады, и одобрил обновленную ядерную доктрину, пишет Bloomberg.Издание сообщает, что в указе, который подписал Путин, регламентируется применение ядерного оружия в ответ на любую массированную атаку российской территории обычными средствами, в том числе с помощью беспилотников.А агрессию против себя и своих союзников со стороны неядерного государства, поддерживаемого какими-либо ядерными державами, Россия будет рассматривать как совместное нападение, цитирует Bloomberg содержание документа."На этом фоне выросли в цене типичные во времена геополитических конфликтов активы-убежища: казначейские облигации США, японская иена и швейцарский франк", - отмечается в публикации американского издания.Bloomberg приводит мнение старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Татьяны Становой, которое она высказала на своей странице в соцсетях. По словам Становой, "текущая ситуация предлагает Путину значительный соблазн для эскалации", так как это позволило бы ему обвинить в обострении конфликта Байдена.Путин может попытаться убедить западных лидеров, что им придется выбрать между ядерным конфликтом и мирным урегулированием на условиях России, опасается эксперт.Тем временем Asia Times не исключает, что уходящий президент США Джо Байден надеялся спровоцировать своим разрешением на применение Киевом дальнобойного американского оружия массированный ответ России и масштабную войну в Европе с последующим вмешательством НАТО."Однако сомнительно, что Россия нападет на Европу в ответ прямо сейчас. Для русских достаточно “жирных” целей на самой Украине". – полагают авторы издания.Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны считает, что мир остановился в шаге от ядерного конфликта, сообщает портал сербского государственного телеканала РТС.Вучич ожидает, что использование ракет ATACMS для ударов по объектам в Брянской области вызовет ответные удары российских войск по энергетическим объектам Украины и мостам на Днепре, а в случае дальнейшей эскалации в оборот пойдет ядерное оружие."Я достаточно хорошо зная президента России Владимира Путина, чтобы сказать – если Москва окажется под угрозой, он без всяких колебаний применит ядерное оружие", - заявил Вучич.Сербский лидер признался, что его страна абсолютно не готова к такому конфликту и что в убежищах есть места для всего лишь 257 тыс. человек. Поэтому Вучич планирует усиленно работать над тем, чтобы обеспечить убежище хотя бы для одного или полутора миллиона человек из шестимиллионной Сербии.* Организация, признанная нежелательной в РоссииБольше об этом в материале Владимира Скачко Трампа берут на слабо. США выбирают эскалацию, чтобы воевать за мир на Украине

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, forbes, bloomberg, нато, atacms