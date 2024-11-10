“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”
© телеграм-канал Владимира Зеленского Фото: Владимир Зеленский
© телеграм-канал Владимира Зеленского
Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. На Украине все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли “пушечного мяса”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он заметил, что “Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс набора. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в ТКЦ (аналог военкомата на Украине), а теперь многие пойдут еще и за тысячей.
“Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше”, — аргументировал свою точку зрения Ищенко.
Он добавил, что если постоянно отправлять на фронт “свежее мясо”, то в окопе будет кого убивать, а следовательно можно оттянуть штурмовые действия российских войск.
“Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать”, — заключил Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин также обрисовал свои мысли по этому поводу.
“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке". Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды”, — поделился мыслями Выдрин.
По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.
“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.
Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
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Политолог Михаил Павлив заметил, что о "тысяче" сообщили, как только через Европарламент и Еврокомиссию прошло согласование кредита в 35 миллиардов для Украины, а США подтвердили намерение выделить еще 20 миллиардов.
“По самым скромным подсчетам "Вовина тысяча" обойдется бюджету незалежной приблизительно в 400 миллионов долларов США. Если с выехавшими за рубеж, то более полумиллиарда. Ни одной иной причины этого "аттракциона невиданной щедрости", кроме подготовки к президентским и парламентским выборам, я не вижу”, — прокомментировал Павлив.
Политический аналитик Сергей Марченко считает, что “Вовина тысяча” — это отчаяние.
“Встреча с активистами гражданского общества, которых президент искренне презирает, не понимает и опасается одновременно, была первым звоночком, что Офис президента в отчаянии. Эта встреча абсолютно нехарактерна для Зеленского, не просто не воспринимающего критику и критиков, а физически их не переносящего. Все так плохо, что приходится копировать приемы тех самых старых политиков, от которых Зеленский обещал отличаться”, — аргументировал свою точку зрения Марченко.
Более подробно о реакции на новую программу Зеленского — в статье Виктории Титовой "Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлости
На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).
Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России