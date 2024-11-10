https://ukraina.ru/20241110/1058665085.html

“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”

“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи” - 10.11.2024 Украина.ру

“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”

Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. На Украине все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли “пушечного мяса”

2024-11-10T07:10

2024-11-10T07:10

2024-11-10T07:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он заметил, что “Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс набора. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в ТКЦ (аналог военкомата на Украине), а теперь многие пойдут еще и за тысячей.Он добавил, что если постоянно отправлять на фронт “свежее мясо”, то в окопе будет кого убивать, а следовательно можно оттянуть штурмовые действия российских войск.“Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать”, — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин также обрисовал свои мысли по этому поводу.“Вовина тысяча” — полная пародия на приснопамятную “Юлину тысячу”. Это когда премьер Тимошенко для поднятия падающего рейтинга раздала вкладчикам банков по “штуке". Но, во-первых, тогда гривна была в разы крепче. А, во-вторых, эта затратная для бюджета акция, имела нулевые политические дивиденды”, — поделился мыслями Выдрин.По его словам, война на Украине началась по очевидной причине — попрание собственной конституции.“В Главном законе среди прочего были прописаны важнейшие для блага и мира в стране положения: нейтральный статус державы и защита русского языка. Конституцию отвергли — войну получили. Я не знаю в мире случаев, когда разрушение собственной конституции не заканчивалось разрушением страны”, — отметил в своих рассуждениях Выдрин.Он объяснил, что на Украине конституция утонула, а “Вовина тысяча” — даже не спасательный круг.Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войнуПолитолог Михаил Павлив заметил, что о "тысяче" сообщили, как только через Европарламент и Еврокомиссию прошло согласование кредита в 35 миллиардов для Украины, а США подтвердили намерение выделить еще 20 миллиардов.“По самым скромным подсчетам "Вовина тысяча" обойдется бюджету незалежной приблизительно в 400 миллионов долларов США. Если с выехавшими за рубеж, то более полумиллиарда. Ни одной иной причины этого "аттракциона невиданной щедрости", кроме подготовки к президентским и парламентским выборам, я не вижу”, — прокомментировал Павлив.Политический аналитик Сергей Марченко считает, что “Вовина тысяча” — это отчаяние.“Встреча с активистами гражданского общества, которых президент искренне презирает, не понимает и опасается одновременно, была первым звоночком, что Офис президента в отчаянии. Эта встреча абсолютно нехарактерна для Зеленского, не просто не воспринимающего критику и критиков, а физически их не переносящего. Все так плохо, что приходится копировать приемы тех самых старых политиков, от которых Зеленский обещал отличаться”, — аргументировал свою точку зрения Марченко.Более подробно о реакции на новую программу Зеленского — в статье Виктории Титовой "Вовина тысяча": аттракцион невиданной подлостиНа прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Речь идет о выплате в 1000 гривен (примерно 2300 рублей).Подробнее об этом — "Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октябряПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России

https://ukraina.ru/20241105/1058631433.html

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украина, сша, новости, владимир зеленский, ростислав ищенко, европарламент, детали